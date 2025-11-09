Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

Rodeada de sus familiares y amigos, Sofía Pachano le dio la bienvenida a sus 37 años (Instagram)

A mediados de julio, Sofía Pachano y Santiago Ramundo sorprendieron a sus seguidores con una de las noticias más felices de su vida: esperan su primer hijo juntos. Desde ese día, la pareja comparte en redes sociales cada experiencia de esta etapa única. Desde la revelación de que esperan un varón hasta los momentos en familia, todo lleva la marca del amor y la ansiedad propia de quienes transitan el camino hacia la llegada de su bebé. Y este fin de semana, mientras la cuenta regresiva avanza y la panza crece, Sofía encontró una razón más para festejar: celebró sus 37 años rodeada de afectos, música y emoción, en un cumpleaños que quedará para siempre en sus recuerdos.

La actriz abrió las puertas de su intimidad a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos y videos que retrataron cada instante de la noche especial que disfrutó junto a sus seres queridos en su casa de zona norte. En una de las imágenes más comentadas, Sofía aparece sonriente, rodeada de invitados y luciendo un look total black que dejaba a la vista la felicidad por el crecimiento de su pancita. “Bienvenidos 37”, escribió junto a la foto, celebrando la madurez, la nueva etapa y el profundo deseo cumplido de vivir la maternidad por primera vez.

"Bienvenidos 37", escribió Sofía en una de las primeras fotos de lo que fue su fiesta de cumpleaños

La cumpleañera celebrando junto a su familia y amigos en la intimidad de su hogar

La actriz sosteniendo la torta rogel frente a los invitados

Sofía se tomó el tiempo para dedicar postales y mimos a sus seres más cercanos: posó junto a sus padres, Aníbal Pachano y Ana Sans, y también con sus suegros, Blanca y José, quienes fueron parte de una noche repleta de emociones y expectativas familiares. La fiesta, lejos de las grandes producciones, fue cálida y auténtica: cada rincón de la casa mostraba detalles pensados para celebrar el reencuentro y la próxima llegada del nieto que Ana y Aníbal esperan.

Entre el mix de invitados, destacaron varios rostros de la farándula como Cabito, Nicolás Peralta, Germán Tripel, y su pareja Flor Otero, entre otros. La música se transformó en un ingrediente fundamental de la velada: no faltaron canciones improvisadas y momentos de karaoke. Tanto amigos como familia se sumaron para corear grandes éxitos y crear recuerdos imposibles de repetir. Entre risas, abrazos y complicidad, cada minuto se vivió como una pequeña celebración dentro del gran festejo.

Sofía retrató a todos los presentes que formaron parte de su cumpleaños número 37

Sofía posó junto a su pareja Santiago, sus padres y sus suegros

Aníbal posó junto a su hija, quien lució su pancita de embarazada

El menú, bien argentino, incluyó una picada, choripanes, asado y parrillada, apostando al sabor local y al disfrute compartido. Al momento crucial de soplar las velitas, Sofía eligió un clásico nacional: un rogel como torta de cumpleaños, que fue alcanzado cariñosamente por Aníbal, en otro gesto que reflejó la unión familiar y la importancia de los afectos en el momento que están viviendo.

Uno de los puntos más emotivos de la noche llegó gracias a Ramundo, quien se animó a tocar el piano y dedicarle a Sofía una versión a puro sentimiento de “Juntos a la par” de Pappo. La reacción fue inmediata: Sofía, visiblemente conmovida, se fundió en un abrazo con su pareja, celebrando no solo su cumpleaños, sino también la construcción del amor presente, la familia propia y el primer hijo que muy pronto llegará a este mundo. En otro instante, los presentes no dudaron en entonar juntos el eterno “Hasta que me olvides”, de Luis Miguel, cerrando la fiesta en una atmósfera de alegría y emoción compartida.

Cabito capturó algunos momentos de la fiesta de Sofía

Los futuros padres primerizos junto a Nicolás Peralta (Instagram)

La celebración no solo dejó postales de felicidad sino una fuerte señal de la nueva etapa que transitan Sofía y Santiago: rodeados de amigos entrañables, una familia unida y las expectativas puestas en la próxima llegada del bebé, la actriz muestra que los grandes momentos se tejen en pequeñas reuniones, canciones a coro y charlas sinceras. Sea en la televisión, en el escenario o en la intimidad de su hogar, la futura mamá elige apostar al amor y a los afectos, celebrando cada paso y cada año con convicción, gratitud y, sobre todo, mucha calidez.