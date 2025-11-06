Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: “Me molesta la gente que la critica”

Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: "Me molesta muchísimo la gente que lo critica"

Halloween se instaló en el podcast “Más minas que mamás” cuando Juana Repetto y Vicky Gils expusieron sus posturas opuestas sobre la popular celebración. Cinco días después de la fecha, ambas compartieron anécdotas y argumentos en un intercambio que combinó humor y una buena dosis de ironía, reflejando la diversidad de opiniones que Halloween genera en la sociedad argentina.

El debate se encendió cuando Juana Repetto, actriz y referente de maternidad, expresó su fastidio hacia quienes rechazan la festividad: “Me molesta muchísimo la gente que critica Halloween.” Sin dudarlo, Vicky Gils se identificó con ese grupo: “Soy yo”, respondió, marcando el tono distendido de la charla. Repetto, lejos de ceder, profundizó en su defensa de la celebración y cuestionó el argumento de que Halloween es una fiesta “yanqui”. “Es como si Papá Noel fuese un gaucho de La Pampa. Porque Halloween, qué fiesta oscura, eso es mentira, es una fiesta yanqui. Te repito, Papá Noel, sos el gauchito Gil, boluda”, lanzó, mezclando comparaciones culturales y su característico humor.

La conversación derivó en anécdotas personales y comparaciones entre costumbres argentinas y extranjeras. Mientras repasaba algunas fotos de sus hijos caracterizados y se alababa a sí misma diciendo “Me lucí, ¿no?“, Repetto recordó su experiencia desde que se mudó y, entre risas, mencionó: “Yo la verdad es que hasta que no me mudé a vivir, sorry, Remy y Pili, white people from West.” Gils intervino para precisar con ironía: “Zona Norte, Gordi”, manteniendo el tono coloquial que caracteriza al podcast.

Toribio y Belisario en Halloween, vestidos de Chucky

El relato de Vicky Gils sobre su relación con Halloween aportó uno de los momentos más llamativos del episodio. “A mí lo que me pasa fue así: fanática de Halloween, año siguiente con Fernando nos vamos al mismo lugar donde habíamos vivido en Miami y digo: Este año voy a hacer la mejor casa de todo el barrio. Me compré por Amazon uno de esos inflables que le metés ahí y que están al frente.” Mientras Repetto imitaba los movimientos de los muñecos inflables, Gils continuó: “Me llega a la puerta de casa el inflable, una amiga me dice: Che, boluda, ¿vos te diste cuenta lo que compraste? Y le digo: No. Me dice: Compraste la parca. La muerte. Lo devolví, pero ya sentía que me había llegado la energía de la parca. Lo cambié por un fantasma, compré el fantasma, lo puse el día siguiente y se enfermó Fernando. Y desde ahí, que dije: Tener vibras, energías que conecten con la muerte en mi hogar o con los chicos, como que no me gusta. Pasamos con lo otro. Me cagué Halloween. Un poco estoy para festejar Holyween.”

La mención a “Holywins”, una alternativa católica a Halloween, sorprendió a Repetto, quien preguntó: “¿Qué es eso? ¿No sabías eso? Está Halloween y Holy de Santo, Wins. Gana lo católico, Holywins. Es como la contra de Halloween católico. Y se disfrazan de santos. Me bajé Halloween y dije: Ya está, listo”, concluyó Gils, relatando su giro hacia celebraciones religiosas tras su experiencia con la decoración temática.

El intercambio cerró con una reflexión compartida sobre la complejidad de los debates culturales en torno a las festividades. Repetto, tras escuchar la historia de su compañera, reconoció la dificultad de encontrar una postura única sobre el tema.

Más allá de su participación en el podcast, Juana Repetto se ha consolidado como una voz influyente en temas de maternidad y autenticidad. Según relató, su decisión de convertirse en madre soltera mediante inseminación asistida marcó un antes y un después en su vida: “Sin duda la mejor decisión que tomé en mi vida, Toro es la persona más espectacular que conozco en el mundo.” Su testimonio ha inspirado a muchas mujeres a tomar decisiones basadas en el deseo y la convicción personal, consolidando su lugar como referente en la conversación pública sobre maternidad.

El contrapunto entre Repetto y Gils sobre Halloween dejó en claro que, cuando se trata de tradiciones y creencias, las respuestas suelen ser complejas y personales.