Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

En medio del revuelo y rumores por la cancelación de la nota, Nico Occhiato explicó cómo se dieron los problemas que llevaron a tomar una decisión al respecto (Desayuno Americano – América)

La agenda del streaming y el mundo del espectáculo no daban tregua: la anunciada entrevista de la China Suárez con Diego Leuco en Luzu generó revuelo y expectativas desde el minuto uno. Sin embargo, lo que prometía ser uno de los encuentros más comentados de la semana terminó cancelado y, como era de esperar, la polémica no tardó en instalarse. Entre rumores de exigencias, versiones cruzadas y aclaraciones en vivo, el tema se volvió viral antes de que la nota saliera al aire. Para que no quedaran dudas, tanto Leuco como Nico Occhiato, cuyo nombre quedó en el centro de las negociaciones, dieron su propia versión sobre el episodio y explicaron cómo fue el detrás de escena que desencadenó la suspensión de la entrevista.

Desde el interior de su auto, rodeado de móviles y ansiosos noteros, Nico explicó las razones y dejó en claro su posición: “No opino. Cuento lo que sucedió y no tengo mucho más para decir, la verdad, que es lo que se viene diciendo, lo que dijo Diego hoy. Nos ofrecen hacer la nota como le llega a todos los canales cuando hay que hacer prensa de una película y nos ofrecen hacer la nota, para Nadie dice Nada”. El conductor relató que la semana del programa ya estaba armada y aclaró la metodología que prefieren en la señal: “Como programador creía que tanto Diego en Antes que Nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a la China. Entonces digo: ‘No, que la hagan uno de los chicos si es que quieren’”.

Occhiato insistió: “Yo estoy contando todo lo que sucedió, porque no tengo una opinión, solo cuento lo que ocurrió. Ahí parece que por tema de horarios no podía hacerlo en Patria y Familia, entonces accede a que la haga Diego, que es, párrafo aparte, para mí de los mejores entrevistadores que hay laburando en este momento. Yo sigo contando cronológicamente. La nota la va a hacer Diego y ahí es cuando ayer nos empezamos a enterar de esto, de que al parecer querían que aparezca yo en algún momento de la nota”.

Las exigencias de la actriz llevaron a que la producción de Luzu decidiera bajar la entrevista (Instagram)

Sobre la supuesta exigencia de la China de contar con la presencia de Occhiato durante la entrevista, Nico fue sincero: “Y ahí es cuando decimos: ‘Pará, el programa Antes que Nadie, son los chicos, son los cuatro, Diego, el Trinche, Yoyi y Mica. Nunca yo me metí en una nota, ¿por qué lo haría?’. Y además, Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming, es uno de los programas más importantes, el que vino después del nuestro en el streaming, le va bárbaro, yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos. Pero no pasó más nada, ahí pensamos: ‘Che, no, nunca me metí en una nota, no tiene sentido que me meta en una nota. Y ahí ellos prefirieron que no y listo’”.

Consultado sobre las versiones de la China, que señaló que todo fue un malentendido y que no hubo exigencias, Nico bajó el tono de la polémica: “Bueno, puede pasar, ¿cómo voy a estar enojado con la situación? Me enojan otras cosas...”. Aclaró también que no guarda enojo por lo ocurrido, ni por la actriz ni por nadie del entorno. “No tengo opinión”, reafirmó ante los noteros.

Luego, en diálogo con Pamela David desde el estudio de Desayuno Americano (América), Occhiato fue consultado nuevamente sobre si la China había pedido expresamente que él estuviera presente en la nota. “Fue algo que le llegó a la producción del programa, que querían que yo intervenga en algún momento de la nota. Ella, por lo que entendí, necesitaba que yo entre en un momento. De nuestra parte dijimos no, porque no tiene nada que ver con el programa, es otro. Clarísimo. Y ahí listo, dijimos: ‘Che, no, si estas son las condiciones que yo entre, yo no voy a entrar porque el programa son los chicos’. Claro que sí. No es que nos ofendimos. Ella tiene todo el derecho a pedir lo que sea y nosotros el derecho a decir: ‘Hasta acá’”.

Nico Occhiato comentó cómo se sintió ante el pedido de estar presente en la entrevista de la China Suárez (A la Barbarossa - Telefe)

El revuelo también llegó al panel de A la Barbarossa (Telefe). Allí, frente a la pregunta de Georgina Barbarossa sobre cómo se sentía por el pedido especial de Suárez, Occhiato restó importancia: “ntre todos los quilombos que tengo en la empresa, te juro que esto es algo más de rutina. Pasa que es la China y se genera todo este revuelo, la verdad que es una locura”. Pía Shaw le preguntó directo si la actriz se había comunicado para aclarar la situación y Nico cerró: “No. Yo no tengo problemas con nadie, no me importa nada. Quiero hacer el programa, nomás”.