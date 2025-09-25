Teleshow

Luis Brandoni regresa al teatro luego de su descompensación: “Tiene buena salud para reponerse a sus 85 años”

El productor teatral Carlos Rottemberg dio detalles a Teleshow del cuadro del actor, quien este jueves se subirá nuevamente al escenario con Soledad Silveyra para protagonizar Quién es Quién

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

(Gustavo Gavotti)
(Gustavo Gavotti)

Carlos Rottemberg se refirió este jueves al estado de salud de Luis Brandoni luego de la descompensación que sufrió durante el miércoles que lo obligó a suspender su función teatral en Quién es Quién junto a Soledad Silveyra.

En esta oportunidad, en diálogo con Teleshow, el productor teatral despejó dudas acerca del futuro inmediato del actor. “Beto tiene muy buena salud a sus 85 años y eso le permite reponerse rápidamente de cada uno de los cuadros físicos que ha vivido. En diciembre se tomará un mes de vacaciones antes de comenzar la temporada en Mar del Plata, debutando entonces el 2 de enero”, afirmó en diálogo con este medio.

Minutos antes, a través de la cuenta de X del Multiteatro, Rottemberg también anunció: “Informamos que el Sr. Luis Brandoni, desde ahora con alta médica, retomará su labor teatral desde esta noche. Recuperado luego del reposo indicado para el día de ayer -lo cual obligó a suspender su función de anoche- regresará a escena hoy al teatro Liceo con Quién es quién.

Desde la cuenta de X
Desde la cuenta de X del Multiteatro se informa que Luis Brandoni retomará sus funciones en Quién es Quién (X)

Cabe recordar que durante la noche del miércoles, mientras se preparaba para salir al escenario y repetir otra vez la magia junto a Soledad Silveyra, Luis Brandoni vivió un episodio inesperado. Una descompensación lo obligó a suspender la función de Quién es quién en el Multiteatro. El público, que había agotado las entradas, se enteró por los canales oficiales. “Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo Quién es quién en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, comunicaron desde la producción. Rottemberg aclaró luego a Teleshow: “Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”. Explicó que las indicaciones médicas para Brandoni eran claras: “Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”.

A fines de abril, Brandoni festejó su cumpleaños número 85, fiel a un ritual que combina vida y profesión. Eligió el escenario para soplar las velitas, acompañado por Soledad Silveyra, elenco y público en una de las funciones de las obras que protagonizan juntos. La sala colmada aplaudió la celebración, que incluyó lluvia de papel picado y un coro espontáneo. Al correrse el telón, familiares y amigos se acercaron para brindar junto al actor, dándole otro significado a la frase que había compartido en una entrevista: “El teatro es un arte vivo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años”.

Luis Brandoni celebró sus 85
Luis Brandoni celebró sus 85 años arriba del escenario, con Soledad Silveyra

El círculo íntimo también jugó un papel central en la celebración. Al finalizar la presentación especial, su esposa Saula y su hija Micaela, fruto de su unión con Marta Bianchi, subieron al escenario para acompañarlo en ese instante de emoción. De esta manera, la escena tuvo un eco de lo sucedido el 13 de febrero, cuando la homenajeada fue Soledad Silveyra y sus tres nietos junto a su asistente irrumpieron en escena con una torta.

La relación de Luis Brandoni con el teatro ofrece un recorrido de décadas, una historia que se materializa en cada función. El Liceo, que resume más de un siglo de tradición teatral, se transforma en su espacio elegido para celebrar los grandes momentos y atravesar los imprevistos, siempre bajo el aplauso constante de un público que acompaña cada paso de su carrera.

