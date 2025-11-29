Teleshow

Así fue la visita de Rosalía a La Bombonera: de la compañía de Trueno a la recorrida por el vestuario

La cantante española caminó por los pasillos del estadio, pisó el césped y fue acompañada por el rapero argentino

Desde su llegada a Argentina, Rosalía desató la locura de sus fanáticos, quienes expresaron su amor con mensajes, selfies y gestos de cariño. Durante su estadía en Buenos Aires, la intérprete de Lux se metió de lleno en la cultura local, degustando la gastronomía y visitando puntos emblemáticos. Como si fuera poco, también vivió de cerca el fanatismo por Boca Juniors, el cual comenzó cuando Mario Pergolini le regaló una camiseta del club xeneize en su programa. A partir de allí, la española ahondó más en esa pasión y se dirigió a La Bombonera junto a Trueno.

Rosalía posó con la camiseta
Rosalía posó con la camiseta de Boca Juniors en La Bombonera (Instagram)

Entre regalos, aplausos y emotivas fotos, la artista recorrió cada esquina del estadio. En las primeras imágenes que se dieron a conocer, la española salió a la cancha junto al rapero, quien llevaba el termo bajo el brazo y un mate en la mano. Así, Rosalía subió las escaleras y no ocultó su asombro al ver la cancha de cerca. “Llegamos al momento de la verdad, tierra sagrada, qué lindo esto”, dijo el oriundo de la Boca antes de ingresar. En ese instante, la joven expresó sus sentimientos: “No sé por qué me da nervios. Qué chulo. Es muy bonito, es muy grande. Es grande pero está cerca”.

Ya una vez que ingresó al campo de juego, la intérprete de “La Perla” consultó: “¿Puedo correr un poco?”. Acto seguido, se quitó su calzado y salió disparada por el césped. Una vez que volvió del mediocírculo, Trueno y las autoridades de Boca la esperaban con regalos. “Qué Chulo, bien. Sabés que me han dado dos”, dijo ella sorprendida al ver que se trataba de una camiseta azul y amarilla con su nombre y el diez en la espalda.

La alegría de Rosalía al
La alegría de Rosalía al recorrer La Bombonera junto a Trueno (Instagram)

“El presidente te la manda”, el dijo una de las autoridades del club. Con una sonrisa en su cara, Rosalía expresó su agradecimiento y se dirigió a Trueno y a su equipo: “Muchas gracias presi, no sé dónde está, pero gracias. Gracias a los dos por hacerme sentir tan bienvenida, por ser tan cariñosos conmigo, por haberme enseñado tantas cosas que no sabía, por esa comida tan rica, por esta experiencia aquí. Cuando vengas a Barcelona os cuidamos”.

Una vez que la española ingresó al vestuario, las autoridades que la acompañaban le contaron los procedimientos que siguen los jugadores los días de partido y la ubicación que tiene cada uno en el lugar. “Ah, que chulo. Chulisimo, me encanta el diseño. ¿Qué es esto? Para poner sus pertenencias. Cada uno con su rutina, una que hacen todos”, afirmó ella mientras sonreía.

Previamente, este viernes, la creadora deLuxdio su primera entrevista en Argentina, impactando a su público. “¿Cómo la estas pasando”, comenzó preguntándole Nicolás Occhiato al recibir a la joven en Luzu Tv. Con una sonrisa en su cara, la cantante respondió: “Muy rico, me comí una medialuna. Estamos aquí en Buenos Aires, flipando”. Fue entonces cuando una de las panelistas quiso saber si la artista ya había probado la gastronomía local, a lo que Rosalía contestó: “Ayer me comí una milanesa, una empanada de ternera. Y un poco de puré de papas y un poco de flan. Indulgencia a nivel extremo. Me pusieron una salsa, como curry. Sabía a chimichurri. Y yo no sabía si tenía que ´ponerlo en la empanada o en la milanesa y se lo puse a las dos. Había limón y le puse a la empanada”.

En esa misma línea, Momi Giardina afirmó que sabía que la española amaba las pastas. Fiel a su estilo, la cantante destacó que ella se animaba a todo. “El flan lo comiste con dulce de leche y crema?”, continuaron las consultas por su cena en Buenos Aires, a lo que ella contestó: “Sí, también, lo probé todo”.

