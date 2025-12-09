APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

La industria musical argentina sumó un nuevo capítulo a su calendario de reconocimientos con la presentación oficial de la primera edición de los Premios Martín Fierro a la Música 2026, una iniciativa de APTRA que busca consolidarse como referente dentro del universo del premio más reconocido del país. El anuncio se realizó este miércoles 9 de diciembre durante un evento especial en Madero Tango, donde se confirmó la alianza estratégica con Billboard Argentina, que aportará curaduría, criterios editoriales y acompañamiento en el proceso de votación.
El encuentro reunió a productores, periodistas y figuras del ámbito musical, y marcó el inicio formal de una premiación que promete ser representativa del presente musical argentino, tal como destacó Diego Suárez Mazzea, productor general del proyecto.
Los conductores Pilar Smith y Diego Moranzoni, siguieron el evento en vivo y anticiparon que la ceremonia se realizará el 12 de abril de 2026 en Madero Tango. Ambos destacaron el trabajo de Nasma Group, productora a cargo del evento, que viene desarrollando la gala con una impronta fuertemente vinculada al show en vivo. “Va a ser una gran fiesta, estamos muy felices. Se viene algo espectacular”, adelantó Smith.
Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación del rol de Gonzalo Luzza, director ejecutivo de Billboard Argentina, quien explicó la participación inédita de la marca. “Es la primera vez que Billboard acompaña un premio que no sea propio. Para nosotros es un honor formar parte de este hito”, señaló.
La colaboración abarca la curaduría del premio, la definición de categorías, la estructura del jurado, el proceso de votación y la orientación editorial. El sistema será mixto, combinando votación especializada y participación del público en rubros determinados. También se confirmó que los fandoms tendrán un rol activo, reforzando la presencia del público joven dentro de la premiación.
Durante la presentación, se reveló el extenso listado de ternas que formarán parte de la edición 2026:
Categorías principales
- Álbum del año
- Canción del año
- Grabación del año
- Artista del año
- Artista revelación
- Barra del año
Colaboraciones y producciones audiovisuales
- Colaboración del año
- Videoclip del año
Shows y presentaciones en vivo
- Show / Tour del año
- Show votado por el público
- Festival del año
- Mejor producción de show en vivo
- Dirección artística de show en vivo
- Mejores visuales del show / del DJ
- Mejor coreografía
Industria y producción digital
- Productor musical del año
- Ingeniero de grabación del año
- Mejor director discográfico del año
- Arte de álbum / Diseño de arte de álbum
- Mejor acción de marketing
- Mejor estrategia de lanzamiento
- Mejor prensa de artista
- Mejor showcase
- Manager del año
Data, plataformas y métricas
- Canción más escuchada del año (plataformas)
- Videoclip más visto del año
- Canción más utilizada en Reels
- Canción con más tiempo en ranking vivo en Argentina
- Artista argentino más escuchado en Argentina (Hot 100)
- Artista argentino con mayor crecimiento global
- Campaña grande (data & plataformas)
Reconocimientos especiales
- Fandom del año
- Reconocimiento a la revolución cultural
- Mentor de la industria
- Maestro
- Proyecto del año
- Premio histórico argentino (proyecto lanzado hace más de 10 años que sigue vigente)
Premiación por género - álbum y canción
Incluye álbum y canción para cada uno:
- Rock
- Pop
- Reggaetón / Urbano / Trap / Hip Hop
- Cumbia
- Cuarteto
- Tango
- Folclore
- Electrónica
- Melódico / Balada
- Indie / Alternativo
- Jazz & Blues
- Música para película o serie
- Fusión
La ceremonia contará con banda estable, artistas invitados y segmentos musicales especialmente diseñados para la noche del 12 de abril. “El Martín Fierro a la Música va a ser distinto: mucha música, mucho show”, adelantó Luzza. Los conductores bromearon incluso con la posibilidad de un karaoke, aunque confirmaron que la propuesta formal se centrará en performances en vivo y participación del público a través de votaciones y redes sociales. La transmisión estará a cargo de Nasma Group, que confirmó la salida simultánea por redes sociales, YouTube y las cuentas oficiales del premio, aunque no se confirmó un canal televisivo por el momento.
Con más de 60 categorías, respaldo institucional, una alianza inédita con Billboard y una apuesta marcada al show en vivo, los Premios Martín Fierro a la Música 2026 buscan instalarse desde su primera edición como una celebración clave de la industria nacional.
Créditos: RSFotos