El regreso con gloria de Momi Giardina a Masterchef Celebrity: un plato dedicado a su hija que conmovió al jurado

La emoción de Momi Giardina al presentar su plato

La noche cayó sobre el estudio de Masterchef Celebrity (El Trece) y el clima traía una tensión palpable: era martes 28 de octubre y en la esperada gala de eliminación, retrasada en su transmisión en pantalla debido a que el domingo las elecciones coparon los canales. En ese contexto, Momi Giardina regresaba tras una semana de ausencia por enfermedad y debió enfrentarse a una instancia clave.

Tal como lo explicó en su momento Wanda Nara, debido a esas faltas debía enfrentarse con sus compañeros en la temida gala de eliminación. La bienvenida no tardó en volverse un interrogatorio. La conductora sin filtro y con el oficio de anfitriona, arremetió suavemente: “Pegaste un faltazo”. Momi no ocultó la verdad que arrastraba en la voz y el cuerpo: “Estuve muy enferma, lo sigo estando”, admitió ante todos, al dejar a un lado cualquier intento de mostrar fortaleza artificial. Y esa revelación –seca, exhausta, sin adornos– retrató a una mujer de carne y hueso que decidió, pese a todo, volver al ruedo para medirse en la gala más dura.

Así las cosas, tras llegar a tiempo con su plato, se enfrentó a los exigentes chefs y jurados con una preparación bautizada nada menos que “lingote de cerdo a la Martitegui”.

En la mesada, su creación: matambrito de cerdo laqueado, cuidadosamente presentado junto a una guarnición de espárragos y pickles de frambuesa. Los jueces, intrigados por el nombre, no demoraron en preguntar. La participante no dudó. Admitió entre sonrisas y nervios que la originalidad corrediza del título se la debía en gran parte a Germán Martitegui mismo: “A mí nunca se me hubiera ocurrido”, confesó, al dejar ver esa mezcla de humildad y sorna que suele asomar en los momentos más frágiles.

Donato de Santis fue quien, quizás intuyendo la profundidad bajo la superficie, interrumpió con una pregunta inesperada, ¿cómo estaba su actitud hacia la vida? Sus palabras quedaron flotando, hasta que añadió, con humanidad: “Yo creo que vos necesitás a alguien que te diga que está extremadamente orgulloso de vos”. ¿Por qué esa frase resuena tan hondo? ¿Cuántos esperan, alguna vez, una validación así?

El veredicto llegó, plato en mano. Los tres jurados posaron sus cubiertos en la porcelana. No tardaron en lanzar su dictamen: el plato gustó mucho. Fue Donato el que puso la vara aún más alta: “Este es el ejemplo de cómo algo fantástico pasa a ser superlativo… el plato que vos presentaste realmente merece que estés orgullosa de vos misma”. Allí, la sorpresa desbordó a la bailarina y streamer, quien clamó, incrédula y con una risa entrecortada: “¿Es joda? No lo puedo entender, estoy muy sorprendida de la cocinera que llevo dentro”.

Germán Martitegui, atento, recogió el hilo y sumó desde su experiencia: “Hay un momento cuando ustedes están acá en Masterchef en que están a punto de hacer un click y casi pasar a ser cocineros, vos estás ahora en ese borde”.

Casi sin quererlo, Momi Giardina se transformó en una de las grandes figuras de Masterchef

Fue entonces cuando la conductora formuló una pregunta decisiva: “¿A quién le querés dedicar este plato?”. La emoción rompió la última barrera y la participante no titubeó: “Se lo voy a dedicar a mi hija (Juli Castro) porque a partir de sus 15 años la llené de delivery. Me parece que se merecía una mamá un poco más chef, así que este plato es para ella”.

Esa noche, en los pasillos iluminados por cámaras y expectativa, la cocina se convirtió en una suerte de abrazo indirecto, un puente entre generaciones, un modo de decir “estoy acá, y esto también es para vos”. El “lingote de cerdo a la Martitegui” quedó sobre la mesa, pero el mensaje voló lejos, más allá del set. El aplauso, quizás, fue para algo más que un plato: fue para una historia de redención, para un amor maternal, para ese click invisible que cambia todo.