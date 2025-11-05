Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Los looks de la avant premiere de Yiya: brillo, estilo y elegancia en una noche que reunió a grandes figuras (RSFotos)

El caso de Yiya Murano, conocida como “La envenenadora de Monserrat”, vuelve a cobrar vida en la pantalla con una de las producciones más esperadas del año. La nueva serie Yiya, una creación original de Flow junto a Kuarzo e Idealismo Contenidos, propone un retrato humano, psicológico y profundamente inquietante de una de las mujeres más enigmáticas de la historia criminal argentina. Con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas interpretando a la protagonista en dos etapas de su vida, la miniserie recorre desde su juventud como prestamista hasta los hechos que la convirtieron en la primera asesina serial condenada del país.

Este martes por la noche, la avant premiere en La Rural reunió al elenco, equipo técnico y figuras del espectáculo en una gala donde la expectativa y la moda fueron protagonistas. Actores, directores y productores desfilaron por la alfombra con estilos que oscilaron entre la elegancia clásica y la audacia contemporánea.

El elenco de Yiya celebró la avant premiere con una noche de brillo, talento y moda en La Rural (Foto: RS Fotos)

Julieta Zylberberg, protagonista de Yiya, deslumbró con un look total black de inspiración vanguardista

El elenco principal está encabezado por Zylberberg, Banegas y Pablo Rago, en el papel de un periodista que intenta desentrañar la verdad detrás de los asesinatos. Los acompañan Mónica Antonópulos, Laura Novoa, Diego Cremonesi, Cecilia Dopazo, Boy Olmi y Malena Narvay, bajo la dirección de Mariano Hueter y con guion de Marcos Carnevale. La serie cuenta con cinco episodios de media hora y un documental especial que profundiza en los aspectos menos conocidos del caso.

La gran protagonista de la noche fue Julieta Zylberberg, quien asistió acompañada de su pareja, Daniel Katz. La actriz —que interpreta a Yiya en su versión más joven— apostó por un total look negro con guiños vanguardistas: un mono con recortes cut out, cuello drapeado y mangas largas que dejaban al descubierto los hombros, completado con botas al tono y lentes de sol oscuros que aportaron un toque misterioso y cinematográfico. Su outfit transmitió fuerza, elegancia y una estética contemporánea que dialoga con el tono psicológico de la serie.

Con un mono de recortes cut out y gafas oscuras, Julieta Zylberberg fue una de las más fotografiadas de la noche

La actriz, que interpreta a Yiya Murano joven, combinó elegancia y misterio en la alfombra junto a Daniel Katz

Actores, directores y productores se unieron en la presentación de una de las series más esperadas del año. El abrazo de Juana Viale y Laura Novoa

Cristina Banegas encarnará a Yiya en su versión adulta y brilló con un look que combinó color, textura y autenticidad

Cristina Banegas, quien interpreta a Yiya Murano en su etapa adulta, eligió un pañuelo estampado en tonos fucsias y rojos como base de su outfit, con un abrigo negro de terciopelo. Fiel a su impronta artística, combinó texturas y colores con una elegancia relajada y un toque bohemio. Su look fue una declaración de personalidad y autenticidad, muy en sintonía con su trayectoria y su manera de habitar cada personaje.

Juana Viale impactó con un traje sastrero rosa pastel y reafirmó su título de referente de estilo

Con su look minimalista y elegante, Juana fue una de las invitadas más destacadas del estreno de Yiya

La conductora optó por un conjunto de inspiración ejecutiva que combinó feminidad y sofisticación

Entre las grandes figuras invitadas también se destacó Juana Viale, que volvió a confirmar su lugar como ícono de estilo en cada evento al que asiste. Juana apostó por un traje sastrero rosa pastel, compuesto por chaleco, pantalón de corte recto y blazer a tono, que combinó con una blusa blanca y zapatos claros. Su pelo recogido en una cola alta y su maquillaje natural completaron un look elegante, minimalista y moderno, que equilibró lo femenino con lo ejecutivo.

Pablo Rago eligió un look total black clásico, sobrio y elegante

El actor, parte del elenco principal, acompañó el espíritu dramático de la serie con un outfit sin excesos

Otro de los presentes fue Pablo Rago, quien interpreta a un periodista clave dentro de la historia. El actor se inclinó por un total black clásico, con camisa y pantalón en el mismo tono, demostrando sobriedad y una elegancia simple. Sin excesos ni estridencias, su presencia acompañó el espíritu más serio de la serie, centrada en la investigación y el drama psicológico.

Monna Antonópulos se llevó las miradas con un conjunto blanco de encaje y transparencias

La actriz combinó lo romántico y lo atrevido con una propuesta moderna y sensual

Monna Antonópulos, parte del elenco principal, sorprendió con uno de los looks más audaces de la noche: un conjunto blanco de encaje, compuesto por un crop top estructurado y pantalones semitransparentes con lazos en los tobillos. La combinación entre lo romántico y lo atrevido generó impacto visual y demostró su sello personal, siempre entre lo artístico y lo sensual.

Laura Novoa brilló con un vestido largo azul eléctrico y escote en “V"

Sofisticada y natural, la actriz fue una de las más elegantes de la avant premiere

Su look clásico y su actitud relajada destacaron entre los estilos más refinados

Por su parte, Laura Novoa optó por un estilo más clásico y sofisticado, con un vestido largo azul eléctrico de escote en “V” y falda con volumen. El brillo sutil de la tela satinada y su peinado lateral le dieron un aire de elegancia natural. Fue una de las elecciones más refinadas de la velada, ideal para un evento de gala sin perder comodidad.

Malena Narvay apostó por un diseño negro ajustado con aberturas, moderno y glamoroso

La actriz sumó guantes largos y labios rojos para un look poderoso

El toque de vanguardia lo aportó Malena Narvay, quien eligió un vestido negro de corte ajustado con aberturas estratégicas, que destacaba por su diseño moderno y sensual. Combinó la prenda con guantes largos al tono, zapatos con plataforma y labios rojos intensos. Su look equilibró el glamour con una actitud poderosa, destacando entre los más fashionistas de la noche.

Boy Olmi lució un look entre lo bohemio y lo elegante, con saco blanco y chaleco de puntos

El actor eligió una propuesta relajada y sofisticada, fiel a su estilo personal

Entre los hombres, Boy Olmi apostó por un estilo elegante y relajado con un saco blanco, camisa abierta y chaleco de puntos sobre pantalones oscuros. Fiel a su estilo, sumó un toque artístico con un look que fusiona lo bohemio con lo sofisticado. Su elección reflejó comodidad sin perder presencia, ideal para una noche de estreno.

Diego Cremonesi eligió un look entre lo formal y lo casual, con saco azul y zapatillas celestes

Diego Cremonesi, otro de los actores del elenco, lució un saco azul eléctrico con camisa blanca, jeans oscuros y zapatillas celestes. Su outfit fue uno de los más descontracturados, con una mezcla entre lo formal y lo casual que reflejó naturalidad y frescura. Su elección lo posicionó como uno de los más auténticos de la velada.

Cecilia Dopazo deslumbró con un conjunto de satén violeta, uno de los más llamativos de la noche

Su look fue una apuesta vibrante que reflejó fuerza y delicadeza a la vez

Cecilia Dopazo, en tanto, se robó las miradas con un conjunto violeta de satén, formado por una camisa amplia y una falda larga con cintura marcada. La textura brillante del tejido y el color intenso hicieron de su look uno de los más elegantes y vibrantes del evento. Llevó el cabello recogido y un maquillaje suave que realzó su luminosidad, logrando una combinación de fuerza y delicadeza.

El director Mariano Hueter optó por un look casual y relajado con campera de jean y remera blanca

El director de la serie, Mariano Hueter, eligió un estilo casual con campera de jean, remera blanca y pantalón oscuro, mostrando un perfil más relajado pero acorde a la ocasión. Su look reflejó la comodidad del detrás de escena sin descuidar la prolijidad.

El Purre apostó por un look rocker con chaqueta de cuero y jeans oscuros

El actor y músico sumó un aire vintage que marcó su estilo personal

Entre las presencias jóvenes, José Giménez Zapiola “El Purre” se destacó con un look rebelde y vintage, inspirado en los años noventa: chaqueta de cuero negra, remera estampada y jeans oscuros. El actor y músico sumó cinturón y botas, completando un estilo rocker moderno que se alineó con su personalidad artística.

Violeta Narvay lució un conjunto sobrio y elegante en tonos negros y grises

Violeta Narvay, hermana menor de Malena, apostó por un look sobrio y elegante, con pantalón negro, blazer y blusa de tonos grises. Su outfit monocromático fue una apuesta segura y sofisticada, ideal para quienes prefieren la elegancia sin estridencias.

Fabio Aste combinó un chaleco bordó con camisa negra, logrando un look teatral y clásico

Fabio Aste eligió un chaleco bordó sobre camisa negra y pantalón oscuro, combinando colores cálidos y sobrios. Su look clásico con un toque de distinción aportó un aire teatral, propio de su trayectoria en el mundo escénico.

Rocío Igarzábal fue de las más chic con un mini vestido negro y blazer gris

Rocío Igarzábal, en tanto, fue una de las más chic de la noche con un mini vestido negro strapless que combinó con un blazer gris sobre los hombros, botas altas al tono y una cartera pequeña. Su peinado recogido con raya al medio y maquillaje natural completaron un estilo elegante y moderno, muy en línea con su perfil artístico actual.

Marcos Carnevale, guionista y productor, eligió un look total black relajado y sobrio

Con jeans y zapatillas, combinó elegancia y comodidad

Entre los creativos detrás de la producción, Marcos Carnevale, guionista y productor, se mostró con un look total black, compuesto por remera, camisa y jeans oscuros, combinados con zapatillas. Su estilo relajado reflejó sobriedad y comodidad, marcando presencia sin necesidad de brillos ni accesorios.

El productor Martín Kweller, de Kuarzo, y Antonio Álvarez, director de Programación de Telecom Argentina/ Flow representaron a las productoras de Yiya

El productor Martín Kweller, de Kuarzo, y Antonio Álvarez, director de Programación de Telecom Argentina/ Flow, también se hicieron presentes en la avant premiere, representando a las dos compañías responsables de la realización y distribución de Yiya. Ambos optaron por looks elegantes y coordinados en tonos azulados: Kweller eligió un traje azul marino con camisa al tono y mocasines, mientras que Álvarez combinó un saco negro con camisa celeste y jeans oscuros.

Juan Colucho eligió un clásico infalible: traje negro y camisa blanca

Finalmente, Juan Colucho eligió un clásico infalible: traje negro con camisa blanca abierta al cuello, sumando un aire elegante pero informal, ideal para un evento de gala moderno.

Yiya combina elementos del true crime y el drama psicológico, situando al espectador entre los límites de la ambición, la manipulación y la moral. Con una puesta en escena que recrea el Buenos Aires de los años setenta y una estética cargada de tensión, Yiya no solo revisita los crímenes de Murano —quien ofrecía té con masitas envenenadas con cianuro a sus víctimas—, sino que también indaga en las pulsiones y contradicciones de una mujer marcada por su propio deseo de poder y reconocimiento.

