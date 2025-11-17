Muna Pauls cumplió 6 meses de noviazgo: la romántica cita que eligieron para celebrar

Muna Pauls celebró seis meses de noviazgo con una cena romántica en el restaurante Narda Comedor de Buenos Aires (Video: Instagram)

Muna Pauls atraviesa un presente personal lleno de emoción y lo compartió con sus más de 800 mil seguidores. La adolescente de 16 años celebró sus primeros seis meses de noviazgo con una cena íntima en Narda Comedor, el restaurante de Narda Lepes en donde eligió pasar una velada especial junto a su pareja, a quien aún mantiene en bajo perfil.

“Hoy cumplimos medio año con mi amor. Vinimos a festejar”, escribió en su historia de Instagram, junto a un corazón blanco y una serie de videos que retrataron la noche desde distintos ángulos: la entrada del restaurante, la ambientación cálida, los platos que eligieron y, sobre todo, los detalles que mostraron la complicidad entre ambos.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls compartió detalles de su aniversario con sus más de 800 mil seguidores en Instagram

Aunque Muna continúa preservando la identidad de su novio —su rostro no aparece en ninguna foto— las imágenes dejaron ver su mano tomando la de él, pequeños gestos de ternura y una mirada que ella misma definió como “ojos de enamorada”. En una de las postales, el joven aparece cenando con una campera de jean; en otra, Muna lo filma mientras él mueve un vaso de agua; y en una tercera, las manos entrelazadas hablan por sí solas.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls también dejó ver parte del menú que compartieron durante la celebración, mostrando una cena variada y cuidada, fiel al sello del restaurante. La primera imagen de la velada fue uno de los platos más representativos de la carta: una tarta salada servida sobre una salsa roja especiada, coronada con hojas verdes y frutos secos tostados, combinación que llamó la atención por su presentación colorida. Más tarde, mostró que optaron por una hamburguesa con papas fritas gruesas, servida sobre un papel con la identidad visual del local. La pareja también disfrutó un plato horneado de estilo casero, acompañado por una crema con nueces y un bowl de frutas frescas —uvas y frutillas— que completó la escena. Finalmente, para el postre, Muna grabó a su novio mientras cortaba una milhojas rellena, bañada en salsa de frutos rojos, que se transformó en el cierre dulce perfecto para su medio año de relación.

La identidad del novio de Muna Pauls sigue siendo un misterio, ya que la joven prefiere mantenerlo en bajo perfil en redes sociales

Hace algunos meses, Muna contó cómo empezó esta relación que la tiene tan feliz. Reveló que su novio es su vecino de toda la vida, alguien a quien conocía desde chica porque ambos vivían en el mismo barrio y compartían amigos en común. “El amor lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”, dijo entre risas al responder las consultas de sus seguidores. Sobre el vínculo, expresó en más de una oportunidad que la transformó: “Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro. Siempre está ahí acompañándome en todo. Él hace que yo quiera mirarme con otros ojos. Mientras más lo conozco, más me conozco a mí, más crezco y aprendo. Me abrazo y lo abrazo, caminamos juntos".

También explicó por qué evita mostrarlo públicamente: “Yo soy muy para afuera, y él es más reservado. Respeto su espacio. No hace falta hacer ruido para que algo sea real”. Además, sobre su vínculo, detalló: “Él tiene una calma que me sostiene incluso cuando yo estoy hecha un caos y yo soy todo lo contrario: acelerada, intensa, siempre lista para saltar al vacío. Él me enseña a frenar, a mirar lo que pasa ahora, a vivir el momento sin apurarlo, me muestra que no puedo controlar todo, pero sí puedo elegir cómo vivirlo”. “Me banca como nadie, siempre está ahí, acompañándome, incluso en las cosas más simples somos compañeros de verdad, aprendiendo del otro, creciendo juntos, conociéndonos cada día más”, sentenció la joven.