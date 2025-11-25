Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

El festejo de cumpleaños de Tefi Russo con amigos (Video: Instagram)

Tefi Russo celebró sus 40 años con un festejo que mezcló naturaleza, amistad y diversión en un fin de semana en Carmelo, acompañada por su esposo, el Pollo Álvarez, y sus amigos más cercanos. Eligió compartir el evento en redes sociales con un carrete de imágenes que resume la alegría y la sintonía del grupo.

La celebración reunió a figuras como Macarena Rinaldi, Fede Hoppe, Santi Braverman, Alejandro Gibeli, Gi Molina y Maria Fernanda Rannazzo, quienes se sumaron a los mensajes de cariño y gratitud. “Cronología del festejo de mis 40 con un grupo hermoso. Aprendí que te podés hacer nuevos amigos de grande, que los podés mezclar con los amigos de toda la vida y que esa amistad puede durar para siempre”, escribió la cocinera en el pie del carrete que compartió con sus seguidores.

El festejo se desarrolló en escenarios que alternaron la calidez de una casa de campo y una bodega con la frescura de espacios al aire libre y la serenidad del río. En una de las imágenes, Russo y Álvarez posan juntos en un edificio de paredes rústicas, rodeados de fotografías y objetos de época, junto a un automóvil antiguo y bajo una luz cálida que realza el ambiente acogedor. El grupo completo se reunió en ese mismo entorno, con expresiones distendidas y ropa informal, reflejando la cercanía y la confianza entre los presentes.

El grupo estuvo compuesto por: Macarena Rinaldi, Fede Hoppe, Santi Braverman, Alejandro Gibeli, Gi Molina y Maria Fernanda Rannazzo

Aprendí que te podes hacer nuevos amigos de grande", escribió Tefi en el pie de foto

Las actividades incluyeron momentos de relax sobre el césped, pícnics junto a la carretera y paseos en bicicleta por senderos de bosque. En una de las escenas, Russo aparece recostada sobre una manta, con los ojos cerrados y una expresión de tranquilidad, mientras el resto del grupo disfruta del aire libre. La naturaleza también fue protagonista durante una navegación por el río: varias imágenes muestran a los invitados en la cubierta de una embarcación de madera, con gafas oscuras y prendas abrigadas, compartiendo charlas y contemplando el atardecer dorado sobre las aguas.

La celebración integró instancias de yoga grupal en un salón luminoso rodeado de ventanas abiertas al paisaje, donde los ocho amigos se alinearon sobre colchonetas, manos juntas en señal de saludo y miradas al frente. Otras imágenes capturaron la intimidad de desayunos y charlas en sillones tapizados, el relax en batas blancas y la complicidad de las mujeres posando frente a un espejo.

El contingente a bordo de una embarcación, otra de las postales de la escapada a Carmelo

Todos se animaron a hacer una clase de yoga privada

En medio de la espera para llegar a Carmelo, Russo aprovechó para descansar al costado de la ruta

“Gracias Tefita por darle vida a los planes más lindos, esos que no nos olvidamos más y nos dan años de vida! Feliz cumpleeeee y que siempre tengamos motivos para festejar!!!!”, escribió Rinaldi, resaltando el valor de los encuentros que dejan huella. Hoppe, por su parte, destacó el ambiente de camaradería: “¡Inolvidable finde Tefi, tremenda la organización! ¡Gracias a todos por el amor que fluye cada vez que nos vemos, los quiero!”. El Pollo, esposo de la homenajeada, resumió el clima de la celebración: “¡Qué lindo fin de semana! Te mereces todo el amor y todas estas amistades hermosas”.

El grupo también aprovechó para celebrar el cumpleaños de Fede Hoppe, que fue días atrás

La cocinera eligió celebrar el cambio de década en una bodega con su circulo más cercano

Maca Rinaldi y la cumpleañera disfrutaron a pleno del spa del lugar

Tefi y el Pollo se animaron a hacer yoga en pareja (Instagram)

Uno de los momentos centrales fue el brindis y la torta de cumpleaños. Alrededor de una mesa de madera decorada con copas, velas y una torta blanca con frutas, el grupo celebró entre abrazos y sonrisas, en un salón de paredes de piedra y barriles de vino apilados. Russo, con una diadema de “Happy Birthday”, sopló las velas mientras los aplausos y las muestras de afecto llenaban el ambiente. Las cenas compartidas en un restaurante de paredes de piedra y las caminatas por senderos de césped completaron el itinerario de un fin de semana marcado por la alegría y la conexión.

El festejo de los 40 años de Tefi Russo se transformó en una celebración de los vínculos, la gratitud y la posibilidad de sumar nuevas amistades a lo largo de la vida. La cocinera, al mirar hacia atrás, dejó en claro que la riqueza de estos encuentros reside en la mezcla de historias y afectos, y en la certeza de que los lazos forjados pueden perdurar más allá del tiempo.