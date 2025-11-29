Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

La influencer fue invitada al programa Mis Virales y habló de todo

“Soy Juli Puente y estos son mis virales”, con su espontaneidad, la influencer y periodista inicia su paso por la sección Mis Virales, un espacio donde los famosos reaccionan a sus videos más vistos y se enfrentan a los comentarios del público.

Uno de sus videos más virales es cuando toma venganza de su marido de una forma escatológica. Al verse en pantalla, su reacción es inmediata. “No, no, no. Paralo. Callalo. Qué feo. Cuando vas creciendo hay cosas que después te arrepentís de contar. Y si volvería el tiempo atrás, esas cosas no las contaría. Yo estaba muy orgullosa de contarlo y cuando volvía a casa me di cuenta de que no había estado tan bueno. Ahora no puedo escuchar esto. Qué horror.”

"Cuando vas creciendo hay cosas que después te arrepentís de contar" (Fotos: Maximiliano Luna)

¿Qué contar y qué no?

La exposición nunca fue un problema para ella. Al contrario, construyó su comunidad desde la franqueza. “La verdad es que en mi vida no tengo filtro. He aprendido a tener cada vez más filtro, pero no lo tengo mucho. Entro en confianza, estoy en un programa con amigos y bueno, te cuento todo. Pero todo es todo, viste, como sin límite. Yo veía que de atrás me decían ‘cortá’ y para mí estaba genial. La anécdota iba cada vez peor.”

Sin embargo, hubo un punto de inflexión. Un aprendizaje personal que la obligó a pausar y observar. “Di mucho ese click gracias al trabajo de mi marido, que es piloto de avión y necesita mantener un perfil más bajo. Yo cero lo tenía. Y por amor y respeto a él y su trabajo, hay cosas que… lo que tiene que ver conmigo lo cuento todo, pero si ya lo incluye a él, por ahí me cuido”.

"Lo que tiene que ver conmigo lo cuento todo, pero si incluye a mi marido, me cuido" (Fotos: Maximiliano Luna)

¿Qué dice la gente sobre Juli Puente?

Al tener tanta exposición, los comentarios de la gente llegan. Juli aprendió a lidiar con las críticas con el tiempo. “Voy a empezar por el hate. Me divierte. En un momento me hacía mal”.

“¿Qué le pasó? ¿Por qué se para así? ¿Está con diarrea?”

Juli se ríe ante esta observación. Este comentario viene acompañado con una imagen de la influencer en una premiación. Lleva un vestido blanco con espalda abierta.

— Tengo un problema en la espalda y me paro como arqueada. Y aparte, la arqueo un poquito más porque me encanta la espalda que saqué entrenando. No sabés la disciplina que hay acá. Toda la que seguramente vos no tenés porque me estás bardeando desde el sillón. Escuchame, ¿cómo no la voy a mostrar? Con lo buena que está, me esfuerzo un montón.

"No sé si les gustaría ser como yo" (Fotos: Maximiliano Luna)

“Ay, amor profundo al cuerpo de Juli Puente”

— Ay, qué lindo. En un momento me importaba mucho más mi cuerpo. Ahora me importa más cómo me siento. Es importante sentirme bien, pero sobre todo verme bien, porque si me veo bien es como que después me siento bien. Antes entrenaba muchísimo más que ahora, mucho. Por ahí estaba un poco obsesionada, la verdad. Hacía doble turno o no estaba tan planificado mi entrenamiento. Hoy no, hoy voy todos los días. Descanso una o dos veces por semana. O sea, para mí no se negocia. Ese momento es mi terapia.

“La verdad nunca espero fineza de Juli Puente, pero estoy a los gritos. Tiene estrellas de mar en las tetas” (hace referencia a su vestido azul en los Martín Fierro Digital 2024)

— Este comentario es muy bueno. Este vestido era re para los premios Estrellas de Mar. Es verdad. Como que por ahí no elegí el vestido adecuado para el evento, pero bueno. ¿Quién no le pifió alguna vez con lo que vistió para una ocasión? No importa.

“Sos tan hermosa. Amaría ser como vos”

— Qué lindo cuando me dicen cosas así. Siento que no sé si les gustaría ser como yo, porque uno muchas veces muestra lo lindo y demás. Igual, yo soy muy genuina, pero hay cosas de mí que yo cambiaría. A veces ser tan estricta, disciplinada y que te importe tanto tu trabajo, no sé si está tan bueno.

Al terminar el repaso, queda claro que Juli Puente no solo es una de las voces más transparentes de las redes, sino también alguien que todavía está aprendiendo a convivir con esa exposición que ella misma construyó. Entre risas, vergüenzas ajenas y disciplina, se permite mostrarse tal cual es. Y quizás, ahí reside la verdadera razón por la que sus videos nunca pasan desapercibidos.