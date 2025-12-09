APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

La gala contará con más de 60 categorías, abarcando desde álbum y canción del año hasta reconocimientos por género y producción digital

La industria musical argentina sumó un nuevo capítulo a su calendario de reconocimientos con la presentación oficial de la primera edición de los Premios Martín Fierro a la Música 2026, una iniciativa de APTRA que busca consolidarse como referente dentro del universo del premio más reconocido del país. El anuncio se realizó este miércoles 9 de diciembre durante un evento especial en Madero Tango, donde se confirmó la alianza estratégica con Billboard Argentina, que aportará curaduría, criterios editoriales y acompañamiento en el proceso de votación.

El encuentro reunió a productores, periodistas y figuras del ámbito musical, y marcó el inicio formal de una premiación que promete ser representativa del presente musical argentino, tal como destacó Diego Suárez Mazzea, productor general del proyecto.

Pilar Smith y Diego Moranzoni fueron los conductores de la presentación (RSFotos)

El doctor Miguel Ángel Pierri junto a su esposa, la cantante tropical Vanina Hussein

Gonzalo Luzza, el Director Ejecutivo de Billboard

Luzza, entrevistado por Pilar Smith y Diego Moranzoni

Los conductores Pilar Smith y Diego Moranzoni, siguieron el evento en vivo y anticiparon que la ceremonia se realizará el 12 de abril de 2026 en Madero Tango. Ambos destacaron el trabajo de Nasma Group, productora a cargo del evento, que viene desarrollando la gala con una impronta fuertemente vinculada al show en vivo. “Va a ser una gran fiesta, estamos muy felices. Se viene algo espectacular”, adelantó Smith.

Pilar Smith reveló que la primera edición de los Premios Martín Fierro a la Música se celebrará el 12 de abril de 2026 en Madero Tango

El manager Norberto Marcos junto a diferentes artistas representados por él

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación del rol de Gonzalo Luzza, director ejecutivo de Billboard Argentina, quien explicó la participación inédita de la marca. “Es la primera vez que Billboard acompaña un premio que no sea propio. Para nosotros es un honor formar parte de este hito”, señaló.

La colaboración abarca la curaduría del premio, la definición de categorías, la estructura del jurado, el proceso de votación y la orientación editorial. El sistema será mixto, combinando votación especializada y participación del público en rubros determinados. También se confirmó que los fandoms tendrán un rol activo, reforzando la presencia del público joven dentro de la premiación.

El abogado Ignacio Trimarco junto a Diego Suárez Mazzea, el productor de los Premios

El periodista Leo Arias junto al conductor del evento, Diego Moranzoni

APTRA y Billboard Argentina presentaron los Premios Martín Fierro a la Música 2026 con una banda en vivo

Pilar Smith junto a su pareja, Rafael Ruiz Huidobro

Diego Suárez Mazzea, Ana Rosenfeld y Leo Arias durante el evento de presentación en Madero Tango

El dúo musical Sofía y Yo, confirmado por Sofía Costa y Sofía Rabolli

La cantante Vanina Hussein, también conocida como "La Leona"

Durante la presentación, se reveló el extenso listado de ternas que formarán parte de la edición 2026:

Categorías principales

Álbum del año

Canción del año

Grabación del año

Artista del año

Artista revelación

Barra del año

Colaboraciones y producciones audiovisuales

Colaboración del año

Videoclip del año

Shows y presentaciones en vivo

Show / Tour del año

Show votado por el público

Festival del año

Mejor producción de show en vivo

Dirección artística de show en vivo

Mejores visuales del show / del DJ

Mejor coreografía

Industria y producción digital

Productor musical del año

Ingeniero de grabación del año

Mejor director discográfico del año

Arte de álbum / Diseño de arte de álbum

Mejor acción de marketing

Mejor estrategia de lanzamiento

Mejor prensa de artista

Mejor showcase

Manager del año

Data, plataformas y métricas

Canción más escuchada del año (plataformas)

Videoclip más visto del año

Canción más utilizada en Reels

Canción con más tiempo en ranking vivo en Argentina

Artista argentino más escuchado en Argentina (Hot 100)

Artista argentino con mayor crecimiento global

Campaña grande (data & plataformas)

Reconocimientos especiales

Fandom del año

Reconocimiento a la revolución cultural

Mentor de la industria

Maestro

Proyecto del año

Premio histórico argentino (proyecto lanzado hace más de 10 años que sigue vigente)

Premiación por género - álbum y canción

Incluye álbum y canción para cada uno:

Rock

Pop

Reggaetón / Urbano / Trap / Hip Hop

Cumbia

Cuarteto

Tango

Folclore

Electrónica

Melódico / Balada

Indie / Alternativo

Jazz & Blues

Música para película o serie

Fusión

La ceremonia contará con banda estable, artistas invitados y segmentos musicales especialmente diseñados para la noche del 12 de abril. “El Martín Fierro a la Música va a ser distinto: mucha música, mucho show”, adelantó Luzza. Los conductores bromearon incluso con la posibilidad de un karaoke, aunque confirmaron que la propuesta formal se centrará en performances en vivo y participación del público a través de votaciones y redes sociales. La transmisión estará a cargo de Nasma Group, que confirmó la salida simultánea por redes sociales, YouTube y las cuentas oficiales del premio, aunque no se confirmó un canal televisivo por el momento.

El productor Héctor Cavallero asistió al evento de presentación

La abogada Ana Rosenfeld posó para las cámaras en Madero Tango

El evento anticipó los Premios Martín Fierro a la Música 2026, que tendrán lugar en abril del año que viene

Con más de 60 categorías, respaldo institucional, una alianza inédita con Billboard y una apuesta marcada al show en vivo, los Premios Martín Fierro a la Música 2026 buscan instalarse desde su primera edición como una celebración clave de la industria nacional.

