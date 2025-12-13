Nequi Galotti: “Decidí sacarme mis prótesis y priorizar la verdad de mi cuerpo, sin adornos”

El festejo de cumpleaños número 65 de Nequi Galotti y sus amigas (Instagram)

“Fue una decisión muy meditada, pensada, muy elaborada dentro de mí, eligiendo cómo quería vivir esta etapa de la vida”. Nequi Galotti elige esta confesión a Teleshow para narrar el proceso personal que la llevó a someterse a una operación para retirarse las prótesis mamarias. Con serenidad, la conductora refleja los motivos, que responden a un largo proceso personal: “Quise que sea con una vuelta a la naturalidad, con mucha serenidad, con mucha alegría, entendiendo la belleza desde otro lugar, sin ningún tipo de mandatos”.

La determinación de Galotti de dejar atrás lo que alguna vez consideró un símbolo de feminidad y pertenencia responde ahora a una búsqueda mucho más profunda: la autenticidad. Con honestidad, la exmodelo reconoce que hay momentos en la vida en los que una vuelve a escucharse de verdad.

El testimonio de Nequi Galotti genera empatía y apoyo en redes sociales, inspirando a otras mujeres a reflexionar sobre la autoaceptación

La periodista recibió una ola de mensajes de cariño y apoyo tras compartir en redes sociales su experiencia al removerse las prótesis mamarias y optar por “volver a lo natural”, lo que generó empatía inmediata entre colegas y celebridades que no tardaron en dejarle palabras alentadoras en los comentarios. Pasaron las horas y, ante la invitación de Teleshow, tiene ganas de ampliar aquellas reflexiones y seguir haciendo público este camino. Quizás sea por liberación, o acaso, para generar conciencia, o, simplemente, por el deseo interior de compartirlo.

La conductora destaca la importancia de escuchar el propio cuerpo y priorizar el bienestar personal sobre los mandatos sociales

—¿Conversaste con alguien la decisión o fue una reflexión individual?

—Lo pensé conmigo misma. Es una decisión cien por ciento personal. Estoy muy contenta de haberla tomado, de decidir de qué manera quiero vivir esta etapa. Es así de simple.

—¿Cómo viviste la influencia social y la moda de la cirugía estética durante los años 90?

—Y en esos años estaba muy de moda, formaba parte de este mundo que transito. Y había caído en esa moda de hacerme las lolas. Ojo que también lo hice porque quise, nadie me obligó ni nada por el estilo, pero esta etapa es distinta. Realmente, muy contenta con mi decisión.

—¿Qué sentís hoy al mirar atrás esa etapa y comparar con este momento de tu vida?

—Hace veintiséis años me había operado. Pasó el tiempo y ahora decido de qué manera quiero vivir esta etapa. Hay momentos en la vida en los que una vuelve a escucharse de verdad. Y en ese silencio claro aparece una certeza simple: querer ser cada vez más una misma.

—¿Qué palabras usarías para describir este proceso interno de redescubrimiento?

—Esta operación fue eso para mí. Un paso hacia la naturalidad, hacia un cuerpo que quiero habitar sin exigencias, sin adornos que ya no siento propios. Que pertenecen a otra época.

—¿Cómo describirías la libertad que sentís hoy?

—Decidí sacar mis prótesis porque hoy priorizo otra cosa: la verdad de mi cuerpo, la ligereza de sentirme tal cual soy, la libertad de no responder a expectativas que ya no me representan. Y me siento muy contenta de haber tomado esa decisión sobre de qué manera quiero vivir la vida.

La exmodelo resalta que la belleza auténtica surge al dejar de forzarse y acompañar el proceso de redescubrimiento personal

—¿Cómo cambió tu manera de entender la belleza en esta etapa?

—Entendí una vez más que la belleza aparece cuando dejamos de forzarnos y empezamos a acompañarnos. Cuando lo natural no es una renuncia, sino un regreso. Hoy priorizo otra cosa: la verdad de mi cuerpo, la ligereza de sentirme tal cual soy, la libertad de no responder a expectativas que ya no me representan.

—¿Qué mensaje le darías a otras mujeres que atraviesan procesos similares?

—Les diría que hay momentos en la vida en los que una vuelve a escucharse de verdad. Aparece una certeza simple: querer ser cada vez más una misma.

Un día especial

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

La decisión de Nequi Galotti de retirarse los implantes mamarios marcó un punto de inflexión en su vida. Este gesto, que se inscribe en una tendencia creciente de mujeres que revisan sus intervenciones estéticas y buscan nuevas formas de sentirse a gusto con su cuerpo, fue celebrado por colegas, celebridades y seguidores, quienes vieron en su relato un ejemplo de naturalidad y autoaceptación.

La experiencia de Nequi Galotti se convierte en un ejemplo de empoderamiento femenino y de elección consciente por la salud y la naturalidad (Instagram)

Desde la camilla del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Nequi Galotti publicó una imagen en la que aparece recostada, con bata blanca, rostro relajado y sin maquillaje, levantando el pulgar en señal de tranquilidad. En el mensaje que acompañó la fotografía, la conductora expresó: “Hoy solo quiero compartir algo simple y profundo: salió todo bien! Estoy muy bien, feliz y en paz. Después de muchos años, decidí sacar mis prótesis mamarias. Una elección que tiene que ver con volver a lo natural, con abrazar mi autenticidad y con sentirme liviana… en el cuerpo y en el alma”, según publicó en su cuenta de Instagram.

Nequi Galotti en su época de modelo donde debía ajustarse a las pautas sociales

En su publicación, Nequi Galotti también agradeció al equipo médico y además, invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la relación con sus propios cuerpos: “¿Ustedes cómo se sienten con su propia naturalidad hoy?”

La conductora comparte su experiencia al priorizar la autenticidad y dejar atrás los mandatos de belleza

El impacto de su decisión trascendió lo personal y se convirtió en inspiración para muchas mujeres y colegas del medio. Al compartir su proceso sin filtros y recibir tantas voces de aliento, Galotti reafirmó que la autenticidad y el bienestar personal van más allá de lo estético, y que elegir la salud y la naturalidad es también una forma de empoderamiento.