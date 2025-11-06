Teleshow

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

La actriz utilizó sus redes para desmentir a la conductora de SQP sobre los rumores sobre su viaje a Milán junto al futbolista. El video con el que la confrontó

Guardar
El video publicado por la actriz muestra a Mauro Icardi en pleno tratamiento médico para su rodilla en Milán (Video: X/chinasuarez)

El ida y vuelta entre la China Suárez y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo, esta vez con una respuesta directa y sin filtros de la actriz. Después de su viaje a Milán, donde acompañó hace algunos días a Mauro Icardi en su recuperación física, la artista compartió un video en el que se ve al futbolista en pleno tratamiento y lanzó una dura frase dirigida a la conductora de SQP (América TV).

“Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, ¿no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables”, escribió la actriz de Hija del Fuego y En El Barro en X (anteriormente Twitter).

En el clip que acompaña la publicación, se observa a un fisioterapeuta trabajando sobre la pierna tatuada del delantero del Galatasaray, mientras charla en italiano y le aplica agujas para recuperar su rodilla de la mejor manera posible. Con ese corto pero concreto video, la intérprete buscó dejar en evidencia que el viaje tuvo un fin médico y no recreativo, como se había sugerido.

La China Suárez respondió con
La China Suárez respondió con ironía a Yanina Latorre tras las críticas sobre su viaje a Milán con Mauro Icardi

Horas antes, Yanina Latorre había revelado en su programa de radio en El Observador que el equipo turco donde milita el goleador no estaría conforme con las actitudes del futbolista. “El club está enojado, le llamó la atención varias veces porque se tomó vacaciones en sus días libres. En vez de quedarse a recuperarse, se fue a Milán con la China. Que lo haga, pero que no lo muestre, así uno no se entera”, aseguró la periodista.

Según Latorre, el Galatasaray le habría marcado su descontento a Icardi por la exposición de sus viajes y publicaciones en redes. “Icardi muestra todo lo que hace, y al club no le gusta la actitud. Tiene todos los boletos para que no le renueven el contrato”, agregó.

Lejos de dejar pasar los dichos, la actriz decidió responder públicamente con ironía y contundencia, subrayando que el motivo del viaje fue médico. Además, aprovechó para recordar antiguas versiones que la “angelita” había difundido sobre su vida personal. Su mensaje rápidamente se volvió viral, con miles de likes y comentarios de apoyo de sus seguidores. Algunos destacaron el tono sarcástico del posteo, mientras otros celebraron que saliera a desmentirla.

Yanina Latorre había dado supuestos detalles sobre la visita de las hijas de Icardi a la mansión de Nordelta e impulsó los rumores sobre un supuesto embarazo (Video: Infama, América TV)

Sobre los rumores de embarazo, cabe recordar que durante su paso por Infama en abril, Yanina contó que las hijas del jugador, durante una visita a la mansión de Nordelta (mejor conocida como “la casa de los sueños”), observaron que uno de los cuartos estaba cerrado. La reacción de la China no habría pasado desapercibida. “Acá no pueden entrar hoy. Tenemos una sorpresa para dentro de poco. Tu papá ya les va a explicar”, habría dicho la actriz a las niñas, según la información revelada por la panelista en el ciclo de América TV.

Latorre remarcó que las niñas recorrieron la casa y, al encontrarse con la puerta cerrada, preguntaron si podían entrar. Fue entonces cuando surgió la afirmación de Laura Ubfal que terminó de encender las alarmas: “Porque es el cuarto del bebé”, sentenció la periodista, desatando la euforia en el estudio.

Según relató Yanina, los hijos de la China llamarían “papá” a Icardi, información que aportaron las propias niñas en una conversación que trascendió. La sorpresa de la conductora del ciclo fue inmediata: “¡No! ¿Qué?”, exclamó Marcela Tauro al escuchar que los pequeños ya integraban a Icardi como una figura paterna. Además, deslizó la posibilidad de que la sorpresa pudiera conocerse en un lapso breve de tiempo, aunque finalmente ese anuncio nunca existió realmente.

Temas Relacionados

China SuárezYanina LatorreMauro IcardiWanda Nara

Últimas Noticias

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Una emotiva eliminación se vivió en la cuarta temporada del reality culinario. El mensaje con el que se despidió y su deseo de una revancha. El momento

Quién fue el tercer eliminado

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

Ángel de Brito y Yanina Latorre aseguraron en LAM que la modelo regresaría a Inglaterra para reunir a toda la familia. Su palabra

Valu Cervantes habría renunciado a

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

La cantante detalló los servicios exclusivos que reciben sus mascotas para asegurar su bienestar incluso cuando se encuentra fuera del país. El video

María Becerra enumeró los cuidados

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

La actriz compartió imágenes desde Bayahíbe, República Dominicana, donde se mostró junto al mar, recibiendo elogios de sus seguidores

Flor Peña, de relax y

Bizarrap estrenó con Daddy Yankee la BZRP Music Session #0/66: “Este es el sueño más grande de todos”

El esperado regreso del puertorriqueño no solo rompió récords de reproducciones, sino que también marcó un nuevo capítulo en la serie de sesiones. La emoción del productor

Bizarrap estrenó con Daddy Yankee
DEPORTES
“Sos un botón”: el ataque

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

TELESHOW
Quién fue el tercer eliminado

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

Bizarrap estrenó con Daddy Yankee la BZRP Music Session #0/66: “Este es el sueño más grande de todos”

INFOBAE AMÉRICA

Neurosis, deseo insatisfecho y la

Neurosis, deseo insatisfecho y la trampa del entretenimiento: qué significa hoy vivir en el aburrimiento

“Antisemitismo virtuoso”: Eva Illouz conmueve con su ensayo sobre el giro moral de la izquierda ante Hamás

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral