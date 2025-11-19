Teleshow

Furia apuntó contra Flor Vigna y se burló de su carrera: “¿Qué talento?”

Durante su paso por el reality chileno El Internado, la influencer se refirió a la música de la bailarina

Guardar
Furia se burló del talento musical de Flor Vigna

Desde discusiones a llamativos bailes y gritos, Furia Scaglione busca convertirse en uno de los personajes más queridos de El Internado:El React, el reality chileno que reúne a figuras de diferentes países y promete cruces de alto voltaje. En ese marco, en las últimas horas, la joven llamó la atención al burlarse de Flor Vigna y poner en duda su talento musical.

Todo comenzó cuando la doble de riesgo se encontraba charlando con unos compañeros en una sala de la casa. “Es como Flor Viña, que se fue del reality show chileno porque la put... y le dijo: “¡Yo me voy a mi casa! A mí no me gusta esto”, expresó la exparticipante de Gran Hermano con ironía. Acto seguido, otro de los competidores agregó: “Yo la entrevisté antes de que entre, porque yo hacía el streaming de ese programa. La entrevisté, pobre Flor, no sabía dónde iba. No sabía adónde venía...”.

Con la idea de conocer más de la personalidad de Vigna, Furia consultó: “Ella está como en un mood muy tranquila, ¿no?”. En línea con lo que comentaba Scaglione, el joven expresó: “Sí, y bueno, le pregunto: ‘¿qué vas a hacer? ¿Amor?’. ‘No, yo estoy enamorada, no sé qué’, me dijo. ‘¿Vas a pelear?’, le digo y dice: ‘No’. Entonces, ¿para qué te llevan? ‘No, yo quiero demostrar mi talento’, dijo”.

Furia apuntó contra Flor Vigna
Furia apuntó contra Flor Vigna en un reality chileno

Fue entonces cuando la doble de riesgo preguntó con ingenuidad: “¿Qué talento?”. Contestando la pregunta, su compañero afirmó: “Ya, pero no es el lugar para demostrar su talento, que era la música”. En ese instante, la artista se dio cuenta de la situación y estalló en risas: “Y yo dije: ¿Qué talento?”.

Semanas atrás, Furia volvió a ser el centro de la polémica tras un intenso enfrentamiento con el actor español Adrián Pedraja en el reality chileno. La deportista argentina, conocida por su personalidad frontal, protagonizó un cruce que rápidamente se viralizó y generó un fuerte respaldo en redes sociales, consolidando su imagen desafiante tanto en Chile como en Argentina.

El episodio se desarrolló durante una discusión subida de tono, en la que Pedraja cuestionó abiertamente a Scaglione: “Representás bastante poco a las mujeres”, lanzó el actor, buscando incomodarla frente al grupo. Lejos de replegarse, la ex Gran Hermano respondió con firmeza: “¿Sí? Represento bien a las mujeres. Soy la representante de un montón de mujeres argentinas y de casi todo el mundo porque me conocen todo, flaco”. La tensión aumentó cuando, ante la insistencia de Pedraja, Scaglione remató: “Después, cuando salgas a agarrar tu teléfono, buscá y fijate quién soy yo. Aprendé a respetar”. Estas frases marcaron el tono del intercambio y dejaron clara la postura de la argentina frente a los cuestionamientos.

A tan solo dos semanas de su ingreso al reality chileno, Furia Scaglione tuvo una acalorada discusión con un compañero

La reacción de Scaglione no se limitó al set del reality. Durante el cruce, defendió su identidad y su rol como referente femenina, negándose a tolerar descalificaciones y reafirmando su historia pública. Su actitud se tradujo en un mensaje directo a quienes intentan opacarla, consolidando su imagen de mujer frontal y sin filtros.

El impacto del episodio se reflejó de inmediato en las redes sociales, donde los seguidores de Scaglione replicaron el momento y expresaron un respaldo masivo. Los comentarios de apoyo no tardaron en multiplicarse: “Representás muy bien a las mujeres, reina”; “Furia entierra a machirulos”; “¡Que respeten los rangos! ¡Aguante Furia!”; “Si supiera cuántas mujeres le agradecen por haberles despertado la fuerza de hablar, de no callarse más, de no aguantar lo que no se debe”. Estas muestras de admiración y solidaridad evidencian que, para muchos, la deportista se ha convertido en símbolo de valentía y autenticidad frente a los estereotipos tradicionales.

La llegada de Scaglione a “El Internado: El React” ya había generado expectativas por su historial mediático y su estilo directo. En su video de presentación, la argentina apareció montada en una moto de alta cilindrada, anticipando la dosis de adrenalina que aportaría al encierro. Desde su ingreso, se la vio compartir escena con Laura Bozzo, la reconocida conductora peruana-mexicana, lo que sumó atractivo y diversidad al elenco. La convivencia, marcada por personalidades fuertes y el cruce de culturas, prometía desde el inicio momentos de máxima tensión.

El ambiente dentro de la casa se ha visto sacudido por la presencia de Scaglione, quien no ha dudado en marcar límites y elevar el tono de las discusiones. Las imágenes difundidas por la producción muestran a la deportista en el centro de la escena, protagonizando gritos, forcejeos y frases contundentes como “¡Si no les gusta, se van afuera!”. Su negativa a buscar consensos rápidos o a diluir su personalidad entre los demás participantes ha reforzado su perfil desafiante, convirtiendo cada intervención en un foco de atención y debate.

Mientras el público chileno observa con sorpresa la irrupción de Scaglione, en Argentina su popularidad se consolida entre quienes celebran su decisión de no callar y de enfrentar los estereotipos. La expectativa por futuros cruces y la tensión creciente en el reality auguran que la figura de Furia seguirá generando repercusión y debate en ambos países.

Temas Relacionados

Furia ScaglioneEl InternadoFlor Vigna

Últimas Noticias

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

La comediante relató en sus redes sociales que tuvo que ser asistida por los médicos, aunque suavizó el momento con su característico humor

Dani La Chepi contó su

La reacción de la mamá de Wanda Nara al cruzarse cara a cara con un particular animal en Cariló

Nora Colosimo se encuentra disfrutando junto a su pareja de la ciudad costera y vivió un inesperado momento

La reacción de la mamá

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

El cocinero y jurado de MasterChef Celebrity estuvo en Telefe Streams con Nati Jota y Grego Rosello y relató cómo se transformó en el principal apoyo de la familia del diseñador tras la tragedia, enfrentando desafíos inesperados

Donato De Santis recordó su

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

Desde looks de impacto hasta momentos caseros y la vuelta de las pequeñas con ella, la empresaria compartió con sus seguidores el detrás de escena de sus días más movidos

Wanda Nara abrió su álbum

El sentido mensaje de Darío Barassi a dos años de la muerte de su mamá: “Dejaste huella para siempre”

El conductor visitó la tumba de Laura en su provincia natal, San Juan, y le dedicó unas emotivas palabras para recordarla

El sentido mensaje de Darío
DEPORTES
“Deja de marcar goles”: las

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

Claudio Tapia habló sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección: “Quiero que se quede hasta 2030″

El álbum de fotos de Colapinto en su primer día en Las Vegas: paseo en góndola, menú especial y el lugar que lo impactó

TELESHOW
El detrás de escena de

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

La reacción de la mamá de Wanda Nara al cruzarse cara a cara con un particular animal en Cariló

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

INFOBAE AMÉRICA

Una esmeralda de 300 kilos

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar

Zelensky y Erdogan aseguraron que se han “reactivado” los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia

Nvidia aumentó sus ganancias un 65% y prevé ingresos superiores a las estimaciones para el cuarto trimestre

Rafael Correa calificó de “inoportunas” las declaraciones de Luisa González sobre dos cuadros del correísmo

La ministra de Ambiente de Ecuador en la COP30: “No renunciaremos a nuestras reservas”