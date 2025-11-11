Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Una participante de Ahora Caigo sorprendió con el relato de su boda virtual (Video: El Trece)

Una historia inusual se vivió en Ahora caigo cuando Vero, una participante de 47 años, relató que se casó tres veces con su marido Percy, incluyendo una ceremonia transmitida por YouTube durante la pandemia. La anécdota generó sorpresa y risas en el estudio, especialmente por la reacción del conductor Darío Barassi.

Vero asistió al programa acompañada por su esposo y su hija Lara, quienes la apoyaban desde la tribuna. Al ser consultada por Barassi sobre su historia familiar, explicó que, junto a Percy, celebraron tres bodas: la primera el 23 de marzo de 2020, en plena emergencia sanitaria, lo que los llevó a optar por una ceremonia virtual. “Nos casamos en marzo por YouTube. Después nos casamos por Civil y después nos casamos por Iglesia. Ya teníamos todo pago y fuimos acomodándonos”, relató Vero, mientras el conductor bromeaba sobre la fecha y la situación.

Vero asistió al programa acompañada por su esposo Percy y su hija Lara, quienes la apoyaron desde la tribuna (Captura video eltrece)

La conversación avanzó hacia la pequeña Lara, quien está por cumplir dos años. Vero, entre risas, comentó: “Para meterles presión, si nos llevamos el premio, le hacemos el cumpleaños. Si no, no”. Barassi, con humor y empatía, respondió: “No seas mala. No nos hagas esto”. Luego, ofreció un gesto especial para la pequeña: “Yo te consigo un canje de inflables”. El conductor facilitó el contacto del proveedor y sugirió que mencionaran su nombre para asegurar el regalo, garantizando así que Lara tuviera una atracción en su fiesta.

El intercambio concluyó con una nota de simpatía. La historia de la triple boda y el gesto de Barassi dejaron un momento memorable en el programa, mostrando que, a veces, las caídas pueden tener un motivo especial.

Más sorpresas para Darío Barassi

Darío Barassi fue sorprendido por una numeróloga

La inesperada irrupción de una numeróloga en el programa Ahora Caigo dejó a Darío Barassi y a la audiencia sin palabras, al exponer en vivo detalles íntimos de la personalidad del conductor a partir de su fecha de nacimiento. El episodio, que comenzó como una presentación habitual de una participante, se transformó en un momento de asombro colectivo cuando la especialista, invitada por una concursante, solicitó analizar públicamente al presentador.

La secuencia se inició cuando Moni, una docente jubilada de Ranchos, Buenos Aires, relató ante las cámaras aspectos de su vida personal: mencionó su separación, la existencia de sus dos hijos y su dedicación a un emprendimiento de yuyos para el mate. Lo que parecía una introducción amable cambió de tono cuando Moni reveló la presencia de una amiga especial en la tribuna, a quien había conocido en una feria holística.

Darío Barassi fue sorprendido por una numeróloga (Captura video eltrece)

Esta mujer, con voz segura, se presentó como “numeróloga biopsicovincular” y propuso analizar a Barassi, planteando la pregunta de si es posible definir a una persona solo a partir de los números y la infancia. El conductor, conocido por su ingenio y humor, aceptó el desafío, probablemente esperando una broma más dentro de la dinámica del programa. Sin embargo, la numeróloga sorprendió a todos al iniciar un diagnóstico en voz alta: “Tu fecha de nacimiento es 5 del 11 de 1983: 5 y 11, 16. Y 1983 suma 21. 16 más 21 es 37. Tu sendero natal de vida es un número uno. El que manda, el que da órdenes. Que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer”. El estudio quedó en silencio y, por primera vez, Barassi se mostró sin respuesta.La precisión de la especialista impactó al conductor, quien reconoció: “Me conoce. Me gustó, señora”. La numeróloga continuó su análisis, profundizando en los significados de los números asociados a la fecha de nacimiento de Barassi. En tono místico, explicó: “El 5 dice: ‘ojo con los excesos’. Y el 11 dice: ‘estoy para el público’”. El presentador, visiblemente sorprendido, admitió: “Bien, me gusta, me define bastante”. La experta añadió: “Y 5 y 11 son 16, la intuición”, destacando otro rasgo central de la personalidad del conductor.

Una numeróloga en el estudio de Ahora Caigo, quien acompañó a una participante(Captura video eltrece)

La tensión aumentó cuando la numeróloga, con una mezcla de cercanía y certeza, formuló una observación final que generó una reacción de incomodidad y risas en el estudio: “Sos perfeccionista, solitario. Le gusta saber la vida de todos, pero no quiere contar la suya”. Barassi, fiel a su estilo, respondió con humor resignado: “También es cierto. Un aplauso para la señora”. El público celebró el momento con carcajadas y aplausos, mientras el conductor intentó recuperar el control de la situación con una broma: “Sáquenle el micrófono urgente”. La escena, que quedó registrada como una muestra de vulnerabilidad poco habitual en el programa, evidenció que incluso quienes dominan el escenario pueden verse sorprendidos por la precisión de un análisis inesperado.