Flor Torrente enfrentó los comentarios sobre su cuerpo: “No manden más mensajes de mi pancita”

Flor Torrente se sinceró ante los mensajes que recibe sobre su físico y le puso un freno a sus seguidores (Instagram)

En un momento de su vida donde combina proyectos profesionales con rutinas familiares, Flor Torrente volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales. Pero esta vez el motivo no fue un estreno, un viaje ni un nuevo emprendimiento, sino una decisión contundente: decir basta y plantarse frente a los comentarios insistentes sobre su cuerpo. La actriz, hija de Araceli González, eligió la sinceridad más cruda para responder y ponerle un freno a la especulación pública.

Todo comenzó cuando, como ocurre con muchas figuras públicas, Flor se vio inundada por mensajes y preguntas sobre su físico, rumores de un supuesto embarazo y comentarios sobre su silueta. Cansada y sin rodeos, recurrió a sus historias de Instagram y grabó un breve pero contundente video en el que aclaró la situación y remarcó los límites. “Buen día. Los saludo desde aquí. Y vengo a hablar solamente para decirles que no me manden más mensajes de mi pancita, de si estoy embarazada o de no sé qué pelotu... más”, expresó mientras, sin vueltas, enfocaba su abdomen frente a la cámara y lo mostraba con naturalidad.

Junto a la frase escrita “’esa pancita’, dicen”, Flor remató: “No estoy embarazada. Un saludo. Hasta luego”. El posteo fue directo a quienes, de manera poco empática o invasiva, decidieron opinar sobre el cuerpo ajeno, y rápidamente sumó el apoyo de seguidores y colegas, que celebraron la decisión de Torrente de poner en palabras lo que muchas veces se calla o se soporta en silencio.

La actriz decidió enfrentar los comentarios referidos a su físico y les puso un freno (Instagram)

El tema sobre su físico no es menor ni anecdótico para la artista. En distintas ocasiones, Flor Torrente ha hablado abiertamente sobre los trastornos alimenticios que atravesó a lo largo de su vida, y la salud mental sigue siendo uno de los ejes de su mensaje. En 2024, en una entrevista con Sebastián Soldano para Infobae, la actriz relató con crudeza uno de los períodos más difíciles de su vida: “Yo no quería salir de casa. Estaba inmersa en una profunda tristeza. Había determinadas cuestiones que mi cerebro no podía procesar. Y esa tristeza atacó mi organismo. Me quitó el hambre al punto de padecer anorexia nerviosa”.

Aquel testimonio sirvió para que muchas otras mujeres, jóvenes, e incluso familias, pudieran entender que el problema iba mucho más allá de lo superficial. “Yo no era capaz ni de tomar agua… Nunca voy a olvidar esa sensación. Mamá me decía: ‘¡Por favor, comé!’ ‘Má, sé que debo hacerlo, pero no puedo’… ¡No podía!”, contó, recordando cómo la situación afectó incluso a su entorno más cercano. La resistencia corporal, la tristeza y la presión social se mezclaban en esa etapa donde, como ella misma reconoció, la salida parecía imposible de encontrar.

Flor Torrente habló sobre su anorexia nerviosa en una entrevista con Sebastián Soldano para Infobae (VIdeo: Infobae)

La actividad física aparecía como un intento de escape mental, pero ni siquiera eso estaba permitido sin los nutrientes adecuados. “Yo necesitaba entrenar, porque eso liberaba mi cabeza de todo eso que sentía, del contexto en el que estaba. Pero mi entrenadora no me dejaba hacerlo sin los nutrientes adecuados. Me daba un yogurt con dos cucharadas de proteína y ni siquiera eso podía terminar”, relató. “No había salida. No la veía”, sintetizó, dejando en claro que la batalla fue larga y dolorosa.

Por eso, cada vez que el tema de su cuerpo, su “pancita” o su aspecto físico vuelve a las redes, Flor elige la frontalidad y el límite. No solo es una respuesta personal, sino también un mensaje para el público general, en especial para aquellos que no comprenden que los cuerpos ajenos no deberían ser noticia ni motivo de comentario. La reacción masiva de sus seguidores no tardó en llegar: muchas personas le agradecieron la honestidad y celebraron que se anime a hablar, visibilizando de paso una problemática real y cotidiana.