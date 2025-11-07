Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

Lissa Vera habló del regreso de Bandana y del caso de Lowrdes

Dos semanas atrás, se vivieron horas de máxima tensión luego de que la mamá de Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, denunciara que la cantante se encontrara desaparecida y secuestrada por Leandro Esteban García Gómez, su pareja con antecedentes de violencia de género. En medio de esta situación, Lissa Vera, su compañera de Bandana y amiga, tomó la voz cantante, lo que generó problemas entre ambas.

Lissa, mientras estaba en la peluquería, estuvo en un móvil con Los Profesionales de Siempre (El Nueve). “La verdad que muy bien, estamos muy entusiasmadas, las chicas quieren viajar, ya se quieren venir, charlamos un montón de cosas, tema vestuario, maquillaje, como nos vamos a organizar, con quienes vamos a vestirnos y esas cosas. También charlamos un poco de como estamos cada una con nuestras vidas, siempre hacemos un momento de terapia”, comenzó diciendo acerca del regreso de Bandana, la banda que fue ícono en los años 2000.

Consultada sobre el reencuentro con Lourdes dentro del grupo, Lissa aclaró que no fue la primera vez que conversaron tras los episodios públicos y denuncias que atravesaron: “No, no, no, ya nos hemos hablado otras veces. Lo que pasa entre nosotras, por lo menos en el grupo y entre Lourdes y yo, es que hay un cariño genuino y más allá de todo lo que hemos pasado, se entiende que en el fondo hay amor de verdad. A veces te puede gustar o no, pero es un cariño real. Así que ayer en diez minutos nos juramos amor eterno y estamos bien”.

El regreso de Bandana está pactado para el 23 de noviembre

Vera abordó además el modo en que, como madre y amiga, acompañó a Lourdes ante situaciones difíciles: “Decidí actuar en aquel momento, porque yo tengo dos hijas y me gustaría que, si les sucede algo a sus amigas, hagan lo mismo que yo. Así que desde ese lado la entendí a Mabel en su momento y sé que está pasando una situación dolorosa, porque hubo ahí un vínculo, más allá de que fue muy nocivo. Duele, no deja de doler. Yo la acompaño y las chicas la acompañan también en todo este proceso”.

Para Lissa, la música y la vuelta de Bandana cumplen un papel importante en el bienestar de su compañera: “Ella se está apoyando mucho en lo que ama hacer, que es cantar, que es Bandana. Como un retorno milagroso, de alguna manera, que la ayudó a plantarse como la conocemos siempre, como la conocemos todos”.

Sobre el apoyo y el acompañamiento en este proceso, Lissa explicó: “Siempre traté de acompañarla después de haber salido al frente con la espada, acompañarla desde el silencio. Y hoy, bueno, me tomé el trabajo de hablar con ustedes porque creo que la apoyo en todo esto que está haciendo”.

Lissa Vera recordó y felicitó a Lowrdez Fernández (Video: Instagram)

Días atrás, Fernández se animó a volver a los escenarios, y no sólo se trató de un reecuentro cara a cara con su público, sino que confirmó su reconciliación con Lissa, hecho largamente esperado por los fanáticos de la banda creada en PopStar.

Mientras la melodía de “Creo en mí” —la poderosa canción de Natalia Jiménez— resonaba en el teatro, Lourdes encontraba en la letra una especie de salvavidas. “No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo, no me arrastro nunca más”, entonó, y durante algunos minutos quien la escuchaba comprendió que esa letra tenía otro peso. El show, claro, fue la previa de la presentación de los A-Teens en el país, que transformó a la platea en una gran pista de baile de fines de los ‘90.

Discusiones, enojos, y desde afuera, la incertidumbre. Hasta que allí, sobre el escenario, la artista destacó que “la invité a cantar, pero se sentía mal”, y con esa mención transformó sus palabras en puente. Fue un guiño público. La gente no tardó en captar el gesto y en agradecer este presente.

No quedó ahí. Lissa Vera recogió el mensaje y, desde la distancia de las redes sociales, contestó: “Hermoso verte brillar. la próxima estaré ahí, te amo”.