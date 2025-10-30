Teleshow

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa

El ciclo de espectáculos cumple un cuarto de siglo al aire y lo celebrarán reuniendo a las figuras de las primeras emisiones

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El programa especial por los
El programa especial por los 25 años de Intrusos (Foto: Instagram)

Este lunes 3 de noviembre, Intrusos, el histórico ciclo, ahora conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en la pantalla de América TV, celebrará sus 25 años en el aire con un especial que promete convertirse en un auténtico hito para la televisión argentina. A lo largo de un cuarto de siglo, el programa no solo marcó la agenda del espectáculo sino que redefinió el modo en que se cuentan y debaten los temas más calientes de la farándula, consolidándose como el gran referente del periodismo de chimentos y del entretenimiento nacional.

El foco de la celebración estará puesto en un reencuentro muy esperado: Marcela Tauro, Luis Ventura, Marcelo Polino, Augusto Tartu Tartúfoli y Daniel Ambrosino volverán a compartir la famosa mesa, trayendo consigo anécdotas, debates y emociones de aquellas tardes que hicieron historia. La vuelta de estos históricos panelistas despierta expectativa no solo entre los fanáticos nostálgicos del ciclo, sino también en toda la industria de la televisión, que reconoce en Intrusos una cantera de primicias, personajes y momentos que pasaron al archivo y la memoria colectiva.

El programa, que comenzó en 2001, estuvo muchos años en manos de Jorge Rial y Luis Ventura, quienes fueron una de las grandes duplas del rubro. Al año siguiente se sumaron Tauro y Polino como panelistas y Ambrosino como cronista. “Los temas del día, pero tratados con la mirada de los periodistas más importantes del mundo del espectáculo, de este universo”, fue la frase con la que se despidió Pallares del programa, anunciando el especial.

Marcela Tauro, Marcelo Polino, Luis
Marcela Tauro, Marcelo Polino, Luis Ventura, Tartu y Daniel Ambrosino volverán a estar en Intrusos en un programa especial (Foto: Instagram)

El canal de Palermo apostó por la nostalgia y la puesta en valor de los pioneros, dejando por única vez de lado al panel actual —con excepción de la conductora de Infama— y permitiendo que las voces, los gestos y el ritmo de los primeros tiempos recuperen protagonismo. No estarán presentes figuras como Paula Varela, Karina Iavícoli, Andrea Taboada y Pablo Layus, reforzando el carácter único de la propuesta y la intención de homenajear la génesis y la evolución del ciclo.

La promesa de la emisión especial incluye no solo la evocación de las peleas, primicias, rumores y grandes debates, sino también risas, complicidad entre los históricos y la emoción que será inevitable ante la dimensión del aniversario. Intrusos transitó múltiples etapas: desde los escándalos fundacionales a las internas del panel y los cambios generacionales, pasando por momentos de crisis, grandes golpes informativos y adaptaciones a los nuevos consumos de público.

El especial de este lunes será, además de una cita con la nostalgia, una clase de televisión y de oficio para quienes sueñan con compartir el universo del espectáculo en los medios. Después de 25 años, Intrusos no solo sigue vigente: demuestra que ser un clásico significa saber reinventarse, resistir y, sobre todo, entender que el poder de una buena mesa lo da la suma de historias, carisma y química entre quienes la ocupan. Una cita ineludible para repasar cómo nacen las leyendas de la tele y cómo el espectáculo sigue latiendo, cada tarde, en la pantalla de América TV.

A 25 años de su estreno, Intrusos no solo celebra el pasado sino que demuestra, una vez más, su capacidad de reinventarse y de seguir siendo el termómetro de la farándula argentina. El especial de este lunes no solo será un guiño nostálgico para los espectadores de siempre, sino también una apuesta al futuro, reuniendo a las figuras que construyeron la mística del programa y dejando claro que, detrás de cada primicia y cada polémica, hay una historia de oficio, carisma y complicidad que atraviesa generaciones y mantiene vivo el pulso del espectáculo en la pantalla nacional.

Temas Relacionados

IntrusosMarcela TauroLuis VenturaDaniela AmbrosinoMarcelo PolinoTartuAugusto TartúfoliAugusto Tartu TartúfoliPaula VarelaPablo LayusKarina IavícoliAndrea TaboadaRodrigo LussichAdrián Pallares

Últimas Noticias

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

Las declaraciones de Lara Piro, una de las abogadas del futbolista, desataron especulaciones sobre el futuro de la pareja luego de una audiencia clave prevista para febrero

¿Mauro Icardi y La China

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Después de contar su experiencia con el levantamiento de glúteos, la expareja de L-Gante fue letal ante las opiniones negativas en su contra

Tamara Báez respondió con humor

Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja: “Tóxica loca”

La influencer sorprendió al relatar una vivencia extrema que la impulsó a cambiar su manera de ver los vínculos y a reírse de sí misma

Stephanie Demner contó lo peor

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

A casi tres semanas de confirmar el final de su relación con su pareja y padre de su hijo, la modelo contó en Intrusos cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida

Luli Fernández habló sobre su

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

La empresaria homenajeó en sus redes sociales al Diez en el día que hubiese cumplido 65 años

Claudia Villafañe recordó a Diego
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar se mantuvo estable

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

Cuáles son los secretos detrás de la longevidad saludable de Diana Ross a los 81 años

Colón: un joven realizaba maniobras peligrosas con su moto, atropelló a una jubilada y la dejó en grave estado

Hallaron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas entre las armas secuestradas al Comando Vermelho en Brasil

Accidente fatal en Comodoro Rivadavia: una mujer murió y un hombre se encuentra grave tras un brutal vuelco

INFOBAE AMÉRICA
El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur

Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

El presidente de Guatemala denunció que hay “actores corruptos” que impulsan un golpe institucional contra su gobierno

El nacimiento de “lobos terribles” pone bajo la lupa el regreso de especies extintas y enciende el debate entre los científicos

Kathryn Bigelow defiende su película “A House of Dynamite” y llama a un debate sobre armas nucleares

TELESHOW
¿Mauro Icardi y La China

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja: “Tóxica loca”

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo