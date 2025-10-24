Teleshow

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: "Amo ser su mamá"

La actriz se sinceró sobre su falta de experiencia con los brownies y reveló que nunca los había preparado, aunque es el postre favorito de su hija. Sus sentidas palabras

Eugenia Tobal se emocionó al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

En una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Eugenia Tobal conmovió al público al hablar de su hija Ema durante una charla con Wanda Nara. La actriz, que se enfrentaba al desafío de preparar brownies, reconoció que nunca había hecho esa receta y reveló el motivo que la vinculaba directamente con su vida familiar. La niña, fruto de su relación con Francisco García Ibar, nació en 2019 y en diciembre cumplirá seis años.

“Euge, te cuento que te tienen mucha fe”, le dijo Wanda al acercarse a su estación. Con una sonrisa nerviosa, Tobal respondió: “Sí, pero me pone muy nerviosa. Nunca hice brownie”, le respondió. Durante la entrevista detrás de cámaras, Eugenia contó: “Estoy con mucha presión extra porque creen que soy la favorita cuando en realidad no lo soy”.

La actriz reveló que nunca
La actriz reveló que nunca había preparado brownies, el postre favorito de su hija (Instagram)

La conductora no pudo evitar sorprenderse acerca de la confesión de la actriz sobre el brownie. “¿Nunca?”, preguntó con incredulidad. “Nunca, te juro. Lemon pie y todo eso, sí, pero brownie no”, insistió, antes de confesar: “Y es una torta que a mi hija le encanta. Así que es un desafío...”.

“Enorme”, intervino Wanda para cerrar la oración, alentándola con su habitual tono cómplice. “Tranquila”, le pidió enseguida. Pero la emoción pudo más. “Yo nunca se lo hice porque no sabía”, reconoció la actriz emocionada, mientras intentaba concentrarse en la preparación.

“Lo más importante de tu vida”, apuntó Wanda, haciendo referencia a su hija. “Sí”, respondió Eugenia, conteniendo las lágrimas. “Tu hija”, reafirmó la conductora. “Sin duda”, agregó Tobal, hasta que no pudo seguir hablando: “No me hagas llorar... Es que viste que los hijos te matan”.

Eugenia Tobal, antes de emocionarse
Eugenia Tobal, antes de emocionarse hablando sobre su hija, confesó la presión de ser considerada favorita en la competencia (Instagram)

En ese instante, Wanda le preguntó cómo era Ema. Con los ojos vidriosos y una sonrisa plena, la actriz respondió: “Es lo más. Amo ser la mamá de ella, te juro. Y cada vez que vengo para acá me dice: ‘Vamos, mamá, ganá’”. Detrás de cámaras, Eugenia confesó: “Se lo voy a hacer a Ema, porque ella es mi mejor veredicto”. Al finalizar la charla, Wanda la alentó: “Vamos, Euge”.

Minutos más tarde llegó la instancia de la degustación, y el clima cambió. El jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular se acercó a su mesa para evaluar su torta decorada con merengue, dulce de leche y frutillas. “Uh, qué lindo que se corta, ¿eh?”, comentó Donato al rebanar la primera porción, mientras Germán observaba atento. “A ver... Es un diez”, lanzó Martitegui al principio, aunque rápidamente bajó el tono. “Seco como cruzar un desierto”, agregó, despertando risas entre sus compañeros.

“¿Y eso está mal?”, preguntó Eugenia con humor. “Es un poco empalagosa”, explicó Betular. “El brownie tiene la misma capa de dulce de leche encima, y eso lo vuelve muy pesado. Le falta el amargo”, detalló el pastelero. Martitegui coincidió: “El dulce de leche es pastelero, de los duros. Entonces, tenés mucha torta seca, poco frescor, y no llega a equilibrarse. Eso sí: se ve hermosa, yo la compraría”.

El jurado criticó la torta
El jurado criticó la torta de Tobal por ser seca y empalagosa, aunque elogiaron su presentación (Captura de video)

Entre risas, Tobal cerró la devolución con ironía: “Después la devolvés”. “No fue la mejor performance”, admitió. A pesar de haber mostrado una de las presentaciones visualmente más prolijas, Eugenia terminó entre los cuatro peores platos de la noche.

Finalmente, llegó la definición de la noche. Betular tomó la palabra y anunció: “El participante o la participante que se lleva el delantal negro y va directo a la gala de eliminación es Ian”. El joven creador de contenido aceptó la decisión con calma: “Es una competencia, hay que aprender y le vamos a dar todo ahí”.

Mientras tanto, Eugenia, Evangelina Anderson y Luis Ventura lograron asegurarse una semana más en el programa. “Estoy muy contenta de seguir adelante. Me da mucha pena por Ian porque lo queremos mucho”, expresó Evangelina aliviada.

