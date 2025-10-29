La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”

Darío Barassi conoció a Lionel Messi en la cancha del Inter Miami (Video: Instagram)

Darío Barassi se encuentra de vacaciones con su esposa, Lucía Gómez Centurión y sus dos hijas María Emilia y María Inés, en Estados Unidos. Mientras disfrutan de las playas de Miami, aprovecharon para vivir una jornada repleta de emociones al reunirse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul en las instalaciones del Inter Miami, un encuentro que quedó documentado en una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención en redes sociales. Barassi, quien asistió con su familia, compartió postales que no solo evidenciaron la calidez y el carisma de las figuras del fútbol, sino también el asombro y la felicidad del propio conductor ante este momento especial.

En la primera fotografía, Barassi, con bermuda azul y camisa blanca, abraza a Messi mientras ambos sonríen relajados frente al mostrador del club, en un espacio moderno y de líneas limpias bañado por luz artificial. La complicidad del momento se percibe en la espontaneidad de los gestos y en el ambiente distendido. La segunda imagen captura a Darío y Rodrigo fundidos en un abrazo amistoso junto a una puerta vidriada. De Paul, con camiseta negra, pantalón corto claro y sandalias, comparte el entusiasmo y la buena onda de la reunión, reflejada en las sonrisas y la naturalidad de la pose.

El propio Barassi resumió la intensidad del momento en un mensaje rebosante de humor y emoción: “Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros”.

"Creo que me hice un poco de pis", Darío contó como fue conocer a Messi

El abrazo entre el conductor y Rodrigo de Paul

“Ustedes saben que tengo menos fútbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción. Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en Disney, de que Antonela Roccuzzo es una genia y de que el show de Tini Stoessel es un fuego”, siguió, contando como fue la intimidad de la charla que tuvo con las figuras del seleccionado nacional.

La tercera foto amplía la escena: Messi, vestido con bermuda azul oscuro y remera beige, interactúa con el resto del grupo; una niña, de rodillas, parece pedirle un autógrafo, mientras de Paul, Barassi, su pareja y otra niña observan la escena atentos en un pasillo interior amplio, que refuerza el carácter íntimo y familiar del encuentro.

En la última imagen, Barassi posa junto a Messi, su pareja y la hija de la pareja (cuyo rostro está cubierto con un emoji de corazón por privacidad). Los adultos, vestidos con ropa clara, rodean al capitán de la selección argentina en el centro de la escena, todos en gestos distendidos, enmarcados por un fondo de arquitectura moderna y colores suaves.

Lucía, Messi, Darío y la hija mayor de la pareja

“Los admiramos hermanos. Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, cual gordo fan, modo Justin es de Piscissssssss. Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte por que estaba nervioso. En fin. Necesito una burga y playa para procesar lo vivido. Leo y Ro y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda mi peso en gracias. Es decir 87 kilos en gracias. Déjalo ahí. Qué felicidad!!!!!!!”, cerró el conductor de Ahora Caigo (El Trece)

De esta forma, Barassi trasladó no solo el nerviosismo y el entusiasmo ante dos ídolos nacionales, sino también la calidez y cercanía de un encuentro donde las anécdotas, el humor y la admiración cruzada se convirtieron en el verdadero motor de la jornada, logrando retratar una experiencia única que traspasó lo deportivo para instalarse en el plano de lo genuinamente humano.