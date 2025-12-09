Teleshow

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

La primera edición de la distinción musical fue presentada en un evento en Madero Tango, donde se anunció una colaboración estratégica con Billboard Argentina que involucra curaduría, criterios editoriales y participación del público en la votación

Guardar
La gala contará con más
La gala contará con más de 60 categorías, abarcando desde álbum y canción del año hasta reconocimientos por género y producción digital

La industria musical argentina sumó un nuevo capítulo a su calendario de reconocimientos con la presentación oficial de la primera edición de los Premios Martín Fierro a la Música 2026, una iniciativa de APTRA que busca consolidarse como referente dentro del universo del premio más reconocido del país. El anuncio se realizó este miércoles 9 de diciembre durante un evento especial en Madero Tango, donde se confirmó la alianza estratégica con Billboard Argentina, que aportará curaduría, criterios editoriales y acompañamiento en el proceso de votación.

El encuentro reunió a productores, periodistas y figuras del ámbito musical, y marcó el inicio formal de una premiación que promete ser representativa del presente musical argentino, tal como destacó Diego Suárez Mazzea, productor general del proyecto.

Pilar Smith y Diego Moranzoni
Pilar Smith y Diego Moranzoni fueron los conductores de la presentación (RSFotos)
El doctor Miguel Ángel Pierri
El doctor Miguel Ángel Pierri junto a su esposa, la cantante tropical Vanina Hussein
Gonzalo Luzza, el Director Ejecutivo
Gonzalo Luzza, el Director Ejecutivo de Billboard
Luzza, entrevistado por Pilar Smith
Luzza, entrevistado por Pilar Smith y Diego Moranzoni

Los conductores Pilar Smith y Diego Moranzoni, siguieron el evento en vivo y anticiparon que la ceremonia se realizará el 12 de abril de 2026 en Madero Tango. Ambos destacaron el trabajo de Nasma Group, productora a cargo del evento, que viene desarrollando la gala con una impronta fuertemente vinculada al show en vivo. “Va a ser una gran fiesta, estamos muy felices. Se viene algo espectacular”, adelantó Smith.

Pilar Smith reveló que la
Pilar Smith reveló que la primera edición de los Premios Martín Fierro a la Música se celebrará el 12 de abril de 2026 en Madero Tango
El manager Norberto Marcos junto
El manager Norberto Marcos junto a diferentes artistas representados por él

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación del rol de Gonzalo Luzza, director ejecutivo de Billboard Argentina, quien explicó la participación inédita de la marca. “Es la primera vez que Billboard acompaña un premio que no sea propio. Para nosotros es un honor formar parte de este hito”, señaló.

La colaboración abarca la curaduría del premio, la definición de categorías, la estructura del jurado, el proceso de votación y la orientación editorial. El sistema será mixto, combinando votación especializada y participación del público en rubros determinados. También se confirmó que los fandoms tendrán un rol activo, reforzando la presencia del público joven dentro de la premiación.

El abogado Ignacio Trimarco junto
El abogado Ignacio Trimarco junto a Diego Suárez Mazzea, el productor de los Premios
El periodista Leo Arias junto
El periodista Leo Arias junto al conductor del evento, Diego Moranzoni
APTRA y Billboard Argentina presentaron
APTRA y Billboard Argentina presentaron los Premios Martín Fierro a la Música 2026 con una banda en vivo
Pilar Smith junto a su
Pilar Smith junto a su pareja, Rafael Ruiz Huidobro
Diego Suárez Mazzea, Ana Rosenfeld
Diego Suárez Mazzea, Ana Rosenfeld y Leo Arias durante el evento de presentación en Madero Tango
El dúo musical Sofía y
El dúo musical Sofía y Yo, confirmado por Sofía Costa y Sofía Rabolli
La cantante Vanina Hussein, también
La cantante Vanina Hussein, también conocida como "La Leona"

Durante la presentación, se reveló el extenso listado de ternas que formarán parte de la edición 2026:

Categorías principales

  • Álbum del año
  • Canción del año
  • Grabación del año
  • Artista del año
  • Artista revelación
  • Barra del año

Colaboraciones y producciones audiovisuales

  • Colaboración del año
  • Videoclip del año

Shows y presentaciones en vivo

  • Show / Tour del año
  • Show votado por el público
  • Festival del año
  • Mejor producción de show en vivo
  • Dirección artística de show en vivo
  • Mejores visuales del show / del DJ
  • Mejor coreografía

Industria y producción digital

  • Productor musical del año
  • Ingeniero de grabación del año
  • Mejor director discográfico del año
  • Arte de álbum / Diseño de arte de álbum
  • Mejor acción de marketing
  • Mejor estrategia de lanzamiento
  • Mejor prensa de artista
  • Mejor showcase
  • Manager del año

Data, plataformas y métricas

  • Canción más escuchada del año (plataformas)
  • Videoclip más visto del año
  • Canción más utilizada en Reels
  • Canción con más tiempo en ranking vivo en Argentina
  • Artista argentino más escuchado en Argentina (Hot 100)
  • Artista argentino con mayor crecimiento global
  • Campaña grande (data & plataformas)

Reconocimientos especiales

  • Fandom del año
  • Reconocimiento a la revolución cultural
  • Mentor de la industria
  • Maestro
  • Proyecto del año
  • Premio histórico argentino (proyecto lanzado hace más de 10 años que sigue vigente)

Premiación por género - álbum y canción

Incluye álbum y canción para cada uno:

  • Rock
  • Pop
  • Reggaetón / Urbano / Trap / Hip Hop
  • Cumbia
  • Cuarteto
  • Tango
  • Folclore
  • Electrónica
  • Melódico / Balada
  • Indie / Alternativo
  • Jazz & Blues
  • Música para película o serie
  • Fusión

La ceremonia contará con banda estable, artistas invitados y segmentos musicales especialmente diseñados para la noche del 12 de abril. “El Martín Fierro a la Música va a ser distinto: mucha música, mucho show”, adelantó Luzza. Los conductores bromearon incluso con la posibilidad de un karaoke, aunque confirmaron que la propuesta formal se centrará en performances en vivo y participación del público a través de votaciones y redes sociales. La transmisión estará a cargo de Nasma Group, que confirmó la salida simultánea por redes sociales, YouTube y las cuentas oficiales del premio, aunque no se confirmó un canal televisivo por el momento.

El productor Héctor Cavallero asistió
El productor Héctor Cavallero asistió al evento de presentación
La abogada Ana Rosenfeld posó
La abogada Ana Rosenfeld posó para las cámaras en Madero Tango
El evento anticipó los Premios
El evento anticipó los Premios Martín Fierro a la Música 2026, que tendrán lugar en abril del año que viene

Con más de 60 categorías, respaldo institucional, una alianza inédita con Billboard y una apuesta marcada al show en vivo, los Premios Martín Fierro a la Música 2026 buscan instalarse desde su primera edición como una celebración clave de la industria nacional.

Créditos: RSFotos

Temas Relacionados

Premios Martín Fierro a la Música 2026Premios Martín Fierro a la MúsicaMartín Fierro a la MúsicaMartín FierroAPTRA

Últimas Noticias

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La actriz e influencer argentina, invitada en “Antes que nadie”, relató la regla de oro que mantiene con su esposo y por la que lograron superar una crisis

Stefi Roitman contó cuál es

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

El actor, que se encuentra en pareja con Débora Nishimoto, habló sobre su fama de galán y se puso a prueba con las conductoras de Las chicas de la culpa

La fantasía que cumplió Esteban

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La actriz expresó su alegría, a cinco días de convertirse en madre, por la evolución favorable de Isidro

Rocío Marengo celebró la mejoría

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

Luego de que la periodista confirmara el final de su relación, el economista contó cómo atraviesa este momento y habló sobre los rumores de relación con Gisela Dulko

La palabra de Roberto García

Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto: “Que lo sepa el mundo”

Luego de meses de eludir una definición, el conductor oficializó la relación con un audio que le envió a su novia, que instantes antes había anticipado el anuncio

Fede Bal también confirmó el
DEPORTES
Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

TELESHOW
Stefi Roitman contó cuál es

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto: “Que lo sepa el mundo”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador regula el uso de

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa