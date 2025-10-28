Gimena Accardi mostró el detrás de escena del video que grabó con Lisandro Skar: “Subí que te llevo”

Gimena Accardi protagoniza el videoclip de 'Forastero', el nuevo lanzamiento musical de Lisandro Skar, con una estética de road movie (Video: Instagram)

Gimena Accardi volvió a sorprender a sus seguidores con un proyecto distinto a todo lo que venía haciendo. Lejos del teatro y la televisión, la actriz se sumó al universo musical para participar del nuevo videoclip de Lisandro Skar, el músico independiente del momento, que lanzará su esperado álbum Rockera junto con el video de “Forastero”, este jueves 30 de octubre a las 21.

La grabación tuvo lugar en plena ruta bonaerense y combinó dos elementos que Gime domina a la perfección: el humor y la frescura. En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se la ve conduciendo un descapotable azul de colección, posando en una estación de servicio y jugando con la cámara en una jornada de filmación que respiró aire cinematográfico. “Subí que te llevo”, escribió en una de las postales del detrás de escena, en tono pícaro y con el estilo despreocupado que la caracteriza.

El rodaje de 'Forastero' se realizó en una ruta bonaerense y destaca el humor y la frescura de Gimena Accardi en cada escena

El videoclip dirigido por Francisco Barrachina fusiona estética retro, tonos cálidos y guiños al cine de los años 70

Gimena Accardi luce un look cowboy con botas texanas y minishort de jean, marcando tendencia en el videoclip de 'Forastero'

En otras historias, la actriz bromeó sobre la experiencia de manejar el auto: “Solo diré que manejé muuuy bien ese autazo de colección y que me comí 14 chupetines, me dio un pico de glucemia”, escribió entre risas. Las imágenes rápidamente se viralizaron y se destacaron en las redes, tanto por su look como por la complicidad con Skar durante el rodaje.

El video de Forastero, dirigido por Francisco Barrachina, combina estética retro, tonos cálidos y una ambientación que remite al desierto norteamericano, con guiños al cine de los 70. La historia se desarrolla en una estación de servicio de ruta, donde Accardi encarna a una mujer libre, sensual y divertida, mientras el artista aparece como un forastero moderno que la acompaña en un viaje improvisado.

La complicidad entre Gimena Accardi y Lisandro Skar se refleja en las imágenes virales del detrás de escena compartidas en redes sociales

'Forastero' narra la historia de una mujer libre y un forastero moderno en una estación de servicio, evocando el espíritu del cine de carretera

En una de las escenas publicadas por el propio cantante, Gime baila junto a él en el auto con el sol del mediodía iluminando sus figuras, mientras suena un adelanto de la canción. “Bailo un poco en el nuevo de @lisandroskar”, anticipó la actriz en otra historia de Instagram, confirmando que su participación no es solo actoral sino también performática.

Para el rodaje, Accardi eligió un look de alto verano con impronta cowboy, una de las tendencias más fuertes del año. Llevó una musculosa blanca ajustada, minishort de jean de tiro alto, cinturón marrón con hebilla metálica y botas texanas negras de cuero, un ítem fetiche del estilo western. Completó el outfit con anteojos circulares oscuros, collares plateados y el pelo suelto con ondas naturales, en una estética que recuerda a las heroínas de las películas de carretera. El resultado fue un look sencillo pero impactante, que mezcla sensualidad, nostalgia y rock and roll.

El rodaje de 'Forastero' se realizó en una ruta bonaerense y muestra a Accardi conduciendo un descapotable azul de colección

El videoclip de 'Forastero' se estrena el jueves 30 de octubre a las 21, junto con el esperado disco 'Rockera' de Lisandro Skar

Quién es Lisandro Skar, el artista argentino revelación del 2025

Lisandro Skar, músico santafesino de 28 años, se consolida como la revelación del rock argentino con su álbum 'Rockera'

Lisandro Skar es un músico santafesino de 28 años que se convirtió en una de las nuevas caras del rock argentino. Empezó como fotógrafo y más tarde se lanzó a la música, mezclando influencias del rock clásico con una mirada moderna y letras muy personales. Su estilo combina guitarras potentes, una voz rasposa y una energía que recuerda a los grandes del género, pero con una impronta propia que lo acerca a una generación más joven.

Su tema “Alguien que yo no sé” lo llevó a la popularidad y lo posicionó como una de las revelaciones del año. La canción, que se volvió viral en redes, marcó su regreso a un sonido más crudo, directo y sin artificios. Con su nuevo disco, Rockera, que se lanzará el próximo jueves 30 de octubre a las 21, Skar busca seguir ese camino: mantener viva la esencia del rock nacional, pero desde su propia historia, con autenticidad y sin perder el humor que lo caracteriza.