Teleshow

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

La pequeña encarnó a la artista en su niñez y conquistó a miles de fans en el estadio Monumental con su simpatía

Guardar
Donna, la hija de Gabriela Sari y Darian Rulo Schijman, brilló con su actuación en el show de María Becerra en River

Después de un año plagado de emociones, en el que atravesó tanto duros momentos como instantes llenos de felicidad, María Becerra cierra su 2025 con dos shows en el estadio Monumental. Ante más de 85.000 personas, la joven de Quilmes repasó su carrera y presentó su nuevo álbum con grandes invitados como Paulo Londra, Abel Pintos, Tiago PZK y Tini Stoessel. Sin embargo, durante los shows, hubo otra figura que se robó las miradas de los fans, la hija de Gabriela Sari y Darián Rulo Schijman, Donna, quien se lució al interpretar a La Nena de Argentina en su niñez durante el recital.

La joven vivió la experiencia con mucha emoción, disfrutando de todo el proceso e incluso aprendiendo de la situación. Según confirmó Teleshow, la joven fue contactada por el equipo de la cantante, quien le propuso interpretar la versión más pequeña de María durante los dos shows 360 en River Plate. Ante esta propuesta, los padres de Donna le consultaron a la niña si quería participar del espectáculo, a lo que la niña aceptó emocionada.

La hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman disfrutó de su participación en el show de La Nena de Argentina

Así las cosas, después de un solo ensayo, y una prueba de vestuario, la pequeña se subió al escenario y acompañó a Becerra durante su show. La niña tuvo dos participaciones interpretando a María en su niñez. En la primera aparición, Donna debía interpretar a la cantante jugando con un oso en su habitación, dibujar en una pizarra y realizar piruetas, demostrando el costado lúdico y creativo de la artista.

Donna, la hija de Rulo Schijman junto a María Becerra al final de su show

Minutos después, la pequeña volvió al escenario para su segunda interpretación. En esta ocasión debía realizar una performance con María, imitando sus gestos, creando la sensación de que Becerra se observaba frente al espejo y veía a su versión más pequeña. Durante sus apariciones, la niña se mostró siempre tranquila y cómoda, viviendo la experiencia de manera natural. Incluso dialogó con los artistas que asistieron al show y se sacó una foto con Tini Stoessel.

El encuentro de Donna junto
El encuentro de Donna junto a Tini Stoessel en el show de María Becerra

Vale destacar que, hasta esta oportunidad, Donna simplemente había realizado una aparición en un show de Panam, había acompañado a su madre al teatro y saludado durante alguna escena. Sin embargo, nunca había vivido una experiencia de este tipo, caracterizada como un personaje en un show de tal magnitud.

Así las cosas, Becerra cerró el año con dos conciertos 360° en el estadio, convirtiéndose en la primera mujer argentina en agotar localidades en el Monumental. El evento contó con la presencia de grandes figuras como y estuvo marcado por momentos emotivos, entre ellos, la canción que interpretó María con su novio, J Rei.

La felicidad de Rulo Schijman
La felicidad de Rulo Schijman al ver brillar a su hija en el show de María Becerra

El romance musical y personal de la artista encontró sobre el escenario su punto más alto con “Mi Amor”, el tema que cantaron a dúo sentados sobre una cama en el centro del estadio, ambos vestidos de blanco.

En pleno show, Rei sorprendió a María al mostrarle su antebrazo con un tatuaje recién hecho. El gesto conmovió a la Nena de Argentina hasta las lágrimas: dejó de cantar, se tapó el rostro y se quebró, mientras su novio la abrazaba y la besaba, brindándole contención y amor frente a una multitud que aplaudió y se emocionó junto a ellos.

Gabriela Sari acompañó a su
Gabriela Sari acompañó a su hija Donna durante su participación en los recitales de María Becerra

La incógnita sobre el significado del tatuaje fue tema de especulación entre los fans: algunos decían que llevaba el nombre de María, otros veían una referencia a la dolorosa pérdida de sus dos embarazos. Durante las horas siguientes, en redes sociales se especuló sobre cuál era el mensaje grabado por J Rei.

Finalmente, el propio artista despejó todo tipo de dudas al subir la foto de su brazo: el tatuaje lleva el nombre completo real de la cantante y una frase sumamente significativa y cargada de emoción. Se lee: “María de los Ángeles ahora te amo más porque compartimos unos Ángeles”.

Temas Relacionados

River PlateGabriela SariRulo SchijmanMaria Becerra

Últimas Noticias

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

En una entrevista con Teleshow, quien fuera discípulo del gran René Lavand recordó los inicios de su carrera a los siete años, y su gran presente en los Estados Unidos

El Mago Jansenson celebra 40

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Este domingo 14 de diciembre desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, por iniciativa de Aptra y con transmisión de OLGA y Telefe, las principales figuras del formato competirán por primera vez por la preciada estatuilla

Hoy se entregan los Premios

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

En charla exclusiva con Teleshow, la bailarina, actriz y creadora revela el detrás de escena de su carrera y cómo la pasión por el arte la llevó a explorar y producir en todos los escenarios

Flor Viterbo, del Bailando a

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

La actriz relató ante Mirtha Legrand el proceso de reconstrucción personal y el apoyo de su entorno tras los momentos difíciles de su separación

Araceli González se quebró en

La llamativa participación de Pampita en el show de María Becerra: sensualidad, glamour y besos

La conductora sorprendió a miles de fanáticos al formar parte de la performance de La Nena de Argentina durante su interpretación de “Sexo es la moda”

La llamativa participación de Pampita
DEPORTES
Agustín Calleri confirmó que irá

Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT: “Nos convertimos en una Asociación seria”

Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

La historia completa de cómo Colapinto luchó contra la adversidad en 2025 y sembró una revancha que cosechará en la F1

Los memes de la final del Torneo Clausura que Estudiantes le ganó a Racing en los penales

Estudiantes de La Plata ganó el Clausura y sumó su estrella número 18: así está la tabla histórica de títulos

TELESHOW
El Mago Jansenson celebra 40

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

La llamativa participación de Pampita en el show de María Becerra: sensualidad, glamour y besos

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Braun, en el 20

Pablo Braun, en el 20 cumpleaños de Eterna Cadencia: “Nací en cuna de oro, con la librería salí a otro mundo”

Para Marco Rubio, la estrategia para Cuba pasa por Venezuela

El mundo es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles: la saga ‘Anthology’ nos lo recuerda

La nueva vida en el exilio de Rosie O’Donnell, la enemiga pública n°1 de Donald Trump

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos