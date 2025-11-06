Teleshow

Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: “Me molesta la gente que la critica”

En el podcast “Más minas que mamás”, la influencer y Vicky Gils tuvieron un divertido contrapunto sobre La Noche de Brujas

Guardar
Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: "Me molesta muchísimo la gente que lo critica"

Halloween se instaló en el podcast “Más minas que mamás” cuando Juana Repetto y Vicky Gils expusieron sus posturas opuestas sobre la popular celebración. Cinco días después de la fecha, ambas compartieron anécdotas y argumentos en un intercambio que combinó humor y una buena dosis de ironía, reflejando la diversidad de opiniones que Halloween genera en la sociedad argentina.

El debate se encendió cuando Juana Repetto, actriz y referente de maternidad, expresó su fastidio hacia quienes rechazan la festividad: “Me molesta muchísimo la gente que critica Halloween.” Sin dudarlo, Vicky Gils se identificó con ese grupo: “Soy yo”, respondió, marcando el tono distendido de la charla. Repetto, lejos de ceder, profundizó en su defensa de la celebración y cuestionó el argumento de que Halloween es una fiesta “yanqui”. “Es como si Papá Noel fuese un gaucho de La Pampa. Porque Halloween, qué fiesta oscura, eso es mentira, es una fiesta yanqui. Te repito, Papá Noel, sos el gauchito Gil, boluda”, lanzó, mezclando comparaciones culturales y su característico humor.

La conversación derivó en anécdotas personales y comparaciones entre costumbres argentinas y extranjeras. Mientras repasaba algunas fotos de sus hijos caracterizados y se alababa a sí misma diciendo “Me lucí, ¿no?“, Repetto recordó su experiencia desde que se mudó y, entre risas, mencionó: “Yo la verdad es que hasta que no me mudé a vivir, sorry, Remy y Pili, white people from West.” Gils intervino para precisar con ironía: “Zona Norte, Gordi”, manteniendo el tono coloquial que caracteriza al podcast.

Toribio y Belisario en Halloween,
Toribio y Belisario en Halloween, vestidos de Chucky

El relato de Vicky Gils sobre su relación con Halloween aportó uno de los momentos más llamativos del episodio. “A mí lo que me pasa fue así: fanática de Halloween, año siguiente con Fernando nos vamos al mismo lugar donde habíamos vivido en Miami y digo: Este año voy a hacer la mejor casa de todo el barrio. Me compré por Amazon uno de esos inflables que le metés ahí y que están al frente.” Mientras Repetto imitaba los movimientos de los muñecos inflables, Gils continuó: “Me llega a la puerta de casa el inflable, una amiga me dice: Che, boluda, ¿vos te diste cuenta lo que compraste? Y le digo: No. Me dice: Compraste la parca. La muerte. Lo devolví, pero ya sentía que me había llegado la energía de la parca. Lo cambié por un fantasma, compré el fantasma, lo puse el día siguiente y se enfermó Fernando. Y desde ahí, que dije: Tener vibras, energías que conecten con la muerte en mi hogar o con los chicos, como que no me gusta. Pasamos con lo otro. Me cagué Halloween. Un poco estoy para festejar Holyween.”

La mención a “Holywins”, una alternativa católica a Halloween, sorprendió a Repetto, quien preguntó: “¿Qué es eso? ¿No sabías eso? Está Halloween y Holy de Santo, Wins. Gana lo católico, Holywins. Es como la contra de Halloween católico. Y se disfrazan de santos. Me bajé Halloween y dije: Ya está, listo”, concluyó Gils, relatando su giro hacia celebraciones religiosas tras su experiencia con la decoración temática.

El intercambio cerró con una reflexión compartida sobre la complejidad de los debates culturales en torno a las festividades. Repetto, tras escuchar la historia de su compañera, reconoció la dificultad de encontrar una postura única sobre el tema.

Más allá de su participación en el podcast, Juana Repetto se ha consolidado como una voz influyente en temas de maternidad y autenticidad. Según relató, su decisión de convertirse en madre soltera mediante inseminación asistida marcó un antes y un después en su vida: “Sin duda la mejor decisión que tomé en mi vida, Toro es la persona más espectacular que conozco en el mundo.” Su testimonio ha inspirado a muchas mujeres a tomar decisiones basadas en el deseo y la convicción personal, consolidando su lugar como referente en la conversación pública sobre maternidad.

El contrapunto entre Repetto y Gils sobre Halloween dejó en claro que, cuando se trata de tradiciones y creencias, las respuestas suelen ser complejas y personales.

Temas Relacionados

HalloweenJuana RepettoVicky GilsPodcast Más minas que mamásMaternidadHolywinsTradiciones culturales en Argentina

Últimas Noticias

En el Día de la Cumbia Santafesina, Cacho Deicas eligió su tema preferido de Los Palmeras

El popular músico fue consultado por Desafío sin Miedo para descubrir cuál, de su exitoso repertorio, es su tema favorito. El video

En el Día de la

Lourdes Fernández evalúa ser querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

Su abogado contó que la cantante de Bandana estaría decidida a intervenir formalmente en el proceso judicial por violencia de género, lo que le permitirá aportar pruebas y declarar, mientras el acusado permanece detenido bajo prisión preventiva

Lourdes Fernández evalúa ser querellante

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Durante un encuentro con mujeres de negocios en La Falda, la empresaria compartió su experiencia y entregó varios tips para generar confianza con las clientas

Los consejos de Pampita para

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

El exdelantero de River Plate subió una misteriosa foto desde el aeropuerto y generó preguntas respecto a su participación en el reality de cocina

Maxi López habría vuelto a

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

El humorista confirmó en Puro show su divorcio de Felicitas Isse Moyano, madre de sus cuatro hijos, y el comienzo de una nueva historia

Pachu Peña se separó tras
DEPORTES
Independiente Rivadavia está con 10

Independiente Rivadavia está con 10 jugadores, pero vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Luis Suárez recibió una nueva sanción disciplinaria y se perderá un partido clave con el Inter Miami de Messi: el motivo

Del cruce de “alta tensión” entre un jugador y su DT al festejo de gol de Lautaro Martínez en el Inter: las perlitas de la Champions

Messi dijo que el fútbol “tiene fecha de caducidad” y habló de su costado empresarial: “De a poco me voy metiendo”

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

TELESHOW
En el Día de la

En el Día de la Cumbia Santafesina, Cacho Deicas eligió su tema preferido de Los Palmeras

Lourdes Fernández evalúa ser querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

INFOBAE AMÉRICA

Mamuts lanudos en lugares inesperados:

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump dijo que Estados Unidos evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado