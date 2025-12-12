Teleshow

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

La conductora opinó sobre los rumores de conflicto con su colega de Telefe, dejando entrever su visión sobre la importancia de las disputas mediáticas

Wanda Nara y Vero Lozano ¿Un vínculo sin retorno?

Yanina Latorre estuvo con Wanda Nara en un móvil en su programa de América TV, mantuvieron una conversación que derivó en la supuesta rivalidad con Verónica Lozano y la disputa por la conducción de Bake Off.

En la charla, Yanina le recordó varios puntos de su conflicto con Lozano: “Es también como la foto de Johnny Depp, ahí con Vero Lozano hay una guerra, porque ella hoy me dijo que Bake Off lo va a hacer”. Wanda respondió: “Y puede ser. La verdad es que está muy fuerte la idea de que se vuelva a hacer un MasterChef muy largo y no puedo estar en tantos lugares”.

Latorre insistió: “Ah, vos decís que le dejás el lugar a Vero”. Nara aclaró: “No, no tengo ni idea, yo tengo mi contrato ahí, fresquito que dicen estos dos programas, pero la verdad es que me da lo mismo”.

Fede Popgold sumó una pregunta sobre la relación entre ambas conductoras: “¿Vos estabas al tanto de que a ella no le gustó lo de la foto con Johnny Depp? Lo consideró una falta de respeto”. Wanda Nara negó cualquier conflicto: “No, no me enteré, tengo la mejor con Vero, la amo, de hecho hoy estuvimos hablando, ella me viste mucho para el programa”.

Verónica Lozano habló de la polémica foto entre Wanda Nara y Johnny Depp: "Le gana el ego"

Latorre insistió con la versión de Lozano: “Ella me dijo siguiente: ‘Con Wanda todo bien, cada vez que nos vemos, saludo, buena onda, pero siempre que puede, ataca. Sube lo de Bake Off cuando lo voy a hacer yo, sube la foto de Johnny Depp antes que yo’”. Nara minimizó la supuesta tensión: “Yo creo que ella está mucho más allá de eso y le importa un bledo”.

Además, relató cómo se gestó la foto con el actor, que pasó sus días en Buenos Aires en compañía de Lozano y su pareja, Corcho Rodríguez: “Vinieron mis jefes del canal, me agarraron de la mano y me dijeron: ‘Es ahora, vení que queremos la foto con Johnny, te lo queremos presentar’. Yo no hablo inglés”.

El panel profundizó en la percepción de la incomodidad de Wanda Nara en Telefe y la competencia interna. Yanina Latorre afirmó: “A mí me dijeron hoy que Wanda está odiada con que se esté hablando de Bake Off y Verónica, porque ella sintió en un momento que iba a ser la reina de Telefe, y Wanda está creciendo mucho”.

El momento en el que Wanda Nara conoció a Johnny Depp y luego subió la foto a sus redes sociales, episodio que enojó a Verónica Lozano

Lizardo Ponce también opinó: “Wanda no puede hacer todo tampoco. Además, le está molestando que haya tanta contratación de gente buena en MasterChef Celebrity como Evangelina Anderson, Marixa Balli, Sofi Martínez también está muy bancada. Ella ve como que le empiezan a hacer sombra y que se diluye un poco su presencia”.

Ximena Capristo intervino: “Ella tiene que ser segura de ella misma, le dieron una gran oportunidad en Telefe”. Latorre reforzó: “Pero Verónica es más sólida”. Y Popgold agregó: “Verónica es conductora”.

Capristo analizó el impacto de los tipos de formatos: “Tanto Bake Off como MasterChef, estando Wanda de centro, se habla más de ella que del programa. Entonces eso no se luce”. Latorre replicó: “A MasterChef le va bien”. Capristo coincidió: “Sí, le va perfecto. Y creo que Maxi fue muy acertado”.

La charla tuvo lugar en la previa al desembarco de Yanina en MasterChef para reemplazar a Maxi López, lo que la pondrá nuevamente cara a cara con Wanda Nara. “Estoy nerviosa, pero por la cocina, no por enfrentarte”, le dijo Latorre anticipando un ida y vuelta que se presume como uno de los atractivos de esta etapa del reality.

Yanina ocupará el lugar de Maxi López, la gran revelación de la temporada, quien viajó a Suiza para acompañar a su esposa en la última etapa de gestación de su segundo hijo.

