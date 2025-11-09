Teleshow

El tierno baile entre Melody Luz y su hija Venezia: el video viral que hizo furor entre sus seguidores

La espontaneidad y el humor entre ambas generaron un sinfín de reacciones de alegría y emoción

El tierno baile de Melody Luz con su hija Venezia que fue furor en las redes (Video: Instagram)

Un video protagonizado por Melody Luz y su hija Venezia, de dos años y cuatro meses, captó la atención de cientos de seguidores en redes sociales. En la grabación, la bailarina aparece bailando junto a la pequeña al ritmo de la canción infantil “Abejita chiquitita”, mientras la niña imita los movimientos de su madre con gestos llenos de ternura y complicidad. La publicación, acompañada por la frase “Las consecuencias de haber bailado todo mi embarazo”, generó una ola de comentarios y reacciones que celebraron la conexión entre madre e hija y el ambiente familiar que comparten.

La respuesta del público fue inmediata. Los usuarios destacaron la espontaneidad y el cariño que se percibe en la relación entre Melody y Venezia, llenando las redes de mensajes afectuosos y emoticones. La naturalidad con la que la pequeña sigue los pasos de su madre y la alegría que transmiten juntas se convirtieron en el centro de la conversación digital, reforzando la imagen de una familia unida y cercana a sus seguidores.

Melody Luz y su hija
Melody Luz y su hija Venezia Caniggia enternecieron con un divertido baile infantil (Instagram)

Unas semanas atrás, Alex Caniggia, pareja de Melody Luz y padre de Venezia, sumó un toque de humor a la dinámica familiar. El mediático compartió en sus historias imágenes de Melody y su hija, acompañadas de la pregunta: “¿Se viene el hermanito?”. En tono de broma, Caniggia afirmó: “Bueno, gente, quería contarles que sí, está embarazada. No es de comida. Está embarazada de cinco meses, del hermano de Vene”. La escena continuó con una pregunta dirigida a la pequeña: “Vene, se viene el hermanito, ¿qué pensás?”. Ante la insistencia, Melody Luz desmintió la noticia entre risas y con cierta timidez: “No estoy embarazada”, dijo dejando en claro que todo formaba parte de una broma. Caniggia, fiel a su estilo, siguió el juego y hasta inventó un nombre para el supuesto bebé: “Se viene el Giorgio, gente, por fin. Era la hora”. Mientras tanto, Venezia, ajena a la conversación, disfrutaba de su comida, lo que motivó otro comentario humorístico de su padre: “Vene quiere comer, no le importa nada”. La ocurrencia generó nuevas reacciones entre los seguidores, quienes alternaron entre la duda y la risa ante la posibilidad de un nuevo integrante en la familia.

En paralelo a estos momentos familiares, Melody mantuvo su actividad profesional con una reciente presentación artística en Rosario. Alex Caniggia acompañó a la bailarina en su viaje y compartió imágenes del evento, expresando su apoyo con mensajes como: “Con todo mi mujer hermosa, hoy la rompés toda”. Durante la estadía en el hotel, Caniggia grabó a Melody mientras se preparaba para la función, preguntándole en tono distendido si estaba nerviosa o concentrada. Ella respondió con sinceridad: “Ahora sí, un poco, estoy concentrada, estoy tranquila en eso. No me chu...un huevo”. El intercambio, compartido en redes, incluyó una encuesta dirigida a los seguidores sobre el estado de ánimo de la bailarina antes de salir al escenario.

Alex Caniggia propuso tener un
Alex Caniggia propuso tener un segundo hijo con Melody Luz: “¿Se viene Giorgio?” (Instagram)

Tras la función, Caniggia publicó una fotografía del espectáculo junto a un mensaje de orgullo y admiración hacia Melody Luz: “Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón. Te amo, la rompiste toda”. Melody, por su parte, reposteó la imagen y respondió: “Lo mismo digo de vos mi amor, te banco en todos los países que te toque conquistar, te amo”. Al día siguiente, la pareja compartió una imagen disfrutando juntos en el hotel, reforzando la imagen de una familia reconciliada y en armonía.

Las publicaciones recientes de la pareja reflejan una dinámica familiar marcada por el humor, el apoyo mutuo y la cercanía. Las imágenes y mensajes intercambiados en redes sociales muestran a Melody Luz y Alex Caniggia acompañándose en sus proyectos y celebrando los logros personales y familiares, mientras su hija Venezia se convierte en el centro de atención y afecto.

