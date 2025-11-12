La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

La dedicatoria de la China Suárez a Rocío Pardo en su regreso a Buenos Aires (Instagram)

Un gesto poco frecuente en el ámbito de las familias ensambladas del espectáculo argentino generó repercusión en redes sociales esta semana. Eugenia la China Suárez sorprendió al dedicar un comentario público a Rocío Pardo, actual pareja y futura esposa de Nicolás Cabré, en agradecimiento por el trato hacia Rufina, la hija que la actriz comparte con Cabré. El mensaje, publicado en el contexto de la prueba de vestido de novia de Pardo, puso en primer plano una muestra de cordialidad y reconocimiento entre las partes, en un entorno mediático donde suelen predominar las tensiones familiares. Esto fue detectado por la cuenta SQP (Sálvese quien pueda) en Instagram.

El episodio se originó cuando Rocío compartió en su cuenta de Instagram un video que documenta el momento en que acudió a probarse su vestido de novia. En la grabación, Pardo aparece acompañada por su hermana y por Rufina, la hija mayor de la China Suárez y Nicolás Cabré. Las imágenes muestran a Pardo y Rufina tomadas del brazo antes de ingresar al local de vestidos, y luego compartiendo una merienda entre risas, tostadas con huevo, palta y batidos de colores. Fue en ese posteo donde la China Suárez dejó su mensaje de gratitud hacia Pardo, destacando la relación positiva que mantiene con su hija.

La presencia de Rufina en la prueba de vestido de Pardo no pasó desapercibida para los seguidores de ambas figuras. El video reflejó un ambiente distendido y familiar, en el que la niña participó activamente del momento especial de la futura esposa de su padre. La publicación generó numerosas reacciones, entre ellas la de Nicolás Cabré, quien respondió con una serie de emojis de corazones, manifestando su aprobación y alegría por la escena compartida entre su pareja y su hija.

Este intercambio público se produce en un contexto donde la dinámica familiar de la China Suárez, Nicolás Cabré y Rocío Pardo ha sido objeto de atención mediática. Tras su regreso a Buenos Aires junto a sus hijos menores y Mauro Icardi, la actriz se ha reencontrado con su círculo cercano y ha retomado actividades profesionales, como la presentación de una nueva serie.

Cabe destacar que el esperado reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas, tras casi cinco meses de separación, este martes acaparó la atención mediática y se convirtió en uno de los momentos más intensamente seguidos del entorno familiar de Wanda Nara. El futbolista, quien arribó a la Argentina desde Turquía acompañado por la actriz China Suárez y los hijos pequeños de ella, tenía planificado recoger a sus hijas en la puerta del colegio para pasar tiempo con ellas antes de regresar a Estambul y retomar sus compromisos con el Galatasaray. Este encuentro estuvo precedido por idas y vueltas legales, así como múltiples especulaciones en los medios y entre los fanáticos que siguieron cada paso de la pareja.

Las condiciones del encuentro estuvieron signadas por una estricta vigilancia y por la intervención judicial solicitada por el entorno de Wanda Nara. Desde el exclusivo edificio Chateau Libertador, en Núñez, donde reside la empresaria, móviles de prensa aguardaron la salida de Wanda, ansiosos por obtener declaraciones sobre el esperado reencuentro. Si bien la empresaria decidió enfrentar los micrófonos, mostró cautela y se limitó a comentarios breves respecto a la intimidad familiar. “Bien, dentro de la intimidad como fue en las anteriores veces, fueron al colegio. Mis hijas no tienen faltas, solo una”, afirmó desde su vehículo, conducido por su pareja Martín Migueles, dejando en claro su intención de mantener la esfera privada lejos del escándalo mediático.

A pesar de la insistencia de la prensa por obtener detalles sobre la presencia de la China Suárez o el desarrollo del encuentro, Wanda evitó alimentar polémicas y enfatizó que su foco está puesto en su trabajo en televisión, destacando su participación en MasterChef Celebrity. Paralelamente, utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía de dos valijas cargadas con ropa y calzado de sus hijas, junto a un mensaje cariñoso deseándoles un buen momento con su padre. Esta publicación fue interpretada tanto como un gesto maternal como una muestra de control ante la inminente estadía de las niñas con Icardi.

El aspecto legal se volvió central cuando se supo que Wanda había solicitado una medida cautelar para regular en detalle el encuentro familiar. La empresaria, representada por el abogado Nicolás Payarola, pidió a la Justicia que se estableciera la ubicación, la duración y la ausencia de terceros —en especial la China Suárez, la niñera Silvia Lucero y sus hijos— durante el reencuentro. Además, se contempló una multa de 100 millones de pesos en caso de incumplimiento. Así, la escena familiar quedó atravesada por abogados, jueces y una atención mediática constante, sumando un nuevo capítulo a la saga conocida como “Wandagate”.