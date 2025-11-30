Teleshow

Jimena Barón sorprendió al pasear en bikini por las calles de Río de Janeiro junto a su hijo Momo

La cantante y su familia acompañaron a Matías Palleiro a participar de una competencia deportiva en Brasil. La actriz aprovechó los días de descanso para tomar sol y caminar por la ciudad carioca

El look sexy de Jimena Barón con su hijo Momo por las calles de Río de Janeiro: "¿No es bárbaro?" (Video: Instagram)

Jimena Barón y su hijo mayor, Momo, llamaron la atención al caminar en bikini y en boxer por las veredas de Río de Janeiro, sin más ropa, disfrutando del clima cálido antes de regresar de su viaje. La actriz y cantante compartió el momento en sus redes sociales, donde se la ve junto a Momo, ambos en traje de baño, riendo y mostrando complicidad. ¿No es bárbaro que vamos en cu...? En cu... buscando un tostado por la ciudad. Genial, expresó Barón mientras se filmaba junto a su hijo, reflejando naturalidad en la caminata.

Jimena Barón paseó por las
Jimena Barón paseó por las calles de Río de Janeiro con su hijo Momo en traje de baño (Instagram)

El motivo del viaje a la ciudad brasileña fue acompañar a Matías Palleiro, pareja de Barón, quien participó en una competencia deportiva internacional y obtuvo el primer puesto. La familia viajó en grupo: además de Momo, estuvieron presentes Arturo, el hijo menor de la artista, y Mari, madre de Barón. Durante la estadía, celebraron el triunfo de Palleiro y aprovecharon para disfrutar de la playa y el ambiente soleado de Río.

La emotiva sorpresa que Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje (Video: Instagram)

La dinámica familiar incluyó jornadas de descanso y actividades al aire libre, en las que todos participaron. Mari, la madre de la actriz, se sumó al entusiasmo del grupo, compartiendo momentos de diversión tanto en la competencia como en los paseos por la ciudad. El clima cálido permitió que Barón y su familia aprovecharan al máximo los días al sol, alternando entre la playa y recorridos urbanos.

Hace un mes, la familia vivió otro episodio especial durante un viaje a Orlando. Matías Palleiro sorprendió a la artista y a Momo con una visita inesperada a los parques de Universal. La sorpresa se organizó durante una estadía en Miami, cuando Palleiro planeó el traslado a Orlando y la llegada de la madre de Barón para cuidar al pequeño Arturo, permitiendo así que la pareja y Momo pudieran disfrutar de los juegos. La emoción fue evidente cuando, en el mundo de Harry Potter, Barón se encontró con su hijo mayor, quien apareció por sorpresa. “El mejor día de mi vida. No tengo palabras Q. Son lo mejor que me pasó en la vida“, escribió la cantante tras el reencuentro, mientras Momo celebraba: “¿¡Cómo me voy a quedar sin Universal?!”, dejando claro que la sorpresa había sido planeada desde el inicio.

La experiencia en los parques incluyó momentos de gran emotividad, con abrazos y lágrimas de alegría entre madre e hijo, y la participación activa del resto de la familia. La postal del encuentro entre hermanos quedó registrada en una fotografía que Barón compartió, reflejando la unión y la felicidad del grupo.

La emotiva sorpresa que Matías
La emotiva sorpresa que Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje a Orlando (Instagram)

En medio de estas vivencias, Barón reflexionó sobre la infancia de Momo y la suya propia. Ante comentarios en redes sociales sobre los viajes y la exposición de su hijo, la artista recordó que, a los 11 años, ella pasaba sus vacaciones en Las Toninas, recolectando almejas y disfrutando de placeres sencillos. Defendió la felicidad de Momo y la autenticidad de su crianza, subrayando que, aunque su propia infancia fue más humilde, la recuerda como una etapa hermosa y plena.

Barón destacó que la felicidad de su hijo no depende de lujos, sino de la calidez familiar y los momentos compartidos.

