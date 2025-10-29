Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”

Evelyn Botto mostró el mensaje que le envió Fede Bal y explicó su significado

Entre idas y vueltas, reacciones e indirectas, los rumores de romance entre Evelyn Botto y Fede Bal no han parado de crecer. En ese sentido, este miércoles, la actriz reveló un mensaje secreto que le envió el hijo de Carmen Barbieri y que reaviva el interés de su vínculo. Todo sucedió durante una reciente emisión de Tapados de laburo (Olga) cuando la influencer recibió una indirecta por parte de sus compañeros.

Nacho Elizalde, conductor del ciclo, reveló la identidad del autor: “Ah, hoy vino mi amigo Fede Bal”. Paula Chaves, otra integrante del equipo, comentó que la situación se asemejaba a una “búsqueda del tesoro” y destacó el apoyo del grupo hacia Botto. La actriz localizó entonces un papel pegado debajo del escritorio. Al leerlo y mostrarlo a cámara, reveló el contenido: “Eve: no salgas de ahí. Bebelina, por fa”.

Botto explicó ante los espectadores que el mensaje de Fede Bal hacía referencia a los comentarios que ella suele recibir en redes sociales, donde muchos usuarios le aconsejan que ponga fin a su relación con el actor. “La gente me dice ‘salí de ahí Bebelina’. Y Fede acá me puso en el cartel ‘no salgas de ahí Bebelina, porfa’”, detalló, dejando en claro la intención del hijo de Carmen de contrarrestar las opiniones negativas con un gesto personal y afectuoso.

A pesar de su buen vínculo, Evelyn Botto y Federico Bal parecen guardar distancia, manteniendo relaciones con otras personas

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Elizalde le preguntó directamente si pensaba seguir el consejo de quienes le sugerían alejarse. Botto, con firmeza, respondió y dejó clara su postura ante la situación.

“¿Vas a salir o no de ahí?”, le consultó Elizalde. Ante la dura pregunta, la actriz y cantante respondió con firmeza: “No, no voy a salir de ahí”.

El vínculo entre Botto y Bal ha sido objeto de atención desde agosto, cuando comenzaron a circular rumores sobre un posible romance. Ambos reconocieron públicamente la relación, aunque insistieron en que se trataba de un lazo informal, sin etiquetas ni compromisos formales. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal fue el primero en referirse al tema y expresó abiertamente su atracción por Botto. “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento que tiene”, afirmó en el programa Escucho ofertas (Blender), donde también relató que el flechazo se produjo durante la grabación de un videoclip.

El hijo de Santiago Bal no escatimó elogios: “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, añadió con sinceridad. Al darse cuenta la cantidad de cosas que había dicho, disparó: “¡Uy! ¡Estoy re enamorado! No, no. Ella sabe que la adoro”.

Evelyn Botto habló de su vínculo con Fede Bal

Sin darle más vueltas le volvieron a preguntar si estaba enamorado de la joven y profundizó en sus sentimientos: “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento que tiene”. Además, agregó: “Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire”.

A pesar de la exposición mediática, ambos han aclarado que su relación no responde a los esquemas tradicionales. Bal explicó que disfrutan del tiempo juntos sin exigencias ni preguntas sobre la vida personal del otro, y enfatizó: “Y esto no quiere decir que ahora estamos de novios, con relación abierta tampoco”.

Frente a las especulaciones y los consejos ajenos, Botto reafirmó su decisión de permanecer en el lugar que eligió, sin dejarse influenciar por las voces externas.