La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

El video publicado por la actriz muestra a Mauro Icardi en pleno tratamiento médico para su rodilla en Milán (Video: X/chinasuarez)

El ida y vuelta entre la China Suárez y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo, esta vez con una respuesta directa y sin filtros de la actriz. Después de su viaje a Milán, donde acompañó hace algunos días a Mauro Icardi en su recuperación física, la artista compartió un video en el que se ve al futbolista en pleno tratamiento y lanzó una dura frase dirigida a la conductora de SQP (América TV).

“Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, ¿no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables”, escribió la actriz de Hija del Fuego y En El Barro en X (anteriormente Twitter).

En el clip que acompaña la publicación, se observa a un fisioterapeuta trabajando sobre la pierna tatuada del delantero del Galatasaray, mientras charla en italiano y le aplica agujas para recuperar su rodilla de la mejor manera posible. Con ese corto pero concreto video, la intérprete buscó dejar en evidencia que el viaje tuvo un fin médico y no recreativo, como se había sugerido.

La China Suárez respondió con ironía a Yanina Latorre tras las críticas sobre su viaje a Milán con Mauro Icardi

Horas antes, Yanina Latorre había revelado en su programa de radio en El Observador que el equipo turco donde milita el goleador no estaría conforme con las actitudes del futbolista. “El club está enojado, le llamó la atención varias veces porque se tomó vacaciones en sus días libres. En vez de quedarse a recuperarse, se fue a Milán con la China. Que lo haga, pero que no lo muestre, así uno no se entera”, aseguró la periodista.

Según Latorre, el Galatasaray le habría marcado su descontento a Icardi por la exposición de sus viajes y publicaciones en redes. “Icardi muestra todo lo que hace, y al club no le gusta la actitud. Tiene todos los boletos para que no le renueven el contrato”, agregó.

Lejos de dejar pasar los dichos, la actriz decidió responder públicamente con ironía y contundencia, subrayando que el motivo del viaje fue médico. Además, aprovechó para recordar antiguas versiones que la “angelita” había difundido sobre su vida personal. Su mensaje rápidamente se volvió viral, con miles de likes y comentarios de apoyo de sus seguidores. Algunos destacaron el tono sarcástico del posteo, mientras otros celebraron que saliera a desmentirla.

Yanina Latorre había dado supuestos detalles sobre la visita de las hijas de Icardi a la mansión de Nordelta e impulsó los rumores sobre un supuesto embarazo (Video: Infama, América TV)

Sobre los rumores de embarazo, cabe recordar que durante su paso por Infama en abril, Yanina contó que las hijas del jugador, durante una visita a la mansión de Nordelta (mejor conocida como “la casa de los sueños”), observaron que uno de los cuartos estaba cerrado. La reacción de la China no habría pasado desapercibida. “Acá no pueden entrar hoy. Tenemos una sorpresa para dentro de poco. Tu papá ya les va a explicar”, habría dicho la actriz a las niñas, según la información revelada por la panelista en el ciclo de América TV.

Latorre remarcó que las niñas recorrieron la casa y, al encontrarse con la puerta cerrada, preguntaron si podían entrar. Fue entonces cuando surgió la afirmación de Laura Ubfal que terminó de encender las alarmas: “Porque es el cuarto del bebé”, sentenció la periodista, desatando la euforia en el estudio.

Según relató Yanina, los hijos de la China llamarían “papá” a Icardi, información que aportaron las propias niñas en una conversación que trascendió. La sorpresa de la conductora del ciclo fue inmediata: “¡No! ¿Qué?”, exclamó Marcela Tauro al escuchar que los pequeños ya integraban a Icardi como una figura paterna. Además, deslizó la posibilidad de que la sorpresa pudiera conocerse en un lapso breve de tiempo, aunque finalmente ese anuncio nunca existió realmente.