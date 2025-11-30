¿Luisana Lopilato está embarazada de su quinto hijo?: la foto navideña que despertó especulaciones

Luisana Lopilato compartió un emotivo posteo navideño desde Vancouver junto a Michael Bublé y sus hijos (Instagram)

Luisana Lopilato compartió en las últimas horas un emotivo posteo navideño desde Vancouver, donde vive junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, y terminó despertando un inesperado debate entre sus seguidores. ¿Está embarazada? ¿Se viene un nuevo integrante en camino?

En la publicación, la actriz reflexionó sobre el cierre de un proyecto laboral y el regreso a la rutina familiar. Luisana expresó: “Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir?’ Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidos, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre".

Luego, continuó: “Y sí… cuando se termina, lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos".

“Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco", escribió.

“Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante. Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar", cerró la actriz en su posteo de Instagram.

En el carrusel que acompañó su emotivo texto, Luisana mostró la intimidad del armado navideño en su casa y dejó ver un clima plenamente familiar. En la primera imagen aparece junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, todos de espaldas y vestidos con pijamas navideños, mientras colocan adornos en un enorme árbol ubicado en el amplio living vidriado. En las fotografías siguientes se los ve a los chicos colaborando con la decoración entre risas y movimiento, mientras Bublé abraza cariñosamente a Luisana en una postal que refleja unión y ternura. Más tarde, otras tomas captaron escenas espontáneas de los niños jugando entre cajas de adornos, guirnaldas y luces que anticipan la llegada de la Navidad. Pero fue la última foto la que llamó la atención de todos: un primer plano de un adorno personalizado con la inscripción “The Bublé Family”, acompañado de las medias navideñas colgadas junto a la chimenea.

Fue justamente en esa escena final donde los fans detectaron un detalle que encendió rumores: en la hilera de medias navideñas colgadas en la chimenea pueden contarse siete, cada una con su inicial correspondiente… excepto la última, que aparece completamente en blanco. Ese pequeño gesto disparó una ola de especulaciones sobre un posible embarazo.

Los seguidores no tardaron en expresarse y, entre sorpresa y expectativa, comenzaron a preguntar si se venía un nuevo integrante para la familia: algunos señalaron que había “una media sin inicial”, otros se preguntaron “por qué hay una bota de más”, y muchos directamente interpretaron la señal como un anuncio velado, con mensajes como “¿Se viene baby?”, “Otro bebé” o “Hay una botita chiquita al final… queremos una Lu”.