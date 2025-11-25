Teleshow

La broma viral de Mau y Ricky y la reacción de Evaluna Montaner: “Queríamos un perrito más que una hermanita”

En un programa de streaming de España, el dúo contó una historia familiar en modo de fábula, pero que sorprendió tanto a la audiencia que intervino la cantante para aclararlo

La reacción de Evaluna Montaner a la broma de Mau y Ricky

Mau y Ricky Montaner realizaron una de sus bromas más virales en KAPRA Diner, el programa conducido por el español Andoni Valgardi, donde sorprendieron al público con una historia tan insólita como divertida sobre su hermana menor, Evaluna. Fieles a su estilo lúdico, los hermanos fingieron una confesión cargada de emoción y mantuvieron el acting entre lágrimas y pausa dramática hasta el último minuto, mientras el presentador y los espectadores eran testigos del momento.

Ricky comenzó la narración: “Pues llegó la bendición de nuestra vida, de nuestra hermanita Evaluna, que mi papá la encontró y la rescató.” Andoni, intrigado, preguntó:

“¿Cuál es la historia de Evaluna?”, preguntó el presentador, intrigado. Ricky aceptó el pie y continuó: “Todavía éramos chamos. De repente, mi papá volvió de una gira larga, digamos que con la maleta un poquito más llena. Vi que no bajó del carro con sus maletas, sino que estaba cargando algo entre sus brazos. Y desde ese entonces, pues llegó la bendición a nuestra vida de nuestra hermanita Evaluna, que mi papá la encontró prácticamente y la rescató”.

Mau se sumó al relato tocando la fibra sensible y jugando con la credibilidad del público: “Fuerte, la verdad, porque tú sabes que mucha gente se entera de dónde se está quedando el artista”. Andoni intervino al notar el tono emotivo: “Perdona, pero es que te estás emocionando.” Ricky selló la complicidad fraternal con un comentario sobre el vínculo: “Yo creo que abarca un tema mayor. Ya somos como de sangre. O sea, ya no hay ningún tipo de separación. Yo creo que ya llegamos hasta parecernos”. Mau aportó más épica: “Pero era muy chiquita, es muy fuerte porque imaginarla vulnerable ahí en la canasta”.

La reacción de Evaluna a
La reacción de Evaluna a la broma de que era adoptada no tardó en llegar y lo hizo en los comentarios del video: "Lo que se inventa"

La broma continuó mientras Andoni intentaba entender: “¿Y decís que vuestro padre se la trajo en la maleta?” Ricky contestó: “Bueno, no es la maleta. Mi madre no sabía que él iba a hacer eso y llegó como cuando uno trae un perrito a la casa. En su momento, de hecho, yo pensé que era un perrito. Al principio me desilusioné, obviamente, al tener siete u ocho años, yo quería un perrito más que una hermanita”. Andoni, entre risas, dedujo: “Entiendo que vino por la noche y por eso Evaluna, ¿no?” Ricky respondió con seriedad fingida: “No lo habíamos dicho en público, pero para que sepas, es por eso.” El presentador insistió: “Evaluna no ha contado esto.” Mau justificó: “No, pero porque ella se siente hija…” y Ricky agregó: “Se enteró a los diez años”.

“¿Y cómo se lo explicasteis?”, preguntó Andoni. “Bueno, no fui yo, fueron mis padres”, aclaró Ricky. Mau explicó: “Pero estamos ahí todos juntos. Fue un momento, de hecho, muy fuerte, muy bonito, pero estábamos todos en la casa, en la sala y... Perdón, pero es que me...”, dando lugar a un instante de pausa que agudizó la broma.

Luego, Ricky añadió: “A Eva siempre le decían: ‘Tú eres nuestro regalo’. Se enteró de que realmente fue un regalo de una fan a mi padre”. El conductor bromeó: “Un regalo que venía con trampa porque vino con Camilo, ¿verdad?” Ricky respondió: “Pero eso fue luego. Nuestra relación con Cami es increíble, pero al principio teníamos nuestras dudas.

La reacción de Evaluna apareció rápidamente en los comentarios del video publicado en redes, dejando claro que la broma fue bien recibida y entendida: “Lo que se inventan los artistas nuevos para ser virales”. En el pie de foto del video, la cuenta escribió: “La historia real de Evaluna que acaba emocionando a Mau y Ricky (y a nosotros también)” a lo que Ricardo Montaner eligió subirse y sumó en tono de humor: “Yo también”, acompañado de un emoji llorando.

La secuencia, que combinó teatro y complicidad familiar, no solo generó risas y memes, sino que una vez más mostró la química y la creatividad de los Montaner, quienes lograron crear una anécdota ficticia que fue tendencia en las redes y alimentó los lazos entre hermanos y con su audiencia.

