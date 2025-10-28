Virginia da Cunha habló tras el descargo de Lourdes Fernández: “Nos tocó a nosotras estar ahí para rescatarla”

Virginia Da Cunha expresó su conmoción tras el rescate de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, víctima de violencia de género (Video: Instagram)

La conmoción por la situación que atraviesa Lourdes Fernández, integrante de Bandana, continúa generando impacto tanto en el ambiente artístico como entre sus compañeras del grupo. Luego de conocerse el duro comunicado en el que la cantante relató el calvario vivido junto a su pareja, Leandro García Gómez, y tras permanecer doce horas secuestrada en su departamento, una de sus colegas, Virginia da Cunha, rompió el silencio y se mostró movilizada por lo sucedido.

Durante su paso por El Spoiler de la TV (República Z), la artista habló con los periodistas Pía Shaw, Cora Debarbieri y Alejandro Guatti y reflexionó sobre el dramático episodio, pero también sobre la problemática más amplia de la violencia en los vínculos. “Estoy súper movilizada”, comenzó, visiblemente afectada. “Yo ya estaba al tanto de que Lourdes venía en un vínculo tóxico hace años y creo que nos toca a todas las mujeres, más allá de su situación. Todas hemos estado en relaciones tóxicas, en mayor o menor medida. Quizás sin llegar a una agresión física, pero sí a ese punto en el que perdemos confianza en nuestra percepción, en nuestra voluntad, y nos apagamos. A veces eso es más terrible que una piña”, expresó con crudeza.

Virginia también reveló un detalle desconocido: tanto ella como sus compañeras Lissa Vera y Valeria Gastaldi estuvieron en contacto en el momento en que lograron rescatar a Lourdes. “Fue muy loco que nos haya tocado a nosotras estar justo ahí para decir basta”, contó. Su frase resume el profundo impacto que generó el episodio en el entorno de la banda, que se preparaba para su esperado regreso a los escenarios después de años sin actividad.

El descargo de Lourdes Fernández "Es muy difícil, muy doloroso" (Instagram)

El relato de Da Cunha llega horas después del descargo que Lourdes publicó en redes sociales, donde habló por primera vez tras el hecho y lanzó duras críticas hacia su entorno. En su carta abierta, la cantante agradeció el cariño de sus seguidores, pero también apuntó contra quienes —según sus palabras— “no saben de mí y tienen el descaro de llorar en cámara”. Si bien no mencionó nombres, el mensaje parecía estar dirigido a Lissa Vera, con quien mantenía una relación distante desde hace tiempo.

“Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez”, escribió Lourdes, en alusión a su vínculo con García Gómez. “Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas”, continuó.

Lourdes Fernández se mostró acompañada tras la dura situación que vivió con su pareja (Instagram)

El mensaje de Fernández también incluyó un párrafo directo sobre la exposición mediática que rodeó el caso: “Puedo entender a la familia, amigas y compañeras por todo lo sucedido, pero algunas cuestiones están fuera de contexto. Desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

En su publicación, la intérprete de Guapas y Hasta el final también se refirió a su estado de salud y a sus planes a futuro: “Sigo con una faringitis terrible, que es real, pero estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Mi único objetivo ahora es cumplir con la vuelta de Bandana y curar mi garganta para poder hacer lo que más amo: cantar”.

Las integrantes de Bandana, Lissa Vera y Valeria Gastaldi, participaron activamente en el rescate de Lourdes Fernández de una situación de violencia (Video: DDM, América TV)

Hace algunos días, cuando se conoció el trasfondo de la situación, Virginia también compartió su palabra al aire de DDM (América TV). La cantante relató el momento en el que escuchó el audio que despertó todas las alarmas: “Era realmente preocupante, a mí me generó algo espantoso adentro, una intuición muy, muy negativa. Le dije a Vale que había que accionar, que no era angina, que había que hacer algo ya. Ella habló con la madre y ahí empezamos a activar la cadena para sacarla de ahí”.

También describió cómo la reacción en grupo fue inmediata y cómo entendieron la gravedad del episodio: “Fue una semana entera sin saber nada de ella. Cuando escuchamos ese mensaje, se nos activó a todas la batiseñal. Nos tocó estar en el momento justo para prácticamente salvarle la vida a alguien”.

Finalmente, Virginia destacó que el reencuentro de Bandana significará también un punto de apoyo para Lourdes en este proceso:“Yo creo que lo que no te mata te fortalece. Esto nos unió más que nunca, y creo que lo que viene con la vuelta de la banda le va a dar alegría, motivación y propósito”.