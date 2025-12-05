Cazzu opinó sobre el proyecto de ley inspirado en su nombre: “Me pone feliz que para algunos yo represente cosas buenas”

La reacción de Cazzu al hablar de la propuesta a la "ley Cazzu"

Entre documentos, cruces y demandas, Cazzu sigue adelante con su batalla judicial contra Christian Nodal. En ese contexto, la propuesta de ley que lleva su nombre -la cual busca facilitar el traslado y la convivencia de hijos con sus padres o madres en casos de abandono o ausencia, quitando trabas judiciales que suelen perjudicar a familias monoparentales- ya sobrepasó las 33 mil firmas en las plataformas. Así las cosas, este jueves, la cantante habló de este fenómeno.

“¿Has visto toda la iniciativa alrededor de la que han llamado la ley Cazzu?”, comenzó preguntándole el conductor de Los 40 en Colombia. Visiblemente impactada por la situación, la argentina respondió: “Sí, la vi. De hace un tiempo para acá, yo vivo unas experiencias difíciles de comprender. Me pasa de que yo escucho muchas personas y que escucho muchas mujeres que dicen cosas y que tienen historias. Y la verdad que me es muy difícil como terminar de procesar que lo haya generado yo, que no lo creo así. y que después generan estas cosas tan importantes y tan delicadas y que son tan importantes de conversar”.

Continuando con su reflexión, Cazzu destacó que sus actitudes nunca nacieron del enojo: “Cuando a mí me pasaron todas las cosas que me pasaron, yo siempre tomé la decisión de tener una posición política, en realidad. Nunca fue una posición como emocional. O sea, a quién le importa si yo sufro, si estuve triste, yo siempre digo que es como nos pasan a todos. Para mí hay cosas que si son malas o si son buenas, tienen que ver con el timing, con la delicadeza con la que las tratabas”.

Cazzu habló de la crianza de su hija Inti: "Ella se cría sola conmigo"

“Vos te podés enamorar de alguien en un contexto que no era como el mejor, pero quizá tratarlo con un poquito más de tacto, ¿viste? Tener un poco mejor el timing. Yo siempre digo mi posición delante de todo lo que a mí me pasó siempre fue como muy social, como bueno, ya que me tengo que fumar toda esta cag... no me queda otra, porque quedé en medio. Yo nunca me hubiese imaginado ni deseé nadar en las aguas de la farándula y de programas de chimentos. No laburé para eso. No trabajé para que me pase eso”, destacó, en una referencia a Nodal.

Fue entonces cuando la cantante confesó el impacto que había tenido en ella esta ley y cómo la había sorprendido el fenómeno que se generó en torno a ella: “Esto es parte de mi vida, mi espacio en el progreso de la igualdad, del feminismo. Dije: “Vamos a buscar los espacios para decir las cosas que no están bien, que estaría bueno que estén mejor. Y siempre fue ese mi lugar, nunca fue el lugar de juzgar las decisiones o las equivocaciones o los sentimientos. Creo que también fue mi responsabilidad tomar una postura un poco más política y social, eso decanta en estos resultados, ¿no? Esta iniciativa de la ley Cazzu, que a mí me pareció como un montón. Me confunde. Me pone feliz que para algunas personas yo represente cosas buenas. Hay cosas en la ley, bachecitos difíciles de comprender para nosotros los mortales normales. Es lindo lo que piden, lo que proponen, no sé muy bien cómo sentirme al respecto”.

Cazzu contó cómo lleva la maternidad y su carrera musical

Así, el conductor quiso saber también cómo llevaban la educación de Inti junto a Nodal: “En tu libro te planteas sobre la responsabilidad de los padres sobre la música que escuchan sus hijos, ¿cómo lo llevas vos?, entendiendo que es hija de dos artistas, ¿cómo llevas esa responsabilidad de educación con el padre de Inti?”.

Sin embargo, la jefa del trap fue tajante en su respuesta: “Ella se cría solo conmigo. Así que la única música que sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá, que en líneas generales no es de la mejor. Hay mucho de todo, ¿viste? A mí, como su propia madre, que yo que sí hago reguetón, que sí hablamos de esto, que sí tengo una música que necesita contexto, que necesita ciertas edades, por supuesto que en mi casa se escucha todo el día Moana y Frozen. Y Luli Pampín y Plim Plim. Todo el día estamos escuchando eso. El team está todo el tiempo cantando Libre soy porque mi hija está obsesionada. Pero después en general, ella no escucha otra música. Inti tiene dos años, pero comprende todo. Ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos. A veces tener un gesto...nosotros somos todos unos cancheros, imaginate, todos tatuados. Ella ve una persona con tatuajes y es una persona en la que ella puede confiar. Porque su mamá está toda tatuada”.