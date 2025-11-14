Teleshow

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini durante sus vacaciones en Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola”

La actriz agradeció el apoyo de sus seres queridos para volar a la ciudad estadounidense. Los looks que eligió para sus días de relax

Marcela Kloosterboer deslumbra en Miami
Marcela Kloosterboer deslumbra en Miami con una microbikini negra (Instagram)

Marcela Kloosterboer sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de imágenes en las que posa con una microbikini negra bajo una ducha al aire libre durante un viaje sola a Miami. La actriz, reconocida por su estilo natural y su trayectoria en la televisión, eligió este destino para visitar a su padre y disfrutar de una pausa personal, algo que no hacía desde hacía diez años.

Las fotos, que rápidamente se viralizaron, muestran a la actriz relajada y sonriente en un entorno soleado y tropical, y marcaron un hito en su vida personal y en su presencia en redes sociales.

La actriz argentina elige un
La actriz argentina elige un look natural y sin maquillaje para posar bajo la ducha al aire libre en un entorno tropical
El álbum de postales incluye
El álbum de postales incluye paseos en moto, partidos de pádel y desayunos frente al mar junto a su padre

En las imágenes, la actriz de Valientes y Las Estrellas aparece descalza sobre un piso de ladrillos, con una microbikini de color negro de corte triángulo y breteles finos, acompañada por un collar de caracoles. El fondo revela una construcción de madera blanca con techo metálico, vegetación tropical y la luz del sol que resalta el brillo del agua sobre su piel.

Algunas tomas la muestran de frente, con los brazos en alto y una sonrisa espontánea; en otras, se la ve de perfil, girando el torso hacia la cámara y transmitiendo una expresión de calma. La actriz optó por un look completamente natural, sin maquillaje y con el cabello mojado, lo que acentuó la frescura y autenticidad de la sesión.

La actriz disfrutó de las
La actriz disfrutó de las playas de Miami en su primer viaje sola después de 10 años

El motivo de este viaje fue profundamente personal. Marcela decidió tomarse una semana de vacaciones sola para reencontrarse con su padre, quien reside en Miami, y reconectar con su familia de origen. En su publicación, la actriz explicó que hacía diez años que no viajaba sin sus hijos ni su marido y que necesitaba este espacio para descansar y recargar energías.

Durante su estadía, compartió momentos sencillos y significativos: paseos en moto, partidos de pádel, desayunos frente al mar y abrazos con su padre, todo documentado en un álbum de postales soleadas que reflejaban la tranquilidad y el disfrute de la pausa.

El atuendo deportivo de Marcela
El atuendo deportivo de Marcela Kloosterboer
Las imágenes de Kloosterboer, a
Las imágenes de Kloosterboer, a pura frescura y autenticidad

En el texto que acompañó las fotos, Kloosterboer expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible este viaje. “Hace diez años que no venía sin mis hijos. Gracias a Juani, Otto, Fer, a mi mamá, Adri, mi suegra, mis amigas y mis amigas mamis por el aguante. Tengo una gran red que me acompaña, y yo a ellas”, escribió la actriz, que está casada con su marido, Fernando Sieling y es mamá de Juana y Otto, subrayando la importancia de su entorno familiar y de amistad.

También dedicó palabras de cariño a su padre, quien la recibió en la ciudad estadounidense: “Gracias a mi papá y a Maru por recibirme con tanto amor siempre. Gracias, gracias, gracias”. En su mensaje, la actriz destacó el valor de la red de apoyo y la necesidad de encontrar momentos para el autocuidado, especialmente en el equilibrio entre la maternidad y el bienestar personal.

Un look mu relajado de
Un look mu relajado de Marcela Kloosterboer, de musculosa y minifalda de jean
La actriz argentina eligió un
La actriz argentina eligió un look natural y sin maquillaje para posar bajo la ducha al aire libre en un entorno tropical

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El posteo se llenó de miles de “Me gusta” y comentarios elogiosos, muchos de los cuales hacían referencia a la belleza natural de la figura y a su imagen atemporal. Entre los mensajes destacados se leyeron frases de amigas del medio como Agustina Cherri, Violeta Urtizberea, Emilia Mazer y Paula Chaves junto a otros que le dejaron sus seguidores en donde le dedican elogios como “indiscutiblemente, la mujer más linda de la República Argentina”, “estás igual que en Verano del 98” y “natural, hermosa y sin poses”.

Los seguidores celebraron tanto el estilo de Marcela Kloosterboer como la decisión de mostrarse auténtica y sin artificios, consolidando su lugar como referente de moda y bienestar entre las figuras de la farándula argentina.

