Teleshow

Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco: de su asombro por la vista al guiño a Eva Perón

Durante su estadía en Buenos Aires, la española recorrió uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Los rumores indican que habría aprovechado el paseo para grabar parte del videoclip de su canción “Reliquia”

Guardar
Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco

Después de un maratónico paso por Buenos Aires, en el que degustó la gastronomía local, participó de programas de streaming, dio entrevistas, visitó el estadio de Boca Juniors y se reunió con artistas locales, Rosalía sigue recordando su paso por el país. En ese marco, en las últimas horas la española sorprendió a sus seguidores al compartir el detrás de escena de su visita a uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad: el Obelisco.

Acompañame a subir al Obelisco”, escribió la joven al comienzo del video que compartió en TikTok. Al comienzo del clip, la cantante grabó el monumento desde la base, destacando la altura de la estructura. Ya una vez adentro, la artista no ocultó su apuro por llegar a la cima: “Vamos, tengo que llegar antes de que se haya hecho de noche. Albert, corre, deja de reírte”.

Segundos después, Rosalía volvió a hacer una pausa para contar su avance: “Uf, me he cansado ya y llevo cinco pisos. Los squats están reventando. Además el camino es cada vez más estrecho. Subir por el ascensor es muy traidor”. Minutos después, ya con su último aliento, la joven pudo llegar a la cima. Entre gestos de celebración y euforia, la española celebró haber llegado antes de que anocheciera. Ya más calmada, aprovecho para recostarse en la ventana, de espaldas al suelo.

Rosalía compartió en primera persona
Rosalía compartió en primera persona cómo es subir al Obelisco en Buenos Aires

Acto seguido, se asomó para disfrutar de la vista. “Mira, Evita Perón”, dijo al ver el cuadro de la figura política sobre el edificio de la 9 de Julio. Segundos después la joven se asomó fuera de la ventana, dejando que el viento acariciara su cara y la despeinara. Para cerrar, la española dejó ver el cansancio que le causó esta experiencia: “He subido una vez, y no más”.

La llegada de Rosalía a Buenos Aires generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores y la escena artística local. La cantante española, considerada una de las figuras más influyentes del pop internacional, arribó a la capital argentina el jueves por la noche y, desde entonces, su presencia se convirtió en el centro de atención. Su agenda incluyó apariciones en eventos musicales, entrevistas en medios locales, recorridos por sitios emblemáticos y encuentros con destacadas personalidades del espectáculo argentino.

A pocas horas de su llegada, Rosalía sorprendió al público al asistir de manera inesperada al concierto de la banda Cindy Cats en el estadio Ferro. En ese evento, la artista ocupó un sector reservado en la platea VIP, donde compartió la velada con figuras de la música argentina como Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes. Para la ocasión, eligió un atuendo discreto: vestido negro, lentes oscuros y un pañuelo blanco en la cabeza, lo que acentuó el carácter sorpresivo de su aparición. La ovación y el homenaje que recibió en el estadio reflejaron el impacto de su visita.

En su visita a Buenos
En su visita a Buenos Aires, Rosalía se reunió con Lali Espósito, Úrsula Corberó y Emilia Mernes

El viernes al mediodía, Rosalía ofreció su primera entrevista en Argentina en el programa de Luzu TV, conducido por Nicolás Occhiato. Durante la charla, la cantante compartió sus primeras impresiones sobre la ciudad y su experiencia con la gastronomía local. “Muy rico, me comí una medialuna. Estamos aquí en Buenos Aires, flipando”, expresó. Consultada sobre los platos típicos que había probado, detalló: “Ayer me comí una milanesa, una empanada de ternera. Y un poco de puré de papas y un poco de flan. Indulgencia a nivel extremo. Me pusieron una salsa, como curry. Sabía a chimichurri. Y yo no sabía si tenía que ponerlo en la empanada o en la milanesa y se lo puse a las dos. Había limón y le puse a la empanada”.

En ese mismo programa, el equipo le obsequió una camiseta de la Selección Argentina, gesto que la artista agradeció con una sonrisa. Más tarde, Rosalía visitó el programa de Mario Pergolini, donde recibió otra muestra de afecto local: una camiseta de Boca Juniors. La cantante se colocó la prenda y, tras la entrevista, salió a la calle para firmar autógrafos, tomarse selfies y saludar a sus admiradores.

Durante su estadía, Rosalía vivió de cerca la pasión futbolera al visitar La Bombonera, acompañada por el rapero Trueno. En ese contexto, la artista expresó su asombro ante la magnitud del estadio: “No sé por qué me da nervios. Qué chulo. Es muy bonito, es muy grande. Es grande pero está cerca”. Ya en el campo de juego, Rosalía preguntó si podía correr y, tras quitarse el calzado, recorrió el césped. Al regresar, recibió una camiseta azul y amarilla con su nombre y el número diez en la espalda, obsequio de las autoridades del club.

La agenda de Rosalía en Buenos Aires incluyó encuentros con destacadas figuras del espectáculo local. Lali Espósito compartió en sus redes sociales imágenes de una reunión con la cantante catalana, en la que también participaron Úrsula Corberó y Emilia Mernes.

Temas Relacionados

Buenos AiresBoca JuniorsRosaliaObelisco

Últimas Noticias

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

La actriz explicó en SQP la decisión que tomó con su exmarido sobre las mascotas que comparten y cómo afrontó los cambios en su vida durante el último año

Gimena Accardi contó cómo quedó

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

El actor compartió detalles sobre el choque que sufrió en Fuerteventura, un día antes de iniciar el rodaje de la película Playa de Lobos

El fuerte accidente de Guillermo

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

La pareja de Enzo Fernández compartió con sus seguidores la tierna jornada que atravesó con sus pequeños en el seno de su hogar

Valu Cervantes mostró cómo vivió

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La actriz mexicana, recordada por su papel de Doña Florinda, aseguró en La mañana con Moria que fue la menos beneficiada económicamente tras la muerte de Chespirito

Florinda Meza habló sobre la

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Las hijas del 10 reaccionaron en sus redes sociales luego de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro dictaminaran que en marzo comienza el nuevo debate oral por la muerte del futbolista

La reacción de Dalma y
DEPORTES
Faustino Oro perdió y cedió

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia y dio otro paso rumbo al Mundial de Brasil 2027

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

TELESHOW
Gimena Accardi contó cómo quedó

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el cerebro humano

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios

Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes