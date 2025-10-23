La romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita tras el nuevo paso que dieron en su relación

Martín y Pampita protagonizaron una romántica postal con el mar de fondo

Pampita y Martín Pepa atraviesan un momento de plenitud, consolidando su vínculo luego de haber decidido apostar nuevamente por el amor y retomar su relación. En este nuevo ciclo, la pareja se muestra cada vez más estable, protagonizando apariciones conjuntas tanto en eventos destacados como en ocasiones familiares, y acompañándose en los hitos importantes de sus vidas. La solidez del vínculo se refleja en la confianza y la naturalidad con la que actualmente asumen su exposición, algo que contrasta con el perfil más reservado que ambos mantenían en el pasado.

En medio de este presente marcado por la alegría, Martín sorprendió a sus seguidores al realizar un gesto poco habitual en él: publicar una imagen junto a la modelo en sus historias de Instagram. No se trató de cualquier fotografía, sino de un retrato especial en blanco y negro que plasma a la pareja fundida en un beso apasionado, tomado durante una reunión.

A través de esa escena íntima, Pepa evidenció una faceta emotiva y auténtica que pocas veces permite ver en sus redes. La decisión de subir esa imagen implicó, además, un mensaje hacia su entorno y hacia quienes los siguen: la relación no solo está firme, sino que se encuentra atravesando una etapa de renovación y entrega mutua.

La romántica foto que subió Pepa luego de que Pampita contara que se instaló en el país (Foto: Instagram)

El posteo cobró aún mayor significado por la musicalización elegida. En lugar de optar por alguna melodía al azar, Pepa seleccionó “Master Blaster”, un clásico de Stevie Wonder, para acompañar la imagen. La canción sumó un matiz festivo y nostálgico al retrato, transmitiendo tanto la felicidad del momento como la profundidad del vínculo que comparten. Esta elección denota cómo la pareja conjuga espontaneidad y emoción, logrando que cada detalle hable de ellos y de su manera de vivir el amor.

La foto y el gesto de Pepa, junto al mensaje musical, funcionaron como síntesis del presente de la pareja. La dupla no solo eligió estar junta nuevamente, sino que proyecta esa decisión en cada pequeño acto cotidiano y en cada aparición pública. La exposición conjunta en celebraciones, eventos y ámbitos privados ya es parte de la narrativa compartida, mostrando que Pampita y Pepa han encontrado una forma de acompañarse y de volver visible ese camino, cada vez más firme y compartido.

Este posteo se dio horas después de que Carolina contara el gran paso que dieron como pareja, con la intención de dejar de tener kilómetros entre ellos.

Pampita contó que Martín Pepa se instaló en el país

En un móvil con SQP (América TV), Pampita habló del final de Los 8 Escalones (El Trece), ciclo que empezó a conducir solo unos meses atrás y cuyas grabaciones concluyeron esta semana. Este cierre marcó una etapa y le otorgó a la conductora y modelo mayor flexibilidad en su agenda, un cambio que no pasó desapercibido para el cronista, quien le consultó si aprovecharía ese tiempo libre para viajar y reencontrarse más seguido con su pareja, quien hasta ese momento se creía que vivía en Estados Unidos.

La respuesta sorprendió no solo a los que seguían el programa, sino también a Yanina Latorre, la conductora del ciclo. Pampita no dudó en despejar cualquier especulación sobre una relación a distancia y reveló un dato que hasta ese momento era desconocido. “No, Martín está fijo acá”, aseguró, confirmando la residencia de Martín Pepa, su novio y compañero en este ciclo de vida. Para mayor claridad, agregó sin dar más detalles: “Hace unos meses que está en la Argentina”.