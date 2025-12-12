Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

Joaquín Levinton se recupera de un infarto agudo de miocardio (Infobae)

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf y referente del rock argentino de su generación, se encuentra estable y en proceso de recuperación tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la información que pudo recabar Teleshow, el músico fue atendido de urgencia y trasladado al Hospital Fernández, donde permanece bajo monitoreo médico con evolución favorable.

El episodio ocurrió en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando Levinton experimentó un dolor intenso en el pecho mientras se encontraba en un bar en el barrio de Palermo. Según detalló Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00:45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”. Crescenti precisó que el llamado de emergencia al 107 permitió la llegada de una ambulancia en siete minutos, lo que facilitó el traslado inmediato del artista al Hospital Fernández para descartar un infarto.

Horas más tarde, la banda emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud de su líder: “Durante la noche de ayer, Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”, informó el texto publicado en el Instagram de la banda.

El comunicado oficial de Turf en Instagram

“En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent”, continuó el comunicado, que dio cuenta de la evolución del paciente: “El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”. Por último, dejaron un mensaje para los seguidores del artista y el público en general. “Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor”.

Desde el departamento de prensa del ministerio de Salud porteño informaron que, de momento, no habrá parte médico oficial. “El paciente llegó al Hospital Fernández trasladado por el SAME con signos compatibles con un problema cardíaco. Quedó internado donde lo trataron, le hicieron diferentes análisis hasta determinar que tenía un infarto de miocardio”, señalaron a Teleshow, en consonancia con lo informado tanto por la banda como por Crescenti.

El panorama que detallaron desde el ministerio es alentador, luego del momento de incertidumbre y preocupación que se vivió una vez que el hecho tomó estado público. “Le pusieron un stent y lo estabilizaron. Se encuentra fuera de peligro, estable. De no mediar inconvenientes podría recibir el alta entre hoy y mañana”.

La noticia no tardó en difundirse y trepó entre las tendencias en las redes, generando una preocupación que fue aminorando a medida que llegaban las precisiones, en un presente auspicioso para una de las bandas más reconocidas del rock nacional. Además de su agenda habitualmente cargada para los festivales de verano, Turf tiene programada una gira por Europa en abril y un concierto especial el 9 de mayo para seguir con los festejos por sus 30 años de trayectoria.

En este panorama, el grupo lanzó recientemente Polvo de estrellas, un álbum recopilatorio con colaboraciones de artistas como Lali Espósito, Fito Páez, Miranda! y Milo J, reafirmando su vigencia en la escena musical argentina y la estatura de clásicos como “Pasos al costado”, “Loco un poco” o “Yo no me quiero casar, y ud?”. El perfil público de Levinton aumentó en el último tiempo con sus cada vez más frecuentes apariciones en programas de televisión y streaming, una tendencia que se disparó a partir de su participación en la tercera edición de MasterChef Celebrity.

Pero ahora es tiempo de parar la pelota. Lejos de los escenarios, las multitudes y los estribillos imbatibles, Joaquín se recupera a la espera de la próxima función. Mientras tanto, los seguidores multiplican sus mensajes de buenos augurios, buscando retribuir parte del cariño cosechado en tantos años de carrera.