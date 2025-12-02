Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

Chapa & Castelo celebran diez años de trayectoria con un show multitudinario en el Estadio UNO de La Plata

Chapa & Castelo, el dúo de DJs integrado por Joaquín “Chapa” Ruiz y Federico Castelo, celebró su décimo aniversario con un espectáculo masivo en el Estadio UNO de La Plata. El evento, que reunió a miles de asistentes hasta el amanecer, se consolidó como un hito para la escena electrónica argentina y transmitió un mensaje de crecimiento y proyección para el género en el país.

La madrugada en La Plata se transformó en una fiesta multitudinaria cuando Chapa & Castelo subieron al escenario del estadio platense, que lució repleto de público. La celebración no solo marcó una década de trayectoria para el dúo, sino que también evidenció el avance de la música electrónica local, con artistas nacionales ocupando espacios que antes parecían reservados para figuras internacionales. La producción incluyó una puesta audiovisual de gran escala, visuales expansivas y momentos climáticos que acompañaron la energía de la pista, logrando que el espíritu del dúo se mantuviera intacto en un formato de estadio.

Desde 2015, Chapa & Castelo han desarrollado un formato que fusiona house orgánico, un groove constante y una impronta rockera, tanto en sus selecciones musicales como en su presencia escénica. La transición de ambos músicos desde instrumentos como el bajo y la batería hacia la electrónica ha definido su identidad, donde lo visual y lo musical se integran sin perder espontaneidad. En el show aniversario, esta lógica se reflejó en una performance sin coreografías rígidas, pero con una manera de habitar la cabina que impulsó la conexión con el público.

La producción del espectáculo contó con la colaboración del colectivo creativo La Juanita, que acompaña al dúo desde sus primeras fiestas. Juntos diseñaron una puesta que fue creciendo en capas, sumando invitados sorpresa y una estética que equilibró lo nocturno y lo festivo. La presentación en formato campo completo representó un salto técnico respecto a ediciones anteriores en el mismo estadio, consolidando la capacidad del dúo para mantener su esencia en escenarios de gran magnitud.

El evento de Chapa & Castelo dialogó con una escena electrónica nacional en pleno proceso de expansión. Actualmente, la música electrónica argentina suma nuevas audiencias y se integra a un ecosistema digital donde plataformas como YouTube, TikTok y los streamings permiten que los géneros se multipliquen y se mezclen con otros estilos como la cumbia y el trap. La presencia de artistas locales en los rankings y la diversidad generacional reflejan un cambio estructural, en el que la identidad de comunidad y la narrativa visual adquieren un peso similar al de los beats.

En los meses previos al show en La Plata, el dúo se presentó ante más de 30.000 personas en Mendoza, realizó una gira por Europa y lanzó un remix que tuvo amplia circulación durante la temporada. Estas experiencias evidencian un presente expansivo y una convicción sostenida: la importancia de trabajar en equipo y construir proyectos sólidos, tanto en el ámbito local como internacional. Para los DJs el objetivo va más allá de tocar en vivo; se trata de consolidar una propuesta con peso propio dentro y fuera del país.

La celebración en el Estadio UNO funcionó como una declaración de principios para la escena electrónica argentina. Diez años después de sus primeras fiestas, Chapa & Castelo ocuparon un escenario que sintetizó su recorrido, la energía de su público y su ambición global. El evento no solo fue un aniversario, sino la imagen de un movimiento que comienza a ocupar un lugar central en la cultura musical argentina.

La proyección de la electrónica nacional y el papel de los DJs como referentes se afianzan, mientras el género continúa expandiéndose y sumando nuevos espacios en el país.