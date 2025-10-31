Sofía Gonet expuso en Masterchef los secretos de su pasado con Homero Pettinato: “Ya me curé de espanto”

Sofi Gonet habló de Homero Pettinato

El escándalo sale de las redes y se mete, implacable, en la cocina más famosa de la televisión argentina. Sofía “La Reini” Gonet atraviesa días agitados en Masterchef Celebrity Argentina mientras intenta cautivar a los jurados. Y es en medio de ese panorama que su pasado rciente llega a la pantalla chica, ya que luego de ventilar su compleja relación con su exnovio, Homero Pettinato en redes sociales, es ahora en el reality donde se puso el tema sobre la mesa.

No fue suficiente con el hervidero de comentarios ni con sus publicaciones virales: ahora la influencer fue interpelada en el certamen, nada menos que frente a Wanda Nara, conductora del ciclo.

El set huele a especias, pero también a tensión. la también empresaria se acerca a la estación de “La Reini”. La voz es amable, curiosa, aunque no tanto como su mirada. Le comentó que pudo conocer a Homero gracias a un amigo en común, al dejar en el aire una pregunta tácita: ¿qué pasó entre ellos? ¿qué detalles están guardados de ese tumultuoso vínculo? Sofía, bajo los reflectores y con el filo de los cuchillos cerca, respondió con honestidad cortante: “Ya conté todo en TikTok”. Se refiere, por supuesto, a aquel video que recorrió las redes y donde reveló que la pasó realmente mal con Pettinato, arrastrando polémicos motivos a la opinión pública.

El descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato a dos semanas de su ruptura

Allí no ahorró palabras ni filtros. Mientras remueve su preparación, Sofía alza los ojos y dispara: “Lo último que quiero el día de hoy, en esta situación, es hablar del pelotudo de mi ex”. Es la furia mansa que apenas puede disimularse entre ollas y sartenes.

Ese fuego no es nuevo. Sofía publicó detalles insólitos de la convivencia: vivieron durante un tiempo con una rata porque Homero se negó a sacarla de la casa. Una escena absurda, dura, que deja huella en cualquier memoria. Pero hay más: Pettinato intentó usar la tarjeta de Gonet para comprarse un proyector caro sin su permiso. “Yo pagaba casi todo, incluso los viajes y las salidas”, contó la influencer en aquel video, al momenro de desenmascarar un desequilibrio profundo. Pero esto apenas araña la superficie.

En la crónica de desprolijidades, La Reini sumó relatos sobre los hábitos de higiene de Pettinato: comer en la cama, manchar las sábanas y no cambiarlas, limpiarse las manos en el pelo de ella. “No sólo yo organizaba todo; tampoco le interesaba ir a mis cumpleaños ni a ningún evento importante”, relató Gonet.

Homero Pettinato cruzó las declaraciones de Sofía Gonet

Cabe destacar que tras salir a las luz esas expresiones, Homero Pettinato negó cada una de esas acusaciones. Lo hizo sin titubeos, buscando despejar su nombre de las redes. Pero la reconciliación no fue sencilla. En pleno certamen, Sofía admite en voz baja que desearía volver con él, aunque—de inmediato—vuelve a reafirmar las denuncias frente a Wanda Nara. La vida real mete presión, incluso con las cámaras encendidas.

Wanda, conductora inesperada de una sesión de confesionario, le pregunta sin rodeos: “¿Te pondrías celosa si él está con otra chica?”. La respuesta de Sofía desenfunda la verdad: “No, ya me curé de espanto y él también”. Una frase queda suspendida en el aire, tan filosa como las miradas cruzadas en el set: “Nos pusimos de acuerdo porque nos llevábamos muy mal. Somos amigos, nos llevamos bárbaro”.

¿Es posible dejar atrás una relación tan revuelta? ¿Puede la amistad emerger donde antes hubo reproches, una rata y una ciudad entera opinando? En el estudio, mientras el aroma del plato de Sofía se mezcla con la tensión, la única certeza es que la vida—como el buen guiso—requiere tiempo, valor y un poco de fuego cruzado.