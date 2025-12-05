Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Rocío Marengo habló por primera vez después de ser mamá (Video: La mañana con Moria. El Trece)

El nacimiento de Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, marcó un momento trascendental para la pareja y su entorno. Tras un embarazo deseado y atravesado por complicaciones, la llegada del bebé en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2025, a las 10:54, se vivió con una mezcla de emoción, nerviosismo y alivio. Marengo, protagonista de este momento, compartió su experiencia y sentimientos, relatando los detalles de una jornada que transformó su vida.

El camino hacia la maternidad no resultó sencillo para Marengo y Fort. La modelo fue internada en la semana 33 de gestación para guardar reposo absoluto, luego de que surgieran complicaciones que pusieron en alerta a su equipo médico y a su círculo íntimo. “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”, expresó Marengo al recordar el proceso que la llevó hasta el nacimiento de Isidro.

Hasta que llegó el gran día, y el relato de la modelo revela la intensidad y la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos. “Yo ya empecé el día normal, desayuné, me hicieron los estudios y medio que se empezó a hablar de que había que sacarlo”, contó con su habitual desparpajo a La mañana con Moria (El Trece). “Ahí lo llamamos a Edu, que parecía que no llegaba. Entonces, le dicen a mi hermana que estaba conmigo: ‘Cambiate y vení vos’. Después, llegó Edu también. Fue todo muy a las corridas”, agregó a través de un audio, evocando la urgencia y la ansiedad que se apoderaron de la familia en esos minutos previos.

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé (Video: Instagram)

La incertidumbre también estuvo presente en el quirófano. “Yo en un momento me asusté y dije: ‘¿Por qué no podemos esperar un poco más?’ Pero después fue todo maravilloso, mejor que programado”, confesó la modelo, quien reconoció el temor inicial ante la decisión médica de adelantar el parto, pero también la satisfacción y el alivio que sintió al ver que todo salía bien.

Los primeros instantes con su primer hijo resultaron imborrables para Marengo. “Isidro empezó a llorar y a moverse, pero al segundo me lo pusieron en el pecho y se calmó al toque. No lo puedo creer. Ahora va a estar unos días en Neo, pero ya está bien”, relató, transmitiendo la emoción del primer contacto piel a piel y la tranquilidad de comprobar que su hijo respondía favorablemente tras el nacimiento prematuro.

El estado de salud de Isidro y de su madre fue motivo de atención y seguimiento en las horas posteriores al parto. Marengo detalló: “Ya me dijeron que en cualquier momento le sacan una aparatito que le está ayudando a respirar, por las semanas de nacimiento. Así que está todo perfecto.” La evolución positiva del bebé permitió a la familia y al entorno celebrar con mayor tranquilidad, mientras Isidro permanece bajo observación en neonatología.

La alegría por la llegada del bebé se extendió rápidamente entre familiares, amigos y figuras del espectáculo, quienes enviaron mensajes de felicitación y apoyo a la pareja. El entorno de Marengo y Fort acompañó cada etapa del proceso, desde la internación hasta los primeros días del recién nacido, generando una red de contención y afecto que la modelo valoró especialmente.

Para Marengo, la llegada de Isidro representa mucho más que un acontecimiento familiar. La modelo considera que este nacimiento simboliza una unión profunda y duradera, un lazo que marca el inicio de una nueva etapa en su vida y en la de su pareja.