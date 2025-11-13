Teleshow

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Durante una charla en el reality, la conductora lanzó una frase irónica dirigida a su exesposo, generando risas y aplausos entre los participantes y el público presente en el estudio

Wanda Nara sorprendió en MasterChef Celebrity con un filoso comentario dirigido a Maxi López durante la gala (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La noche de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó un filoso pase de factura de Wanda Nara a su exmarido, Maxi López, en medio de una divertida charla con Andy Chango y los demás participantes del reality gastronómico. Todo comenzó cuando ella, en su rol de conductora, reveló que había encontrado algunos objetos curiosos en el auto que el exfutbolista utiliza durante su estadía en Buenos Aires.

Yo lo único que vi en el auto del señor Maxi López —que es mi auto, porque se lo presto en su estadía en Argentina— fue un piano tuyo”, lanzó mirando a Andy Chango. El músico, sorprendido, respondió entre risas: “¿Mi teclado está en tu coche en este momento?”. A lo que Wanda contestó con ironía: “Sí, rarísimo”.

La situación rápidamente se volvió más cómica cuando Andy relató la insólita secuencia que vivió junto a López: “Maxi, más que un amigo, es un hermano. Me protegió toda la noche. Llovía, entré con el teclado, había un patovica gigante que no me dejaba pasar. Él dijo: ‘Tranquilo, Andy’. Se fue bajo la lluvia con el teclado, lo guardó en tu coche. Una cosa realmente increíble”, contó el participante entre risas, mientras Wanda lo miraba incrédula. “No sé cómo lo soltaste y cuando se vaya a Suiza no sé qué voy a hacer de mi vida”, dijo él.

Con su característico sentido del humor, la animadora aprovechó para dejarle a Maxi una sutil pero punzante frase: “Hay vida después de Maxi López, Andy. No te preocupes, la vida continúa”. La ocurrencia generó carcajadas entre los presentes, que intervinieron con aplausos al exdelantero. “A Maxi le decimos presidente”, contaron sus compañeros sobre López, quien rápidamente se ganó el afecto de todo el equipo.

El divertido intercambio entre Andy Chango y Maxi López generó risas y complicidad en el set de MasterChef Celebrity

Más adelante, la conductora cerró el intercambio con una pregunta al propio Maxi, que seguía la transmisión desde el balcón: “¿Algo para decir o quedaste destruido después de salir con los participantes?”. Fiel a su estilo, él respondió: “No, no. Vamos a repetir”, despertando los aplausos del público y del jurado.

La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity volvió a sorprender con un desafío de dificultad superior a los anteriores. En esta ocasión, los participantes debieron enfrentarse a una masterclass de Tomás Treschanski, el joven chef argentino reconocido con una estrella Michelin por su restaurante Trescha, quien visitó el estudio para compartir su técnica y experiencia.

Con una presencia sobria y pedagógica, Treschanski ofreció una clase detallada en la que destacó la importancia del enfoque y la precisión en la cocina profesional. Durante su demostración, el jurado —Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui— anunció que la consigna de la noche consistía en replicar un plato diseñado por el chef invitado: una trucha confitada en aceite con curry verde y jengibre.

La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity presentó un desafío culinario de alta dificultad para los participantes

El desafío exigía concentración y dominio técnico, ya que el punto de cocción era fundamental para lograr el resultado esperado. Treschanski explicó que el aceite debía mantenerse a una temperatura muy precisa —entre 35° y 45°— para evitar que la carne del pescado cambiara de color. Además, señaló que debía utilizarse el lomo de la trucha y no la ventresca, y remarcó la importancia de equilibrar las especias del curry midiendo cada ingrediente con exactitud para alcanzar una salsa armoniosa.

El chef también subrayó que el plato debía conservar un picor equilibrado, incluso para quienes no son fanáticos del sabor picante, ya que formaba parte del perfil original de la preparación. Para acompañar a los participantes, el jurado dispuso que cada estación contara con la receta completa, los ingredientes exactos y un plato de muestra, de modo que pudieran observar en todo momento el objetivo final y guiarse visualmente durante la elaboración.

Durante los 60 minutos de la prueba, los concursantes con delantal negro se concentraron en replicar cada paso de la receta. Los protagonistas de la noche fueron Emilia Attias, Evangelina Anderson, Julia Calvo, Luis Ventura, Andy Chango, Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Walas, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli, quienes trabajaron bajo la atenta mirada del jurado y del chef invitado.

