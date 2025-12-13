Murió María Teresa Corral, pionera y maestra de la canción infantil

María Teresa Corral, una de las pioneras de la música infantil argentina

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) confirmó el fallecimiento, a los 94 años, de María Teresa Corral, reconocida compositora, cantautora y educadora musical, considerada una de las figuras más influyentes en la música infantil y la educación musical en Argentina. Corral, cuya trayectoria abarcó más de cinco décadas, deja un legado artístico que marcó a generaciones de niños, artistas y docentes tanto en el país como en el extranjero.

En un comunicado, el INAMU lamentó la pérdida de Corral y destacó su papel como referente de la música para las infancias y la educación musical en Argentina. La institución subrayó su labor como compositora, productora discográfica y radial, así como su compromiso con la creatividad, la imaginación y el derecho a la expresión a través de la música.

El posteo del INAMU (Instituto Nacional de la Música) que confirmó el fallecimiento de María Teresa Corral

La obra de Corral se caracterizó por su profundidad y alcance. A lo largo de su carrera, editó numerosos discos y compuso decenas de canciones emblemáticas, entre las que se encuentran “El Señor Invierno”, “La gata peluda”, “Mambrú”, “Sin permiso sale el sol” y “Vamos a inventar canciones”. Estas piezas se convirtieron en parte fundamental del repertorio de la música infantil argentina y reflejan su aporte a la cultura nacional.

María Teresa Corral, junto a Roberto Carnaghi

Además de su labor creativa, Corral fundó el sello independiente La Cornamusa, desde donde impulsó la producción y edición de sus propias obras y las de otros músicos y agrupaciones. Asumió la dirección artística y los arreglos instrumentales, y su trabajo discográfico y pedagógico trascendió las fronteras argentinas, con ediciones y actividades en diversos países de Latinoamérica y en España. Su presencia se extendió por todo el territorio nacional, desde el Chaco Salteño hasta Tierra del Fuego, donde ofreció talleres de “Música y Creatividad” y realizó recitales en escuelas, teatros y espacios comunitarios.

María Teresa Corral junto a María Elena Walsh

El compromiso de Corral con la música y la educación se reflejó también en su participación en organizaciones y movimientos dedicados a la infancia y la formación musical. Fue cofundadora del Movimiento de Música para Niños (MOMUSI) e integró entidades como el Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM), el Movimiento de la Canción Infantil de Latinoamérica y el Caribe (MOCILYC) y la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP), según detalló el INAMU.

El recuerdo de su hijo, el saxofonista Sergio Dawi

El legado artístico de Corral continúa en su familia, cuyos miembros han seguido caminos vinculados al arte. Entre ellos se encuentran Sergio Dawi, saxofonista e integrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; Ariel Dawi, artista plástico multidisciplinario; y Alejandra Dawi, escultora y ceramista. El INAMU expresó su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos de Corral en este momento de duelo, y reconoció el invaluable aporte de la artista a la cultura argentina.

Las reacciones familiares reflejaron la dimensión humana y el impacto de Corral en su entorno más cercano. Sergio Dawi, uno de sus hijos, expresó: “Ayer se fue mi viejita, María Teresa Corral. Hoy vuela alto, viaja en paz, con una vida tejida de amor y plenitud. Nos dejó un ejemplo y un camino donde los recuerdos crecen y se fortalecen en su obra dedicada a los niños. Productora independiente, compositora y cantante, dejó huellas en discos, programas de radio, libros y mucho más que dan testimonio de su legado”. Por su parte, Alejandra Dawi compartió: “Ayer mi madre partió cantando y agradecida por una vida plena de amor y arte, seguí tu viaje hermosa mami... gracias gracias por tanto!!! Eterno amor”.

La despedida de Alejandra Dawi

La despedida de María Teresa Corral, según el testimonio de sus hijos, estuvo marcada por la gratitud y la música, símbolos de una vida dedicada al arte y a la enseñanza, que permanecerán vivos en la memoria de quienes la conocieron y en las generaciones que seguirán descubriendo su obra.