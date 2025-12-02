La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

El actor visitó el programa español El Hormiguero y relató una historia, parte verdad y parte invención, que generó risas. El problema idiomático que enfrentó en su encuentro con el director de Annie Hall (Video: El Hormiguero/ Antena 3)

Guillermo Francella sorprendió al público de El Hormiguero, el programa televisivo español, al contar una anécdota sobre un encuentro con Woody Allen en Nueva York, aunque finalmente reveló que el desenlace era inventado. Durante su paso por el programa español conducido por Pablo Motos, Francella participó de la dinámica “¿Está contando la verdad?”, en la que debía narrar una historia para que los participantes adivinaran si era real o falsa.

El actor de El Encargado se encontraba promocionando junto a Javier Veiga su nueva película, Playa de Lobos, que se estrenará en cines de España el próximo 5 de diciembre. La propuesta de la producción era compartir una anécdota ambigua y desafiar al panel a descubrir su veracidad.

A lo largo de su relato, Francella describió cómo, mientras cenaba en un restaurante de la quinta avenida de Nueva York junto a su hermano, reconoció a personalidades famosas, entre ellos a Woody Allen. Admitió sentirse nervioso y entusiasmado, mencionando: “Conociéndome como soy yo, con mi personalidad y todo, si yo supiera hablar inglés, te juro, voy y digo: ‘¿Cómo te va?’”.

Además, Francella compartió con los conductores y el público su histórica dificultad para hablar en inglés, tema recurrente en su relato. Confesó entre risas: “Estudié muchas veces, pero siempre hay un problemita... algo pasa, algo pasa, que no me llega agua al tanque. Algo pasa que no puedo hablar como yo soñaba”. Explicó que su timidez y la dificultad para recordar la pronunciación lo frenaban a la hora de iniciar una conversación, a pesar de su entusiasmo y de la ayuda que le brindaron sus hijos.

Durante la charla, Francella también hizo referencia al rol de su hermano en la anécdota, mencionando el contraste entre su fanatismo y la indiferencia de Ricardo ante los famosos presentes en el restaurante. “'Comé la pasta’, me dijo. Y yo: ‘Sí, yo como la pasta, pero es que está, está el hombre ahí, está... está Woody Allen’”, recordó el actor, ilustrando cómo la admiración por el director le hizo vivir un momento de nervios y humor familiar en pleno corazón de Nueva York.

El actor contó que llamó por teléfono a su hija buscando ayuda para armar una frase en inglés que le permitiera saludar a Woody Allen. “Le digo: ‘Te pido, por favor, ayudame para armarme una frase, pero escribímela en fonética, así yo la estudio mientras como la pasta’. Mi hija me mandó toda una frase hermosa y yo la estudiaba y la estudiaba”, detalló con humor.

Francella relató la tensión del momento en que Woody Allen y su grupo se retiraban del restaurante: “Se están parando y se están yendo. Me paro y ya la tenía toda estudiada. Él se da vuelta y me dice ‘Hi’, y yo me muero. Me da la mano y yo: ‘¿Qué? Hi, nice to meet you’”, expresó, entre risas, sobre el nerviosismo que le provocó el encuentro.

La anécdota cobró intensidad cuando Francella relató que intentó saludar al director de Annie Hall y Hannah y sus hermanas, y que incluso un comensal lo ayudó a presentarse, contando sus logros y la obtención de un Óscar por “El secreto de sus ojos”. Aseguró: “Me invita a sentarme en la mesa y me pongo a hablar como puedo. Fue muy hermosa. Esta fue la anécdota y con la posibilidad y el sueño de que algún día me convoque para trabajar”.

El clima de juego y complicidad marcó el segmento, y mientras los invitados y el público debatían sobre la veracidad del relato, Francella reveló la verdad: todo el encuentro en el restaurante fue cierto, excepto la resolución final, que fue inventada para la consigna del programa. La revelación generó sorpresa y risas entre los presentes y los conductores.

Playa de Lobos, dirigida por Veiga, narra el encuentro inesperado en una playa entre dos desconocidos, que deviene en una situación de tensión y emoción. El paso de Francella por El Hormiguero formó parte de la gira promocional de la película en España y puso de manifiesto, una vez más, su carisma y sentido del humor.