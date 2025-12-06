Teleshow

Marley compartió el nuevo logro de Mirko en taekwondo: emoción y orgullo familiar ante un desafío deportivo

El conductor compartió las postales del evento, el avance que alcanzó su hijo mayor, y su llamativo festejo en el escenario

Guardar
El logro deportivo de Mirko, el hijo de Marley (Video: Instagram)

Mirko, el hijo mayor de Marley, volvió a ser protagonista en las redes sociales al alcanzar un nuevo logro deportivo que llenó de emoción y orgullo a toda su familia. A través de la cuenta oficial del niño —gestionada por el propio conductor—, la figura de la televisión compartió fotos y videos que retratan no solo la alegría, sino el esfuerzo y la dedicación del pequeño en un camino que combina formación física, disciplina y crecimiento personal.

En el posteo, Marley celebró desde la mirada de su hijo: “Muy emocionado con un nuevo logro, cinturón verde en taekwondo y rompí mi primera tabla de madera! Gracias Cesar Favalli“. La publicación rápidamente se colmó de mensajes de felicitaciones, subrayando el cariño de los seguidores y la importancia de acompañar cada avance de Mirko en su vida.

Uno de los momentos destacados quedó registrado en video: Mirko rompió por primera vez una tabla de madera, un desafío clásico en taekwondo que exige fuerza, técnica y control. La emoción del niño y la felicitación de sus profesores reflejaron la magnitud del logro, que implica mucho más que un progreso físico. Alcanzar el cinturón verde no solo requiere dominar movimientos básicos y combinaciones complejas —como explicó Marley— sino también haber incorporado valores como disciplina, perseverancia y concentración.

Mirko junto al profesor que
Mirko junto al profesor que lo esta acompañando en este proceso

Dentro del sistema de este arte marcial, el cinturón verde representa un punto de inflexión. Simboliza crecimiento, autoafirmación y el inicio de una etapa de mayor confianza, habilidades más avanzadas y nuevas responsabilidades dentro del aprendizaje. Para Mirko, este avance significa la superación de miedos, el refuerzo de la confianza y la posibilidad de celebrar con su familia cada conquista personal.

Más allá del aspecto deportivo, Marley destacó los beneficios del taekwondo para la educación emocional de los niños: respeto a compañeros y profesores, autocontrol, gratitud y el valor de la perseverancia para enfrentar los desafíos diarios. El conductor dejó en claro el orgullo que siente al ver cómo su hijo crece en un entorno que combina actividad física y valores, y agradeció a la academia y a los instructores por acompañar a Mirko en este proceso.

A través de fotos, videos y mensajes, Marley documentó una experiencia que trasciende el logro inmediato y se transforma en una herramienta para el desarrollo integral de su hijo. El orgullo, la felicidad y la emoción compartida quedaron plasmados en cada reacción, consagrando no solo el avance en taekwondo, sino el valor de crecer juntos en familia, a través de la constancia, la confianza, el trabajo en equipo y el respeto por las reglas.

El conductor, que suele compartir en sus redes sociales los momentos importantes en la vida de sus dos hijos, semanas atrás publicó en sus redes sociales un video que muestra a su hijo junto a su hermana menor, Milenka. Allí aparece el niño de 8 años siguiendo con atención a la niña, que a finales de diciembre cumplirá su primer año y está dando sus primeros pasos.

En las imágenes se puede observar a Mirko pendiente de cada movimiento de la beba, quien ya da sus primeros pasos empujando un andador de juguete y explora jugando en el living familiar.

Las fotos revelan escenas cotidianas en las que el nene acompaña y cuida a Milenka, asegurándose de que se divierta de manera segura. Marley acompañó la publicación con un mensaje en el que destaca la actitud protectora de su hijo mayor y lo calificó como “el mejor niñero”.

Rodeados de juguetes y también de Baily, el labrador retriever blanco que es la mascota familiar, el video del conductor captó la dedicación y cariño de su hijo mayor con su hermanita. Allí Milenka aparece caminando ayudada por un andador, supervisada por Mirko.

Enganchadísimo con que su hermana se largue a caminar, el nene le llevó un centro de juegos estacionario diseñado para que los bebés se sienten erguidos y exploren juguetes interactivos de forma segura. “Ese lo usabas vos cuando eras chiquito”, le contó el animador a su hijo, sobre la “herencia” que recibió su hermanita.

Temas Relacionados

MarleyMirko

Últimas Noticias

La celebración de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul tras la consagración del Inter Miami en la MLS

El número siete se consagró campeón del certamen estadounidense y lo festejó con su familia. La dedicatoria de gol a su pareja y el momento del encuentro postpartido

La celebración de Tini Stoessel

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi tras consagrarse campeón con el Inter Miami: “La descosiste toda”

El histórico conductor compartió su emoción por el logro del 10 y felicitó a todo el plantel. Las emotivas palabras para Rodrigo De Paul y Javier Mascherano

El mensaje de Marcelo Tinelli

Maxi López dio consejos para conquistar a una mujer en el boliche y su pareja lo mandó al frente: “Aprendiste la lección”

El exdelantero del Barcelona compartió una serie de guías para que los jóvenes salgan y Daniela Christiansson no tardó en reaccionar y exponer su pasado

Maxi López dio consejos para

La hija de Karina La Princesita y El Polaco se lució en la fiesta de egresados interpretando Mamma Mia: el orgullo de sus padres

La joven, fruto de la relación entre los cantantes de cumbia, terminó el secundario y los artistas lo celebraron en sus redes sociales

La hija de Karina La

La impactante transformación del Mago Black tras bajar 28 kilos en cuestión meses

El ilusionista relató cómo logró perder dicha cantidad de peso y el impacto positivo que tuvo en su vida

La impactante transformación del Mago
DEPORTES
Messi habló tras conquistar la

Messi habló tras conquistar la MLS con Inter Miami y dejó un sentido mensaje para sus amigos Jordi Alba y Busquets

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS

Del estadio “más ruidoso” a otro climatizado con césped sintético: las sedes donde Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Tras alzar la MLS Cup con el Inter Miami, Messi logró su 47° título y se afianzó como el futbolista más ganador de la historia

La fuerte patada de Cubas a Messi en la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps: el antecedente

TELESHOW
La celebración de Tini Stoessel

La celebración de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul tras la consagración del Inter Miami en la MLS

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi tras consagrarse campeón con el Inter Miami: “La descosiste toda”

Maxi López dio consejos para conquistar a una mujer en el boliche y su pareja lo mandó al frente: “Aprendiste la lección”

La hija de Karina La Princesita y El Polaco se lució en la fiesta de egresados interpretando Mamma Mia: el orgullo de sus padres

La impactante transformación del Mago Black tras bajar 28 kilos en cuestión meses

INFOBAE AMÉRICA

Trágico incendio en una discoteca

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas