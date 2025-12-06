Marley compartió el nuevo logro de Mirko en taekwondo: emoción y orgullo familiar ante un desafío deportivo

El logro deportivo de Mirko, el hijo de Marley (Video: Instagram)

Mirko, el hijo mayor de Marley, volvió a ser protagonista en las redes sociales al alcanzar un nuevo logro deportivo que llenó de emoción y orgullo a toda su familia. A través de la cuenta oficial del niño —gestionada por el propio conductor—, la figura de la televisión compartió fotos y videos que retratan no solo la alegría, sino el esfuerzo y la dedicación del pequeño en un camino que combina formación física, disciplina y crecimiento personal.

En el posteo, Marley celebró desde la mirada de su hijo: “Muy emocionado con un nuevo logro, cinturón verde en taekwondo y rompí mi primera tabla de madera! Gracias Cesar Favalli“. La publicación rápidamente se colmó de mensajes de felicitaciones, subrayando el cariño de los seguidores y la importancia de acompañar cada avance de Mirko en su vida.

Uno de los momentos destacados quedó registrado en video: Mirko rompió por primera vez una tabla de madera, un desafío clásico en taekwondo que exige fuerza, técnica y control. La emoción del niño y la felicitación de sus profesores reflejaron la magnitud del logro, que implica mucho más que un progreso físico. Alcanzar el cinturón verde no solo requiere dominar movimientos básicos y combinaciones complejas —como explicó Marley— sino también haber incorporado valores como disciplina, perseverancia y concentración.

Mirko junto al profesor que lo esta acompañando en este proceso

Dentro del sistema de este arte marcial, el cinturón verde representa un punto de inflexión. Simboliza crecimiento, autoafirmación y el inicio de una etapa de mayor confianza, habilidades más avanzadas y nuevas responsabilidades dentro del aprendizaje. Para Mirko, este avance significa la superación de miedos, el refuerzo de la confianza y la posibilidad de celebrar con su familia cada conquista personal.

Más allá del aspecto deportivo, Marley destacó los beneficios del taekwondo para la educación emocional de los niños: respeto a compañeros y profesores, autocontrol, gratitud y el valor de la perseverancia para enfrentar los desafíos diarios. El conductor dejó en claro el orgullo que siente al ver cómo su hijo crece en un entorno que combina actividad física y valores, y agradeció a la academia y a los instructores por acompañar a Mirko en este proceso.

A través de fotos, videos y mensajes, Marley documentó una experiencia que trasciende el logro inmediato y se transforma en una herramienta para el desarrollo integral de su hijo. El orgullo, la felicidad y la emoción compartida quedaron plasmados en cada reacción, consagrando no solo el avance en taekwondo, sino el valor de crecer juntos en familia, a través de la constancia, la confianza, el trabajo en equipo y el respeto por las reglas.

El conductor, que suele compartir en sus redes sociales los momentos importantes en la vida de sus dos hijos, semanas atrás publicó en sus redes sociales un video que muestra a su hijo junto a su hermana menor, Milenka. Allí aparece el niño de 8 años siguiendo con atención a la niña, que a finales de diciembre cumplirá su primer año y está dando sus primeros pasos.

En las imágenes se puede observar a Mirko pendiente de cada movimiento de la beba, quien ya da sus primeros pasos empujando un andador de juguete y explora jugando en el living familiar.

Las fotos revelan escenas cotidianas en las que el nene acompaña y cuida a Milenka, asegurándose de que se divierta de manera segura. Marley acompañó la publicación con un mensaje en el que destaca la actitud protectora de su hijo mayor y lo calificó como “el mejor niñero”.

Rodeados de juguetes y también de Baily, el labrador retriever blanco que es la mascota familiar, el video del conductor captó la dedicación y cariño de su hijo mayor con su hermanita. Allí Milenka aparece caminando ayudada por un andador, supervisada por Mirko.

Enganchadísimo con que su hermana se largue a caminar, el nene le llevó un centro de juegos estacionario diseñado para que los bebés se sienten erguidos y exploren juguetes interactivos de forma segura. “Ese lo usabas vos cuando eras chiquito”, le contó el animador a su hijo, sobre la “herencia” que recibió su hermanita.