Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

Lali Espósito disfrutó de una experiencia gourmet en Chispa Bistró, el restaurante madrileño con Estrella Michelin del chef argentino Juan D’Onofrio (Video: Vogue España)

Lali Espósito fue la nueva invitada de la serie gastronómica de Vogue España, donde las celebridades se enfrentan a un menú sorpresa en algunos de los mejores restaurantes del mundo. En esta ocasión, la artista argentina visitó Chispa Bistró, el restaurante madrileño del chef Juan D’Onofrio, distinguido con una Estrella Michelin, y sus reacciones lo dijeron todo:

“¡Mmm! ¡Buenísimo! Un escándalo. ¡Buenísimo! Es lo único que me van a escuchar decir”, exclamó entre risas, aplaudiendo con entusiasmo mientras saboreaba los platos.

El video, que se volvió viral en pocas horas, muestra a una Lali relajada, divertida y completamente fascinada con cada propuesta del menú. “Siempre tengo hambre, siempre es un buen momento para comer algo”, bromeó al comenzar la experiencia, dejando en claro que estaba dispuesta a probarlo todo.

La cantante argentina compartió anécdotas sobre la comida y su infancia durante la serie gastronómica de Vogue España

El momento se volvió aún más especial cuando Lali descubrió que el chef también era argentino. “¿Compatriota, verdad?”, le preguntó al saludarlo. “Sí, de Buenos Aires”, respondió D’Onofrio. “¡Ah, porteño! ¡Porteños de ley!”, celebró ella, sonriendo. A partir de ahí, la charla fluyó con naturalidad entre risas, recuerdos y guiños nacionales. El primer plato, una reinterpretación del clásico vitello tonnato con trucha ahumada, la transportó directamente a su infancia.

“El vitel toné es algo que se come mucho en Argentina, sobre todo en las fiestas. Mi madre hace uno muy bueno, es muy respetado”, contó, mientras probaba la versión gourmet del chef. Entre plato y plato, Lali se animó a compartir recuerdos de su casa, los aromas familiares y las comidas de su infancia. “Mi madre era una tipa muy trabajadora, por ende, resolutiva. Tres hijos, muchos trabajos. En esa casa se resolvía la comida con cosas clásicas, pero riquísimas. La carne a la cacerola, las milanesas... Ese es el sabor de mi infancia, el sabor de la cocina de mi madre”. Además, se definió como “bastante clásica” con las bebidas: “Suelo ir al vino o al fernet con Coca. El vino es mi bebida. No soy tan de los cócteles, pero cuando la estrella de la noche es el trago, me animo”.

Uno de los momentos más comentados del video llegó cuando la cantante reveló que aprendió a cocinar gracias a su pareja, Pedro Rosemblat. “Debo admitir que con ayuda de mi chico, que sabe de cocina, he hecho hace poco risotto, cosa que no es fácil, y me ha salido bastante bien”, confesó. “Risotto verde, con espinacas. Todo con paciencia, el caldito, la manteca, el queso con ganas... y la verdad, me quedó muy bien”. Fiel a su humor, remató entre risas: “No te recibo tan mal si venís a mi casa”.

Lali reveló que aprendió a cocinar junto a su pareja Pedro Rosemblat y destacó su risotto verde con espinacas

Durante la cena, el chef presentó un plato inspirado en los callos a la vizcaína, una receta tradicional del norte de España, pero adaptada con sepia. Lali, que nunca había comido mondongo, se mostró intrigada. “Nunca lo probé, porque a mi mamá no le gustaba, pero estoy dispuesta”, dijo antes de probarlo. El resultado fue todo un éxito. “¡Mmm! ¡Juan! No les puedo decir lo rico que está esto. ¡Buenísimo!”, exclamó entusiasmada. La conversación derivó en una coincidencia futbolera: ambos son hinchas de River Plate. “Porque somos los dos de River”, bromeó el chef. “¡El más grande!”, completó ella, dándole la razón entre aplausos.

La charla sobre sabores y técnicas llevó a Lali a comparar la cocina con su propia profesión. “Al final, es como hacer un disco. La gente cree que uno graba doce canciones y listo, pero a veces hacés treinta para quedarte con las mejores doce. Siento que es un poco lo mismo: probar, ajustar, buscar la perfección”, reflexionó.

En otro tramo del video, la artista confesó que nada la impresiona a la hora de probar platos nuevos: “Nada me da mucha impresión. Hace unos años estuve en Hong Kong y comí serpiente. También había bichos... ahí dije ‘bueno, tengo un límite’. Pero me parece interesante probarlo todo y entender por qué lo cocinan así. Encuentro el sabor en todo”.

La artista se mostró abierta a probar nuevos sabores, desde callos a la vizcaína con sepia hasta postres innovadores

Cuando llegó el turno de los postres, Lali se declaró fanática absoluta de lo dulce. “Soy bastante de lo dulce y disfruto mucho el momento postre. A veces voy a un lugar solo a probar un postre que vi en Instagram. Capaz comí bárbaro, pero igual quiero algo dulce sí o sí”.

El chef la sorprendió con un helado de zapallito y flores de calabacín, una combinación que la desconcertó al principio: “Estaba juzgando muchísimo en mi cerebro el calabacín. Pero me convenciste, Juan. No es el postre que uno espera, y eso es lo que tiene de bueno”.

Finalmente, cerró la noche con un helado de apionabo y toffee de manzana ahumada, que calificó como “mega postre”: “Vendría solo a comerlo. Vale la pena hacer todo el camino para llegar a este postre. ¡Es impresionante!”, cerró.