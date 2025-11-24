Teleshow

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

El periodista, quien fue reconocido por su labor digital durante la ceremonia en Miami en la terna Contenido de Actualidad en Plataformas, destacó la importancia de reinventarse profesionalmente a cualquier edad

Guardar
La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025 (Video: América TV)

La noche del Martín Fierro Latino 2025, celebrada en Miami reconoció el talento de figuras y programas de la televisión y las redes de Latinoamérica. Pero uno de los momentos más emotivos llegó cuando Esteban Mirol, con más de cinco décadas de trayectoria periodística, subió al escenario para recibir el premio a Contenido de Actualidad en Plataformas, una categoría que consagró su desembarco en el mundo digital y que lo sorprendió tanto como al público presente.

La ceremonia avanzaba entre risas, homenajes y tensión cuando Ronen Suarc presentó la terna de Contenido de actualidad en plataformas, en la que competían “El Arranque” (Radio Zónica), “Inmigración TV” (YouTube) y la producción digital del propio Mirol. La expectativa creció cuando apareció en escena el histórico miembro de APTRA Cacho Rubio con su clásica “chalina de la suerte”, un amuleto que los fanáticos del premio ya consideran parte del ritual. “Hay una tradición: si Cacho te da la chalina, sos ganador”, recordó Ronen entre aplausos. Rubio, cómplice, bromeó: “No sé quién se va a llevar la chalina, pero alguien se la va a llevar”. El animador se sumó al humor y le propuso: “Para el Martín Fierro de Oro, ¿se la entregamos a alguien?”. Rubio sonrió y accedió al encargo.

La emotiva consagración de Esteban
La emotiva consagración de Esteban Mirol destacó su trayectoria de más de cinco décadas en el periodismo (Captura de pantalla)

Finalmente, llegó la revelación: “¡El ganador es… Esteban Mirol!”, gritaron al unísono Suarc y Rubio, provocando un estallido de aplausos. El periodista, conmovido, se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario con la calma y la sonrisa de alguien que atravesó muchas vidas profesionales, pero que aún logra emocionarse como la primera vez. Mientras, el animador lo presentaba: “Esteban Mirol, con más de cinco décadas de trayectoria periodística, es hoy una voz reconocida de la defensa de consumidores de las personas mayores, columnista de Telefe Noticias e influencia destacada en temas de derechos, se dedica a investigar y comunicar con claridad sin banderas políticas”, relató.

Al tomar el micrófono, Mirol se tomó unos segundos para agradecer: “Gracias a los colegas, los periodistas de APTRA. Gracias también a Luis Ventura, que le ha puesto un poncho de oro al Martín Fierro. Lo digo siempre que he tenido la suerte de llegar hasta aquí”. “Por ahí, si tienen ganas de escuchar un ratito, quería decirles por qué llegué hasta las plataformas digitales. Voy a cumplir 71 años dentro de dos o tres días, y llegué a las plataformas digitales, ¿saben por qué? Porque un viejito está enamorado del futuro”, dijo, despertando aplausos espontáneos y miradas emocionadas entre colegas y asistentes.

El desembarco de Esteban Mirol
El desembarco de Esteban Mirol en plataformas digitales marcó un renacer profesional a los 71 años

Mirol recordó su larga trayectoria, pero también explicó cómo su proyecto digital (los videos y análisis que publica en redes bajo @estebanmirol) representa un renacer profesional. “Normalmente, la gente de mi edad dice que lo pasado fue mejor. Bueno, sí, hay algunas cosas buenas, pero lo que viene es maravilloso. Por eso me convertí en el abuelo digital, y estoy muy orgulloso porque es una nueva forma de comunicar”, declaró. El periodista también agradeció al equipo de APTRA, a los colegas y, muy especialmente, a su familia. “Un saludo muy grande para Victoria, Ezequiel, Natalia, mis hijos, para Titi, mi nieta, para Grace, que me acompaña desde hace muchos años”, enumeró con emoción, mientras enfocaban a varios invitados.

Hubo además un tramo en el que Mirol habló de la independencia creativa que lo llevó a destacarse en plataformas digitales. “Los contenidos los produzco yo, los grabo yo, los edito yo y también estoy allí, en cada una de esas imágenes”, explicó, resaltando su autogestión en tiempos donde la inmediatez y la saturación informativa parecen dejar atrás a quienes no dominan el lenguaje audiovisual digital. Su caso, sin embargo, demuestra exactamente lo contrario: que la experiencia también se reinventa.

Temas Relacionados

Esteban MirolMartín Fierro Latino 2025Martín FierroMartín Fierro Latino

Últimas Noticias

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren dónde llegué”

El periodista fue reconocido en Miami por su extensa trayectoria en radio y televisión, en una emotiva ceremonia donde Fátima Flórez le entregó el galardón ante figuras destacadas del espectáculo hispano

Marcelo Polino fue homenajeado en

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

La pareja organizó una ceremonia íntima al aire libre para su hijo, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo

Así fue el bautismo de

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

La ceremonia en Miami reunió a figuras de toda Latinoamérica para celebrar a la industria televisiva en más de 30 categorías, destacando la emoción de una noche llena de homenajes y sorpresas

Martín Fierro Latino 2025: todos

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

La exparticipante del reality show mostró imágenes sensibles de los cortes que tuvo mientras anunciaba en sus redes un producto

El accidente de Zoe Bogach

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

La conductora compartió postales del actor en la intimidad de su hogar junto a Corcho Rodríguez. Las postales en la cancha de Boca, en La Plata y de la estrella de Hollywood de entrecasa

Vero Lozano compartió el álbum
DEPORTES
El enojo de Ariel Holan

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
El gran regreso de Bandana

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren dónde llegué”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

INFOBAE AMÉRICA

Javier Argüello: “Somos mucho más

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena

La belleza de la semana: dos niñas leyendo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos