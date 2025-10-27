Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

A días del preocupante caso de Lourdes Fernández, Lissa Vera contó cómo vivió la relación de su colega en el último tiempo (Desayuno Americano – América)

La conmoción y el temor se instalaron con fuerza en el mundo del espectáculo tras conocerse el secuestro que sufrió Lourdes Fernández, integrante de Bandana, a manos de su expareja, Leandro García Gómez. El episodio, ocurrido el jueves pasado, mantuvo en vilo a sus colegas, familiares y seguidores, generando una de las semanas más angustiantes para el entorno de la artista. Recién unas horas después, Lourdes reapareció en redes sociales para brindar su versión y llevar algo de calma, aunque la polémica y el miedo no cedieron. Este lunes, su compañera y amiga de la vida y el escenario Lissa Vera decidió contar cómo está viviendo el caso, abriendo las puertas a un relato crudo sobre violencia, traiciones y miedo por su propia seguridad.

Durante la mañana, Lissa se sinceró frente a las cámaras de Desayuno Americano (América) y relató cómo fue enterarse de la publicación de Lourdes. La cantante vinculó el mensaje de su compañera directamente a los tiempos en que realizó la primera denuncia de violencia: “Es raro que diga ‘tres años’ porque casualmente es cuando ella hizo la primera denuncia de violencia”. Ante la consulta sobre si sentía que el mensaje de su colega estaba dirigido hacia ella, aseguró: “Más vale, esa cosa es para mí. Es obvio porque soy la primera que la defendió cuando ella salió con la primera denuncia. Ahí me lo puse de cu... al tipo este, tuve el tupé de defender a su víctima. Es así, me aguanto los trapos y no me importa. Ella está bien y eso es lo que me alegra”.

El ciclo también abordó el reencuentro profesional inminente entre ambas para el show de Bandana, contexto que suma ansiedad y tensión. Lissa fue clara: “Yo voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara y, bueno, que pase lo que deba ocurrir. Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus demás amigas de toda la vida tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer finalmente yo”. En tono grave, describió al exnovio de Lourdes: “Es un loco. Ustedes mismos se dieron cuenta cómo bajó todo desquiciado. Imaginate esa misma persona totalmente desquiciada, así como estaba en la calle, pero entre cuatro paredes. A mí me daría miedo”.

El jueves pasado, Lissa Vera fue a denunciar a Tribunales ante la situación de Lourdes Fernández (Captura de América)

Sobre si fue testigo de hechos de violencia, Vera clarificó: “No se violentaba delante de mí. En ese momento, por lo menos, él no intentaba mostrar su verdadero rostro. Se ve como que retrocedía en chancletas. Por lo menos en los momentos de agresividad o discusión con Lourdes, donde ella estaba totalmente devastada, yo lo veía como una discusión media áspera entre pareja, pero nunca vi mucho más. Hasta que Lourdes hizo la denuncia, ella misma salió a denunciar”. También se refirió a la actitud de Fernández luego de ese primer intento de poner un freno a la situación. “Nadie se hubiese enterado de todo esto, ni hubiese sido el escándalo que ahora le molesta si ella misma no lo hubiese salido a decir. Ni yo, ni siquiera yo me hubiese enterado. Eso es lo que no termino de entender, pero a la vez es esperable de la situación en la que ella se encuentra”, explicó.

Respecto a las agresiones sufridas por Lourdes a principios de octubre, Lissa señaló: “Yo no la vi golpeada, sino su otra amiga, Ioja, y su mamá, Mabel”. A su vez, destacó que no había sido testigo de algún acto de violencia pese a saber de ellos. “Nosotras, las chicas de Bandana, no vimos ninguno, pero Valeria (Gastaldi) fue testigo de los gritos de este hombre mientras hablaba con Lourdes e intentaba calmarlo porque estaba fuera de sí”, destacó.

Tras presentar la denuncia en Tribunales, Lissa Vera contó que pidió un botón antipánico ante el medio por su integridad (Desayuno Americano - América)

La situación de peligro no se restringió a Lourdes, sino que Lissa denunció que el exnovio de su compañera también amenazó al manager de Bandana. “Sí, es verdad. De hecho, tengo la captura y no es lo único. Ayer me llegaron fotos del auto de Lourdes que durante el 2022 había tenido un episodio también de agresividad. Se había ido a la casa de una amiga, Sofía Fernández, y el auto estaba todo lleno de pintura porque en algún momento el tipo se quiso comunicar con ella, y no le respondía”.

La artista confirmó que ella misma tuvo que tomar medidas preventivas tras denunciar a García Gómez en Tribunales. “Cabe la posibilidad de que intente acercarse y lastimarme. Debe estar muy molesto, así que sí. Igualmente, tengo un botón antipánico que me dieron el domingo”, confesó. Cuando le preguntaron si temía que la lastime, fue tajante: “No me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no lo hace él, quizás mande a alguien con cualquier cosa que atente contra mi integridad. Él nunca se atrevió a enfrentarme, incluso cuando yo lo hacía porque estaba viendo algo que no me gustaba, retrocedía un poco en chancletas. Pero no sé, ahora va a estar con su furia porque ya se le vio la cara”. También mencionó la preocupación de otras amigas de Lourdes, Ioja: “Ella está muy asustada”.

Cabe recordar que el viernes pasado, Vera se había referido a la situación y la actitud de Fernández luego de presentar la denuncia contra su expareja. “A mí lo único que me importa es que ella está bien para pelear. Si me está peleando es porque la estúp... está bien. Y eso a mí me deja tranquila. Lo demás me parece un chiquitaje”, dijo en Indomables (C5N) respecto a la postura que tomó su compañera de banda luego de intervenir en la violenta situación.