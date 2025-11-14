Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini durante sus vacaciones en Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola”

Marcela Kloosterboer deslumbra en Miami con una microbikini negra (Instagram)

Marcela Kloosterboer sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de imágenes en las que posa con una microbikini negra bajo una ducha al aire libre durante un viaje sola a Miami. La actriz, reconocida por su estilo natural y su trayectoria en la televisión, eligió este destino para visitar a su padre y disfrutar de una pausa personal, algo que no hacía desde hacía diez años.

Las fotos, que rápidamente se viralizaron, muestran a la actriz relajada y sonriente en un entorno soleado y tropical, y marcaron un hito en su vida personal y en su presencia en redes sociales.

El álbum de postales incluye paseos en moto, partidos de pádel y desayunos frente al mar junto a su padre

En las imágenes, la actriz de Valientes y Las Estrellas aparece descalza sobre un piso de ladrillos, con una microbikini de color negro de corte triángulo y breteles finos, acompañada por un collar de caracoles. El fondo revela una construcción de madera blanca con techo metálico, vegetación tropical y la luz del sol que resalta el brillo del agua sobre su piel.

Algunas tomas la muestran de frente, con los brazos en alto y una sonrisa espontánea; en otras, se la ve de perfil, girando el torso hacia la cámara y transmitiendo una expresión de calma. La actriz optó por un look completamente natural, sin maquillaje y con el cabello mojado, lo que acentuó la frescura y autenticidad de la sesión.

El motivo de este viaje fue profundamente personal. Marcela decidió tomarse una semana de vacaciones sola para reencontrarse con su padre, quien reside en Miami, y reconectar con su familia de origen. En su publicación, la actriz explicó que hacía diez años que no viajaba sin sus hijos ni su marido y que necesitaba este espacio para descansar y recargar energías.

Durante su estadía, compartió momentos sencillos y significativos: paseos en moto, partidos de pádel, desayunos frente al mar y abrazos con su padre, todo documentado en un álbum de postales soleadas que reflejaban la tranquilidad y el disfrute de la pausa.

En el texto que acompañó las fotos, Kloosterboer expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible este viaje. “Hace diez años que no venía sin mis hijos. Gracias a Juani, Otto, Fer, a mi mamá, Adri, mi suegra, mis amigas y mis amigas mamis por el aguante. Tengo una gran red que me acompaña, y yo a ellas”, escribió la actriz, que está casada con su marido, Fernando Sieling y es mamá de Juana y Otto, subrayando la importancia de su entorno familiar y de amistad.

También dedicó palabras de cariño a su padre, quien la recibió en la ciudad estadounidense: “Gracias a mi papá y a Maru por recibirme con tanto amor siempre. Gracias, gracias, gracias”. En su mensaje, la actriz destacó el valor de la red de apoyo y la necesidad de encontrar momentos para el autocuidado, especialmente en el equilibrio entre la maternidad y el bienestar personal.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El posteo se llenó de miles de “Me gusta” y comentarios elogiosos, muchos de los cuales hacían referencia a la belleza natural de la figura y a su imagen atemporal. Entre los mensajes destacados se leyeron frases de amigas del medio como Agustina Cherri, Violeta Urtizberea, Emilia Mazer y Paula Chaves junto a otros que le dejaron sus seguidores en donde le dedican elogios como “indiscutiblemente, la mujer más linda de la República Argentina”, “estás igual que en Verano del 98” y “natural, hermosa y sin poses”.

Los seguidores celebraron tanto el estilo de Marcela Kloosterboer como la decisión de mostrarse auténtica y sin artificios, consolidando su lugar como referente de moda y bienestar entre las figuras de la farándula argentina.