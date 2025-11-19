Furia apuntó contra Flor Vigna y se burló de su carrera: “¿Qué talento?”

Furia se burló del talento musical de Flor Vigna

Desde discusiones a llamativos bailes y gritos, Furia Scaglione busca convertirse en uno de los personajes más queridos de El Internado:El React, el reality chileno que reúne a figuras de diferentes países y promete cruces de alto voltaje. En ese marco, en las últimas horas, la joven llamó la atención al burlarse de Flor Vigna y poner en duda su talento musical.

Todo comenzó cuando la doble de riesgo se encontraba charlando con unos compañeros en una sala de la casa. “Es como Flor Viña, que se fue del reality show chileno porque la put... y le dijo: “¡Yo me voy a mi casa! A mí no me gusta esto”, expresó la exparticipante de Gran Hermano con ironía. Acto seguido, otro de los competidores agregó: “Yo la entrevisté antes de que entre, porque yo hacía el streaming de ese programa. La entrevisté, pobre Flor, no sabía dónde iba. No sabía adónde venía...”.

Con la idea de conocer más de la personalidad de Vigna, Furia consultó: “Ella está como en un mood muy tranquila, ¿no?”. En línea con lo que comentaba Scaglione, el joven expresó: “Sí, y bueno, le pregunto: ‘¿qué vas a hacer? ¿Amor?’. ‘No, yo estoy enamorada, no sé qué’, me dijo. ‘¿Vas a pelear?’, le digo y dice: ‘No’. Entonces, ¿para qué te llevan? ‘No, yo quiero demostrar mi talento’, dijo”.

Furia apuntó contra Flor Vigna en un reality chileno

Fue entonces cuando la doble de riesgo preguntó con ingenuidad: “¿Qué talento?”. Contestando la pregunta, su compañero afirmó: “Ya, pero no es el lugar para demostrar su talento, que era la música”. En ese instante, la artista se dio cuenta de la situación y estalló en risas: “Y yo dije: ¿Qué talento?”.

Semanas atrás, Furia volvió a ser el centro de la polémica tras un intenso enfrentamiento con el actor español Adrián Pedraja en el reality chileno. La deportista argentina, conocida por su personalidad frontal, protagonizó un cruce que rápidamente se viralizó y generó un fuerte respaldo en redes sociales, consolidando su imagen desafiante tanto en Chile como en Argentina.

El episodio se desarrolló durante una discusión subida de tono, en la que Pedraja cuestionó abiertamente a Scaglione: “Representás bastante poco a las mujeres”, lanzó el actor, buscando incomodarla frente al grupo. Lejos de replegarse, la ex Gran Hermano respondió con firmeza: “¿Sí? Represento bien a las mujeres. Soy la representante de un montón de mujeres argentinas y de casi todo el mundo porque me conocen todo, flaco”. La tensión aumentó cuando, ante la insistencia de Pedraja, Scaglione remató: “Después, cuando salgas a agarrar tu teléfono, buscá y fijate quién soy yo. Aprendé a respetar”. Estas frases marcaron el tono del intercambio y dejaron clara la postura de la argentina frente a los cuestionamientos.

A tan solo dos semanas de su ingreso al reality chileno, Furia Scaglione tuvo una acalorada discusión con un compañero

La reacción de Scaglione no se limitó al set del reality. Durante el cruce, defendió su identidad y su rol como referente femenina, negándose a tolerar descalificaciones y reafirmando su historia pública. Su actitud se tradujo en un mensaje directo a quienes intentan opacarla, consolidando su imagen de mujer frontal y sin filtros.

El impacto del episodio se reflejó de inmediato en las redes sociales, donde los seguidores de Scaglione replicaron el momento y expresaron un respaldo masivo. Los comentarios de apoyo no tardaron en multiplicarse: “Representás muy bien a las mujeres, reina”; “Furia entierra a machirulos”; “¡Que respeten los rangos! ¡Aguante Furia!”; “Si supiera cuántas mujeres le agradecen por haberles despertado la fuerza de hablar, de no callarse más, de no aguantar lo que no se debe”. Estas muestras de admiración y solidaridad evidencian que, para muchos, la deportista se ha convertido en símbolo de valentía y autenticidad frente a los estereotipos tradicionales.

La llegada de Scaglione a “El Internado: El React” ya había generado expectativas por su historial mediático y su estilo directo. En su video de presentación, la argentina apareció montada en una moto de alta cilindrada, anticipando la dosis de adrenalina que aportaría al encierro. Desde su ingreso, se la vio compartir escena con Laura Bozzo, la reconocida conductora peruana-mexicana, lo que sumó atractivo y diversidad al elenco. La convivencia, marcada por personalidades fuertes y el cruce de culturas, prometía desde el inicio momentos de máxima tensión.

El ambiente dentro de la casa se ha visto sacudido por la presencia de Scaglione, quien no ha dudado en marcar límites y elevar el tono de las discusiones. Las imágenes difundidas por la producción muestran a la deportista en el centro de la escena, protagonizando gritos, forcejeos y frases contundentes como “¡Si no les gusta, se van afuera!”. Su negativa a buscar consensos rápidos o a diluir su personalidad entre los demás participantes ha reforzado su perfil desafiante, convirtiendo cada intervención en un foco de atención y debate.

Mientras el público chileno observa con sorpresa la irrupción de Scaglione, en Argentina su popularidad se consolida entre quienes celebran su decisión de no callar y de enfrentar los estereotipos. La expectativa por futuros cruces y la tensión creciente en el reality auguran que la figura de Furia seguirá generando repercusión y debate en ambos países.