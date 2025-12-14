Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

Donna, la hija de Gabriela Sari y Darian Rulo Schijman, brilló con su actuación en el show de María Becerra en River

Después de un año plagado de emociones, en el que atravesó tanto duros momentos como instantes llenos de felicidad, María Becerra cierra su 2025 con dos shows en el estadio Monumental. Ante más de 85.000 personas, la joven de Quilmes repasó su carrera y presentó su nuevo álbum con grandes invitados como Paulo Londra, Abel Pintos, Tiago PZK y Tini Stoessel. Sin embargo, durante los shows, hubo otra figura que se robó las miradas de los fans, la hija de Gabriela Sari y Darián Rulo Schijman, Donna, quien se lució al interpretar a La Nena de Argentina en su niñez durante el recital.

La joven vivió la experiencia con mucha emoción, disfrutando de todo el proceso e incluso aprendiendo de la situación. Según confirmó Teleshow, la joven fue contactada por el equipo de la cantante, quien le propuso interpretar la versión más pequeña de María durante los dos shows 360 en River Plate. Ante esta propuesta, los padres de Donna le consultaron a la niña si quería participar del espectáculo, a lo que la niña aceptó emocionada.

La hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman disfrutó de su participación en el show de La Nena de Argentina

Así las cosas, después de un solo ensayo, y una prueba de vestuario, la pequeña se subió al escenario y acompañó a Becerra durante su show. La niña tuvo dos participaciones interpretando a María en su niñez. En la primera aparición, Donna debía interpretar a la cantante jugando con un oso en su habitación, dibujar en una pizarra y realizar piruetas, demostrando el costado lúdico y creativo de la artista.

Donna, la hija de Rulo Schijman junto a María Becerra al final de su show

Minutos después, la pequeña volvió al escenario para su segunda interpretación. En esta ocasión debía realizar una performance con María, imitando sus gestos, creando la sensación de que Becerra se observaba frente al espejo y veía a su versión más pequeña. Durante sus apariciones, la niña se mostró siempre tranquila y cómoda, viviendo la experiencia de manera natural. Incluso dialogó con los artistas que asistieron al show y se sacó una foto con Tini Stoessel.

El encuentro de Donna junto a Tini Stoessel en el show de María Becerra

Vale destacar que, hasta esta oportunidad, Donna simplemente había realizado una aparición en un show de Panam, había acompañado a su madre al teatro y saludado durante alguna escena. Sin embargo, nunca había vivido una experiencia de este tipo, caracterizada como un personaje en un show de tal magnitud.

Así las cosas, Becerra cerró el año con dos conciertos 360° en el estadio, convirtiéndose en la primera mujer argentina en agotar localidades en el Monumental. El evento contó con la presencia de grandes figuras como y estuvo marcado por momentos emotivos, entre ellos, la canción que interpretó María con su novio, J Rei.

La felicidad de Rulo Schijman al ver brillar a su hija en el show de María Becerra

El romance musical y personal de la artista encontró sobre el escenario su punto más alto con “Mi Amor”, el tema que cantaron a dúo sentados sobre una cama en el centro del estadio, ambos vestidos de blanco.

En pleno show, Rei sorprendió a María al mostrarle su antebrazo con un tatuaje recién hecho. El gesto conmovió a la Nena de Argentina hasta las lágrimas: dejó de cantar, se tapó el rostro y se quebró, mientras su novio la abrazaba y la besaba, brindándole contención y amor frente a una multitud que aplaudió y se emocionó junto a ellos.

Gabriela Sari acompañó a su hija Donna durante su participación en los recitales de María Becerra

La incógnita sobre el significado del tatuaje fue tema de especulación entre los fans: algunos decían que llevaba el nombre de María, otros veían una referencia a la dolorosa pérdida de sus dos embarazos. Durante las horas siguientes, en redes sociales se especuló sobre cuál era el mensaje grabado por J Rei.

Finalmente, el propio artista despejó todo tipo de dudas al subir la foto de su brazo: el tatuaje lleva el nombre completo real de la cantante y una frase sumamente significativa y cargada de emoción. Se lee: “María de los Ángeles ahora te amo más porque compartimos unos Ángeles”.