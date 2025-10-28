Teleshow

Gimena Accardi mostró el detrás de escena del video que grabó con Lisandro Skar: “Subí que te llevo”

La actriz se puso en modo road movie para el videoclip de “Forastero”, el nuevo lanzamiento del artista que se perfila como la revelación musical del año

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Gimena Accardi protagoniza el videoclip de 'Forastero', el nuevo lanzamiento musical de Lisandro Skar, con una estética de road movie (Video: Instagram)

Gimena Accardi volvió a sorprender a sus seguidores con un proyecto distinto a todo lo que venía haciendo. Lejos del teatro y la televisión, la actriz se sumó al universo musical para participar del nuevo videoclip de Lisandro Skar, el músico independiente del momento, que lanzará su esperado álbum Rockera junto con el video de “Forastero”, este jueves 30 de octubre a las 21.

La grabación tuvo lugar en plena ruta bonaerense y combinó dos elementos que Gime domina a la perfección: el humor y la frescura. En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se la ve conduciendo un descapotable azul de colección, posando en una estación de servicio y jugando con la cámara en una jornada de filmación que respiró aire cinematográfico. “Subí que te llevo”, escribió en una de las postales del detrás de escena, en tono pícaro y con el estilo despreocupado que la caracteriza.

El rodaje de 'Forastero' se
El rodaje de 'Forastero' se realizó en una ruta bonaerense y destaca el humor y la frescura de Gimena Accardi en cada escena
El videoclip dirigido por Francisco
El videoclip dirigido por Francisco Barrachina fusiona estética retro, tonos cálidos y guiños al cine de los años 70
Gimena Accardi luce un look
Gimena Accardi luce un look cowboy con botas texanas y minishort de jean, marcando tendencia en el videoclip de 'Forastero'

En otras historias, la actriz bromeó sobre la experiencia de manejar el auto: “Solo diré que manejé muuuy bien ese autazo de colección y que me comí 14 chupetines, me dio un pico de glucemia”, escribió entre risas. Las imágenes rápidamente se viralizaron y se destacaron en las redes, tanto por su look como por la complicidad con Skar durante el rodaje.

El video de Forastero, dirigido por Francisco Barrachina, combina estética retro, tonos cálidos y una ambientación que remite al desierto norteamericano, con guiños al cine de los 70. La historia se desarrolla en una estación de servicio de ruta, donde Accardi encarna a una mujer libre, sensual y divertida, mientras el artista aparece como un forastero moderno que la acompaña en un viaje improvisado.

La complicidad entre Gimena Accardi
La complicidad entre Gimena Accardi y Lisandro Skar se refleja en las imágenes virales del detrás de escena compartidas en redes sociales
'Forastero' narra la historia de
'Forastero' narra la historia de una mujer libre y un forastero moderno en una estación de servicio, evocando el espíritu del cine de carretera

En una de las escenas publicadas por el propio cantante, Gime baila junto a él en el auto con el sol del mediodía iluminando sus figuras, mientras suena un adelanto de la canción. “Bailo un poco en el nuevo de @lisandroskar”, anticipó la actriz en otra historia de Instagram, confirmando que su participación no es solo actoral sino también performática.

Para el rodaje, Accardi eligió un look de alto verano con impronta cowboy, una de las tendencias más fuertes del año. Llevó una musculosa blanca ajustada, minishort de jean de tiro alto, cinturón marrón con hebilla metálica y botas texanas negras de cuero, un ítem fetiche del estilo western. Completó el outfit con anteojos circulares oscuros, collares plateados y el pelo suelto con ondas naturales, en una estética que recuerda a las heroínas de las películas de carretera. El resultado fue un look sencillo pero impactante, que mezcla sensualidad, nostalgia y rock and roll.

El rodaje de 'Forastero' se
El rodaje de 'Forastero' se realizó en una ruta bonaerense y muestra a Accardi conduciendo un descapotable azul de colección
El videoclip de 'Forastero' se
El videoclip de 'Forastero' se estrena el jueves 30 de octubre a las 21, junto con el esperado disco 'Rockera' de Lisandro Skar

Quién es Lisandro Skar, el artista argentino revelación del 2025

Lisandro Skar, músico santafesino de
Lisandro Skar, músico santafesino de 28 años, se consolida como la revelación del rock argentino con su álbum 'Rockera'

Lisandro Skar es un músico santafesino de 28 años que se convirtió en una de las nuevas caras del rock argentino. Empezó como fotógrafo y más tarde se lanzó a la música, mezclando influencias del rock clásico con una mirada moderna y letras muy personales. Su estilo combina guitarras potentes, una voz rasposa y una energía que recuerda a los grandes del género, pero con una impronta propia que lo acerca a una generación más joven.

Su tema “Alguien que yo no sé” lo llevó a la popularidad y lo posicionó como una de las revelaciones del año. La canción, que se volvió viral en redes, marcó su regreso a un sonido más crudo, directo y sin artificios. Con su nuevo disco, Rockera, que se lanzará el próximo jueves 30 de octubre a las 21, Skar busca seguir ese camino: mantener viva la esencia del rock nacional, pero desde su propia historia, con autenticidad y sin perder el humor que lo caracteriza.

Temas Relacionados

Gimena AccardiLisandro Skar

Últimas Noticias

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”

Luego de que el juez rechazó la excarcelación de Leandro García Gómez, la cantante de Bandana conversó con A la tarde. La justicia considera que sufre “entrampamiento vincular” por una situación de violencia de género de larga data

Lourdes Fernández habló de la

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

La reacción de la influencer ante la palabra del pequeño generó una ola de mensajes y muestras de cariño. El video del tierno momento

La emoción de Sol Pérez

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

La presidente de La Casa del Teatro y la actriz de Las Estrellas, hoy unidas por el noviazgo de Natalie con Tomás Rottemberg, compartieron una velada teatral

La salida de Linda Peretz

Gastón Portal recordó junto a su hija su romance con Karen Reichardt: “¿Qué querés que haga? Tengo un pasado”

Una anécdota familiar destapó un vínculo olvidado entre la legisladora electa y el productor durante el verano de 1989, en medio de risas y recuerdos

Gastón Portal recordó junto a

Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Salió a la luz el primer video de las grabaciones de la biopic de la exvedette y se vio a Sofía Gala en el rol de su mamá

Se filtraron las primeras imágenes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre chocó en Córdoba,

Un hombre chocó en Córdoba, se dio a la fuga y lo atraparon: tenía 2,54 gramos de alcohol en sangre

Enviaron tres lagartos africanos por encomienda desde Retiro a Chubut y los encontró Gendarmería

El precio de la soja superó los USD 400 por tonelada, el valor más alto en 15 meses

Denunciaron un brutal ataque contra un alumno dentro de un colegio: hay tres agresores identificados y suspendidos

Senderos escolares: cómo es el programa que convierte a los comercios porteños en puntos seguros para chicos que van a la escuela

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Descubren estructuras jamás vistas en la Nebulosa de la Araña Roja gracias a una imagen única del Webb

Estados Unidos aseguró que el alto el fuego en Gaza “se mantiene” pese a las acusaciones de Israel a Hamas

Rodrigo Paz viajará a Estados Unidos para reconstruir las relaciones diplomáticas y obtener apoyo financiero para Bolivia

La UE resaltó el éxito de las sanciones a Rusia: “Están dificultando la economía rusa”

TELESHOW
Lourdes Fernández habló de la

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

Gastón Portal recordó junto a su hija su romance con Karen Reichardt: “¿Qué querés que haga? Tengo un pasado”

Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán