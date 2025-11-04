Teleshow

Marley festejó el cumpleaños de Mirko con una fiesta al aire libre y la temática de su videojuego favorito

El conductor celebró el octavo año de vida de su hijo mayor con los amigos del niño y la tierna presencia de la pequeña Milenka

El festejo que armó Marley para el octavo cumpleaños de Mirko (Video: Instagram)

Marley celebró el octavo cumpleaños de su hijo Mirko con una fiesta al aire libre en un entorno familiar, marcada por juegos, emociones y la presencia de su círculo más cercano. La temática elegida en esta oportunidad fue la de Minecraft, el reconocido videojuego que fascina a niños y niñas en todo el mundo. Los globos verdes y marrones, la cartelería con el nombre de Mirko y los motivos decorativos de la mesa estuvieron inspirados en el universo pixelado del popular juego, otorgando un aire lúdico y moderno al evento.

Las imágenes del festejo registraron distintos momentos destacados de la jornada. En la primera, Mirko irradió energía con una sonrisa amplia, luciendo el cabello rubio despeinado y una camiseta blanca estampada con “California L.A. Varsity League 1986”, en medio de árboles y vegetación iluminados por la suave luz diurna, reforzando el clima distendido y festivo.

La segunda imagen muestra el corazón de la celebración: una galería techada de madera donde niños y adultos se congregaron alrededor de mesas decoradas por el universo Minecraft, con globos en tonos tierra y verdes, mientras los más chicos corrían y jugaban bajo la atenta mirada de los mayores. El ambiente festivo, la complicidad entre familiares y el dinamismo de los niños llenaron de vida el escenario. “¡El cumple de 8 de Mirko fue maravilloso! ¡La temática fue Minecraft y Mirko lo disfrutó muchísimo!”, escribió el conductor de Telefe en el pie del posteo.

La felicidad del cumpleañero en su día especial
Un inflable con pista de obstáculos fue uno de los entretenimientos de la tarde
La tierna foto familiar

Uno de los instantes más emotivos fue protagonizado por Marley y su hermana Milenka, quien aparece en brazos de su papá con un vestido blanco y vincha de flores, acompañada por un chupete y un muñeco de trapo. Mirko, algo más serio en esta ocasión y vestido con una camisa blanca con motivos, se ubicó cerca de la mesa principal donde la torta y las figuras temáticas mantenían la cohesión visual del Minecraft.

La complicidad entre Marley y Milenka, capturada en otra imagen, transmitió ternura: ambos sonrientes, la pequeña que cumplirá un aho en diciembre replicando el look blanco y floral, y el conductor guiñando afecto y protección. El momento del soplado de velitas reunió finalmente al padre y suis hijos frente a la torta decorada en sintonía con el videojuego; globos verdes y marrones, la cartelería y los deseos cumplidos bajo la atenta mirada familiar resumieron la esencia del festejo.

El costado más lúdico se vivió en el inflable, donde Mirko fue retratado en plena acción, grito de entusiasmo mediante, rodeado de amigos y con la luz del atardecer completando la alegría y la energía del cumpleaños.

La decoración estuvo pensada hasta el último detalle
El hijo mayor del conductor pasó la tarde con sus amigos
Marley celebró los 8 años de Mirko con una fiesta al aire libre (Foto: Instagram)

El octavo aniversario de Mirko no solo permitió mostrar el crecimiento del niño y el placer de disfrutar en familia, sino también el compromiso de Marley para acompañar a sus hijos en cada momento especial, sumando detalles y temáticas pensadas para ellos. El universo Minecraft, el juego compartido y la felicidad paterna convirtieron a la celebración en una tarde de recuerdos inolvidables, pensados para ser atesorados tanto por chicos como por grandes.

En el día de su cumpleaños, el conductor de Por el Mundo (Telefe) eligió las redes sociales para compartir la felicidad y la ternura de la fecha. “¡Ocho años! ¡No lo puedo creer!”, escribió, expresando la sorpresa y el orgullo de ver crecer a su hijo en todos los sentidos. Además, reveló uno de los detalles más dulces de la mañana: “Mirko quería desayuno en la cama, ¡así que 6.30 AM ahí estábamos! Feliz cumple a esta belleza de niño, tan buen hijo y tan buen hermano. ¡Te amamos!”. El texto acompañó un video que retrató el instante en que el festejo comenzaba, con una complicidad que solo padre e hijos pueden construir.

