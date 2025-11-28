Teleshow

Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: “Estoy trabajando mucho la aceptación”

Luego de que circularan fotos románticas de su exmarido con la modelo, la conductora se refirió a la repercusión mediática que adquirió su vida privada en los últimos meses

Guardar
Chechu Bonelli habló de la repercusión mediática de la separación de Darío Cvitanich (Video:Puro Show. El Trece)

El silencio se rompió como una copa estrellada contra el suelo. Chechu Bonelli, ante el micrófono de Puro Show, decidió contar cómo vivió el año en que la separación de Darío Cvitanich la sacudió de cuerpo entero. “Un terremoto, un huracán, un torbellino fue mi 2025”, reveló, palabras que nacen de una introspección profunda y dejan ver las cicatrices que la exposición pública siempre deja a su paso.

La modelo y conductora no quiso maquillar la realidad. “Por suerte ya este año está llegando al final, al último tramo, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”, repitió ante el ciclo de El Trece, buscando quizás en la rutina de la expresión una forma de sellar el año más difícil de su vida reciente.

Para Chechu, el quiebre con el padre de sus hijos caló hondo. Así lo reconoce, sin vueltas: “Esta separación me vino a enseñar un montón de cosas”. Esas enseñanzas, dice, no se gritan al viento ni se venden en etiquetas de redes sociales. Por eso eligió la cautela, el tiempo, la maduración propia antes de hablar. “Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo. Me tomé mi momento... Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder. Y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superado toda la situación, se dio de manera natural”.

Luego de 14 años de
Luego de 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu vivió el final de su relación con Darío (Instagram)

¿Fue fácil? Nunca lo es. Porque el juego mediático, acechando siempre, propaga ecos y rumores. “Me sorprendió muchísimo, primero, que la separación haya tomado tanta trascendencia. Y después, son un poco las reglas del juego. Te separás y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”, reflexionó. Bonelli no elude el foco: habla de lo público y de lo íntimo, entremezclados sin piedad en el mundo del espectáculo.

La confirmación de Darío Cvitanich de su romance con Ivanna Figueiras le agrega peso a la balanza del morbo general, pero ¿cómo lo está viviendo ella? “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que el amor, que enamorarse. Y cuando eso suceda, se van a enterar. No tendría por qué ocultarlo”, afirmó, al cortar con palabras nítidas cualquier especulación sobre futuros romances propios. “Ahora estoy súper sola”. La frase, directa, sonó a declaración de independencia, a una ventana recién lavada después de la tormenta.

Frente a las cámaras, Chechu Bonelli habló del fina de su relación con Darío Cvitanich y cómo intenta enfrentar la situación (Telefe Streams)

Sobre su ex y su nueva etapa, hay una conclusión sin resentimiento. “No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida. Estoy trabajando mucho la aceptación, así que lo que hagan ellos, mientras sean felices”. Ella se corre del centro de la escena ajena, marca su propio territorio de serenidad. ¿La exposición? Un aprendizaje. ¿El presente? Un trabajo de aceptación, una autoafirmación. Y el futuro, ese que todavía no revela amores, tal vez conserve la promesa íntima: “Cuando eso suceda, se van a enterar”. ¿Qué otra verdad podría ser más contundente para quien convirtió el silencio en refugio?

En una reciente charla con Nati Jota, Chechu aseguró que, aunque lo está trabajando en terapia, siente la experiencia de la separación como una mancha en su vida. “Porque vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte, básicamente”. Además, la presentadora hizo pública la forma en que terminó su vínculo: “Lo cuento sin ningún problema, no es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo. Y hoy lo digo y no me cuesta para nada decirlo. Pero bueno, es algo que si bien veías que podía pasar, yo siempre traté de pelearla”.

Temas Relacionados

Chechu BonelliDarío Cvitanich

Últimas Noticias

Milo J recordó sus inicios en la música: los viajes eternos de Morón a Palermo y en qué gastó el primer sueldo

El rapero rememoró sus comienzos artísticos y puntualizó las limitaciones materiales que marcaron su camino, inspirando a quienes enfrentan adversidades similares

Milo J recordó sus inicios

Julio Bocca mostró las cicatrices de una vida dedicada a la danza: “Uno elige el sacrificio para bailar”

En diálogo con Mario Pergolini, el prestigioso artista repasó su carrera, cuestionó mitos sobre el maltrato en el ballet y relató las múltiples lesiones sufridas

Julio Bocca mostró las cicatrices

Martín Fierro de Cable: Claudio Orellano repasó los videos virales de la televisión y revivió su frase más icónica

El emblemático locutor de Crónica TV protagonizó un momento inolvidable durante la gala, evocando risas y nostalgia al recordar su célebre exclamación en la pantalla

Martín Fierro de Cable: Claudio

El detrás de escena de los Martín Fierro de Cable 2025: glamour, shows emotivos y gestos de desilusión

La 29ª edición de los premios de APTRA tuvo una noche llena de emoción, entre clips cinematográficos, un In Memoriam innovador y una ceremonia que celebró más de 35 rubros

El detrás de escena de

Gastón Edul y el libro que lo formó: “Cuánto más leés, más seguro estás de que no sabés nada”

El periodista repasa en #TeRecomiendoUnLibro su vínculo con Mario Benedetti, los autores que lo marcaron y el hallazgo de un texto propio, escrito casi una década atrás, que revela su formación lectora

Gastón Edul y el libro
DEPORTES
Antes de la clasificación para

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA y aseguró: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”

Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años

La cláusula secreta que le impide a Nico Paz regresar a Real Madrid en enero

TELESHOW
Milo J recordó sus inicios

Milo J recordó sus inicios en la música: los viajes eternos de Morón a Palermo y en qué gastó el primer sueldo

Julio Bocca mostró las cicatrices de una vida dedicada a la danza: “Uno elige el sacrificio para bailar”

Martín Fierro de Cable: Claudio Orellano repasó los videos virales de la televisión y revivió su frase más icónica

El detrás de escena de los Martín Fierro de Cable 2025: glamour, shows emotivos y gestos de desilusión

Gastón Edul y el libro que lo formó: “Cuánto más leés, más seguro estás de que no sabés nada”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV llamó

El papa León XIV llamó a la unidad cristiana en el lugar donde se estableció el Credo de Nicea

El hallazgo de un diente fosilizado en la Patagonia confirmó la existencia de un mamífero antiguo que convivió con los dinosaurios

La agencia atómica de la ONU envió equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denunció actividad militar en la de Zaporizhzhia

Vladimir Putin recibió a Víktor Orbán y aceptó la propuesta para que Hungría sea la sede de las negociaciones con Ucrania

El partido de Bolsonaro le suspende de sueldo y funciones tras su condena por intento de golpe de Estado