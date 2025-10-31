Teleshow

La honestidad de Fede Bal sobre Evelyn Botto y por qué siente que no son amigos: “Ella me fascina”

El actor fue entrevistado por Yanina Latorre en SQP en donde se sinceró sobre el vínculo especial que lo une con la animadora

Iván Basso

Por Iván Basso

Fede Bal se sinceró sobre su relación con Evelyn Botto: "Me fascina" (Video: SQP/ América)

Hace unas semanas se conoció que Fede Bal y Evelyn Botto mantienen una relación que excede la amistad. El conductor de Resto del mundo y la figura de Olga reconocieron su vínculo libre, sin etiquetas, y en el paso que el actor tuvo por el piso de SQP (América) fue más allá sobre sus sentimientos hacia la actriz.

“Es más que ratonearme, eso es cuando tenés un amor idílico. Me fascina como mujer y como artista”, declaró en el programa conducido por Yanina Latorre. Consultado sobre el tipo de vínculo que lo une a la actriz, el actor evitó cualquier etiqueta y profundizó sobre la relación: “Tengo un vínculo con ella que nos decimos todo, aunque duela… La quiero un montón”.

Ante la pregunta sobre si se trataba de una simple amistad con derecho o algo distinto, el hijo de Carmen Barbieri se distanció de la definición tradicional. “¿Son amigos con derecho a roce?”, indagó Ximena Capristo, panelista del ciclo. “La quiero un montón, pero amigos no somos”, se diferenció y dejó en claro que lo que siente por la actriz de La Sirenita va más allá de lo físico. “Me gusta su talento, me gusta lo que hace. Me gusta su personalidad. Me parece una mina increíble”, resaltó.

“Me gusta su talento, me gusta lo que hace. Me gusta su personalidad. Me parece una mina increíble”, se sinceró Fede Bal sobre Evelyn Botto (SQP, América)

El conductor admitió en el estudio de SQP que ambos mantienen una conexión honesta donde pueden hablar de sus sentimientos abiertamente. “Puede que hablemos un poco de lo que nos gustamos, porque hay que hablar mucho. No es un chiste. En este camino nuevo, hay que hablar. Preguntarse, ¿estoy sintiendo más cosas o no? ¿Estoy para esta seguida?”.

Después de hablar de las infidelidades en su paso y su deseo de cambiar su forma de amar, el conductor subrayó que ya no desea verse enredado en relaciones convencionales ni establecer compromisos formales. “Hoy me pasa esto, hoy no puedo sostener estar en pareja”, afirmó, dejando atrás actitudes o declaraciones más despreocupadas de épocas anteriores.

“Tengo un vínculo con ella que nos decimos todo, aunque duela… La quiero un montón”, afirmó Fede Bal en SQP sobre Evelyn Botto

Un día antes Evelyn Botto reveló en el programa de streaming Tapados de laburo (Olga), un mensaje secreto escrito a mano por Federico Bal y dejado oculto en el estudio: “Eve: no salgas de ahí. Bebelina, porfa”. La conductora explicó que la nota surgió como respuesta a los comentarios que recibe en redes sociales, donde seguidores la instan a alejarse del ex de Laurita Fernández y Sofía Aldrey. La actriz comentó frente a sus compañeros: “La gente me dice ‘salí de ahí Bebelina’. Y Fede acá me puso en el cartel ‘no salgas de ahí Bebelina, porfa’”, una frase que tomó como muestra de afecto.

Las especulaciones sobre un posible romance entre Federico Bal y Evelyn Botto crecieron desde agosto, cuando reconocieron públicamente un vínculo, aunque aclararon que se trata de una relación informal y sin exclusividad. “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento que tiene”, había reconocido.

Evelyn Botto mostró el mensaje que le envió Fede Bal y explicó su significado (Video: Olga)

En más de una oportunidad, Federico destacó la admiración por la personalidad de la actriz. “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, afirmó. Aunque las cámaras y comentarios los rodean, ambos marcan distancia de los esquemas tradicionales. “Y esto no quiere decir que ahora estamos de novios, con relación abierta tampoco”, aclaró Bal recientemente.

Pese a la constante exposición mediática, los actores insisten en disfrutar del vínculo sin reglas fijas ni preguntas sobre su vida personal. “Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire”, se sinceró él.

