La abuela de Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito: “Nació tocada por la varita”

La abuela de Pedro Rosemblat fue a Gelatina y opinó sobre Lali Espósito y su documental (Video: Industria Nacional, Gelatina)

La abuela de Pedro Rosemblat se convirtió en una inesperada protagonista de Industria Nacional (Gelatina), el ciclo de streaming que el conductor comparte con Marcos Aramburu, Lia Copello y Matías Mowszet, y esta vez lo hizo para hablar de una figura que despierta cariño transversal en generaciones muy distintas: Lali Espósito. Con su estilo directo, tierno y filoso, María Elena dejó algunas frases que repercutieron en las redes.

Todo comenzó cuando Pedro contó en vivo un mensaje que había recibido. “Me escribe Mariana y me dice que en realidad la favorita es ella, Lali, que desde que llegó a la familia desplazó a Nico de la pirámide de tus afectos”. La abuela, lejos de esquivar el comentario, lo tomó con humor pero también con un toque de rigor ético: “Bueno, eso sería muy aprovecharse de la fama de Lali. A mí me encanta Lali, vi el documental y todo, pero…”. La frase dio pie a una charla que rápidamente escaló hacia una suerte de crítica cinematográfica espontánea.

El documental de Lali Espósito en Netflix recibió una crítica positiva de la abuela de Rosemblat, quien resaltó su sensibilidad y naturalidad

Pedro quiso saber más y lanzó la pregunta que desató el entusiasmo de su abuela: “¿Qué te pareció el documental?”. Sin titubeos, ella respondió: “Me encantó”. Según explicó, lo que más la conmovió fue la mezcla de sensibilidad y naturalidad con la que Lali se muestra en cámara. “Está muy lindo, muy sencillo, muy agradable verla a ella”, describió. Pero no se quedó allí: destacó particularmente el segmento final del documental, donde Lali aparece patinando de pequeña. “Ahí se ve que ya nació…”, dijo, dejando la frase abierta para que su nieto completara: “Nació tocada por la varita”.

“Sí, no puede ser que una chica de siete años haga lo que hace ella”, insistió María Elena, casi hipnotizada por esa imagen. El conductor coincidió con su abuela al recordar ese momento del documental de la estrella pop producido por Netflix: “La imagen del patín me parte al medio”. Ese instante de complicidad entre ellos se volvió uno de los momentos más tiernos de la transmisión.

Pero la abuela guardaba todavía un elogio mayor. Hubo otro archivo que la impactó aún más: el video de Lali cantando con Joan Manuel Serrat. Allí, explicó, terminó de confirmar algo que no sabía: que la artista tiene una potencia vocal capaz de conmover incluso a quienes no se consideran amantes del pop. “Lo que me encantó, Lali, es cuando canta con Serrat. Ya lo vi como cinco veces, porque ahora, viste, por los algoritmos, me lo mandan siempre”, contó con picardía. Y agregó: “Es una maravilla esa canción… yo como no soy muy amante de la música pop, no sabía si ella cantaba… tenía tan buena voz, pero ahí se muestra que sabe cantar”. Marcos, incluso sumó: “Claro, además el algoritmo dice: Serrat, Lali… para vos, perfecto”. Fue entonces cuando Pedro quiso sellar el momento: “Es una artista del carajo”, definió.

La cantante y el conductor realizaron una desopilante publicación en medio de una versión de que estarían separados (Video: Instagram)

Durante las últimas horas, Espósito y Rosemblat se tomaron con mucho humor los rumores de separación que aparecieron unos días luego de la presentación del documental de la cantante. En medio de especulaciones sobre una posible crisis, la pareja eligió tomarse de forma divertida las versiones, utilizando la frase “esta pareja está muerta” como parte de una broma.

En el video, difundido en las historias de Instagram del conductor de Gelatina, aparece él junto a la cantante sentados juntos en un sofá, compartiendo un mate. Con tono serio, Pedro inicia el mensaje: “Bueno, quería decirles una cosa. Las versiones periodísticas son ciertas, esta pareja está muerta”. La frase, que en un primer momento parece confirmar los rumores, se transforma en un giro humorístico cuando él mismo aclara. “Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona. Quedan las últimas entradas...”, lanzó, en alusión a un evento que realizará su canal de streaming. Durante la escena, la intérprete se suma a la broma, lo besa y ambos se ríen, dejando en evidencia el buen momento entre ellos que viven.