Darío Barassi contó el detrás de escena de su encuentro con Lionel Messi: “Surgió la posibilidad a través de Antonela”

Darío Barassi contó el detrás de escena de su encuentro con Lionel Messi (La Noche de Mirtha- El Trece)

Durante las vacaciones que se tomó en el mes de octubre, Darío Barassi y su familia tuvieron la oportunidad de conocer a Lionel Messi en el estadio del Inter Miami. En aquel momento, el conductor subió un posteo marcando el hito en su vida y de su círculo, pero invitado a La Noche de Mirtha (El Trece) contó como fue el detrás de escena de este encuentro y el rol que tuvo Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel.

“Fuimos con la más grande. Estuvimos en Miami, que fue por primera vez, no conocida, nunca habíamos ido. Y surgió la posibilidad a través de su mujer, que Antonella es una divina. Ya te das dos en segundos te das cuenta el tipo de persona que es. La contacté y me contestó de inmediato. No puso una traba, me facilitaron totalmente todo. Me dice: Vení con quien quieras. Estaba con unos amigos”, relató Barassi. Sobre su familia, agregó: “Mi hija más grande quiso ir, la más chiquita no, porque le está aprendiendo a ir al baño y no quería irse del baño. Así que me dice: Yo del baño no me voy. Gorda, vamos a ir a conocer a Messi. Pero qué edad tiene? Tres años. Y está dejando el pañal, entonces no la puede sacar del baño, está todo el tiempo sentada ahí, entonces no la puede llevar. Algún día se va a arrepentir. Pero la más grande fue”.

El actor y conductor, siempre sincero, sumó: “Así que estuvimos en familia conociendo este tipo que no se puede creer lo que genera en un segundo. Nos representa a otro nivel. Me pareció un tipazo humano”. Mirtha Legrand señaló la naturalidad de Messi: “A mí me encanta su modestia, su forma de ser tan natural”.

Darío junto a su esposa y su hija mayor con Lionel (Instagram)

Barassi resaltó cómo Messi lo hizo sentir cómodo pese a la emoción del momento: “Lo quería liberar. Hablamos de Messi, ¿no? De Messi, lo vimos y nos saludo. Le digo: Hermano, ya está, liberate, seguí con tu vida, quedate tranquilo, párame y dice: Desacelerate. Sentate, nos quedamos hablando. Quedamos 45 minutos”. Mirtha remató: “Él te calmaba a vos”. Barassi coincidió: “Él me calmaba a mí. Mi mujer estaba chocha, lo escuchaba ver cómo para lograr calmarme”.

En la misma emisión de La Noche de Mirtha, Darío Barassi no solo relató la emocionante experiencia de conocer a Lionel Messi, sino que también abrió su corazón sobre el amor por el teatro y su presente familiar. Entre risas y reflexiones, Barassi reconoció: “Tengo ganas de volver. A mí el teatro es pasión y vocación. Lo que pasa es que lo único que me supera el amor por el teatro es el amor por las dos crías que tengo. Y como hacer teatro… me implicaría tal vez que de miércoles a domingo no podría estar en casa, no podría verlas, no podría acostarlas. Y esa... Por ahora me pesa y, y prefiero estar en mi casa”.

Consultado por Mirtha Legrand sobre si la televisión le permite conciliar vida laboral y personal, Barassi fue claro: “Con la televisión puedo, porque se acomodaron bastante las cosas. El estudio queda muy cerca de donde vivo. Grabo dos programas por día… es un falso vivo, se graba con pocos días de antelación, pero la verdad me permite una mecánica que por ahí grabo de diez a seis y llego a buscarlas por sus actividades. Me encanta el momento de bañarlas, leerles un cuento, la comida de la noche la hacemos los cuatro. Es que no, no hay amor más grande. O sea, tengo una baba por mis hijas que no... Me, me, me recompensa. Un beso a la que esté en el baño, que debe estar mirando el programa sentada en el baño”.

Darío Barassi habló de sus ganas de volver al teatro y el peso de la fama (La Noche de Mirtha- El Trece)

En la charla también se refirió al peso de la fama y a sus preferencias como conductor: “No me gusta tanto entrevistar a un famoso. Me siento más cómodo con gente que no es famosa. Me genera intriga de verdad… Soy curioso, soy un gordo chusma por naturaleza. Ya, ya entro... Me gusta cruzar datos. Amaría revisar los celulares de todos los que están en la mesa en este momento”.

Barassi, que se define como alguien que disfruta “de los formatos con historias de vida”, repasó su trayectoria profesional: “La fama es algo que se dio, que se dio de manera mucho más grande y mucho más rápida de lo que yo pensé que iba a pasar. Me vine de San Juan, yo quería estudiar teatro, tenía la sensación de que algo de esto podía suceder… Caí al casting para hacer Notera, un programa de Telefe, de manera muy poco esperada. Muy rápido fue el proceso, muy rápido estaba en el piso, muy rápido terminé conduciendo, haciendo teatro. Como que fue medio... Son diez, doce años que fueron muy veloces, con mucha adrenalina”.

Respecto a los reconocimientos expresó, entre humor y honestidad: “Como conductor no gané (Martín Fierro). El programa todos los años gano. Creo que ya gano cuatro veces como programa de entretenimiento, cosa que lo agradezco un montón”. Y entre bromas con Mirtha y Luis Ventura, Barassi cerró agradeciendo el camino recorrido, el cariño del público y la oportunidad que le da la televisión de estar cerca de sus hijas y de ese “amor más grande que ninguna pasión”.