Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: “Estoy trabajando mucho la aceptación”

Chechu Bonelli habló de la repercusión mediática de la separación de Darío Cvitanich (Video:Puro Show. El Trece)

El silencio se rompió como una copa estrellada contra el suelo. Chechu Bonelli, ante el micrófono de Puro Show, decidió contar cómo vivió el año en que la separación de Darío Cvitanich la sacudió de cuerpo entero. “Un terremoto, un huracán, un torbellino fue mi 2025”, reveló, palabras que nacen de una introspección profunda y dejan ver las cicatrices que la exposición pública siempre deja a su paso.

La modelo y conductora no quiso maquillar la realidad. “Por suerte ya este año está llegando al final, al último tramo, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”, repitió ante el ciclo de El Trece, buscando quizás en la rutina de la expresión una forma de sellar el año más difícil de su vida reciente.

Para Chechu, el quiebre con el padre de sus hijos caló hondo. Así lo reconoce, sin vueltas: “Esta separación me vino a enseñar un montón de cosas”. Esas enseñanzas, dice, no se gritan al viento ni se venden en etiquetas de redes sociales. Por eso eligió la cautela, el tiempo, la maduración propia antes de hablar. “Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo. Me tomé mi momento... Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder. Y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superado toda la situación, se dio de manera natural”.

Luego de 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu vivió el final de su relación con Darío (Instagram)

¿Fue fácil? Nunca lo es. Porque el juego mediático, acechando siempre, propaga ecos y rumores. “Me sorprendió muchísimo, primero, que la separación haya tomado tanta trascendencia. Y después, son un poco las reglas del juego. Te separás y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”, reflexionó. Bonelli no elude el foco: habla de lo público y de lo íntimo, entremezclados sin piedad en el mundo del espectáculo.

La confirmación de Darío Cvitanich de su romance con Ivanna Figueiras le agrega peso a la balanza del morbo general, pero ¿cómo lo está viviendo ella? “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que el amor, que enamorarse. Y cuando eso suceda, se van a enterar. No tendría por qué ocultarlo”, afirmó, al cortar con palabras nítidas cualquier especulación sobre futuros romances propios. “Ahora estoy súper sola”. La frase, directa, sonó a declaración de independencia, a una ventana recién lavada después de la tormenta.

Frente a las cámaras, Chechu Bonelli habló del fina de su relación con Darío Cvitanich y cómo intenta enfrentar la situación (Telefe Streams)

Sobre su ex y su nueva etapa, hay una conclusión sin resentimiento. “No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida. Estoy trabajando mucho la aceptación, así que lo que hagan ellos, mientras sean felices”. Ella se corre del centro de la escena ajena, marca su propio territorio de serenidad. ¿La exposición? Un aprendizaje. ¿El presente? Un trabajo de aceptación, una autoafirmación. Y el futuro, ese que todavía no revela amores, tal vez conserve la promesa íntima: “Cuando eso suceda, se van a enterar”. ¿Qué otra verdad podría ser más contundente para quien convirtió el silencio en refugio?

En una reciente charla con Nati Jota, Chechu aseguró que, aunque lo está trabajando en terapia, siente la experiencia de la separación como una mancha en su vida. “Porque vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte, básicamente”. Además, la presentadora hizo pública la forma en que terminó su vínculo: “Lo cuento sin ningún problema, no es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo. Y hoy lo digo y no me cuesta para nada decirlo. Pero bueno, es algo que si bien veías que podía pasar, yo siempre traté de pelearla”.